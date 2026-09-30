Zarabiasz powyżej średniej krajowej i myślisz, że należysz do klasy średniej? W Polsce jest konkretny próg
Zarabiasz 8, 10 albo 12 tys. zł brutto miesięcznie, masz stabilną pracę i żyjesz na poziomie wyższym niż kilka lat temu. Czy to już oznacza przynależność do klasy średniej? Według jednego z najczęściej stosowanych kryteriów dochodowych odpowiedź można policzyć bardzo konkretnie. Przy najnowszej medianie wynagrodzeń GUS uproszczony przedział dla klasy średniej wynosi obecnie około 5648-15 061 zł brutto miesięcznie. Problem zaczyna się wtedy, gdy próbujemy odpowiedzieć, czy człowiek mieszczący się w tych widełkach rzeczywiście jest przedstawicielem klasy średniej. Socjologowie patrzą bowiem nie tylko na wypłatę.
Temat jest ciekawy także dlatego, że sami Polacy bardzo chętnie umieszczają się właśnie w środku społecznej drabiny. W badaniu LiveCareer przeprowadzonym na początku 2026 roku 63 proc. respondentów odpowiedziało, że uważa się lub raczej uważa się za część klasy średniej. Kiedy jednak tych samych ankietowanych podzielono według przyjętego w badaniu kryterium dochodowego, w odpowiednim przedziale znalazło się 45 proc. uczestników. Badanie objęło 699 osób, więc nie należy traktować go jak urzędowego spisu całego społeczeństwa, ale bardzo dobrze pokazuje różnicę pomiędzy tym, kim czujemy się społecznie, a tym, co wychodzi z prostego kalkulatora dochodów.
Mediana wynosi 7530 zł. Stąd bierze się przedział od około 5650 do 15 tys. zł
Najświeższe dostępne dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczą marca 2026 roku. Mediana miesięcznych wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej wyniosła wtedy 7530,45 zł. Mediana jest w tym przypadku znacznie lepszym punktem odniesienia niż popularna „średnia krajowa”. Oznacza dokładnie tyle, że połowa objętych badaniem pracowników zarabiała nie więcej niż 7530,45 zł, a druga połowa nie mniej. Bardzo wysokie wynagrodzenia niewielkiej grupy osób nie podnoszą mediany tak mocno, jak podnoszą przeciętną pensję.
OECD w swoich analizach grupy o średnich dochodach stosuje przedział od 75 do 200 proc. mediany. Po przyłożeniu tych proporcji do aktualnej mediany wynagrodzeń GUS dolna granica wyniosłaby około 5648 zł brutto, poziom mediany to 7530 zł, 150 proc. mediany to około 11 296 zł, a górna granica około 15 061 zł brutto. Człowiek zarabiający 10 tys. zł brutto mieści się więc w takim przedziale bardzo wyraźnie. Pensja rzędu 16 tys. zł brutto przekraczałaby już jego górną granicę.
Jest jednak ważne zastrzeżenie. Takie przeliczenie pensji brutto jest użytecznym, prostym benchmarkiem, ale nie jest dosłowną metodologią OECD. Organizacja definiuje grupę middle-income poprzez ekwiwalentny dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego, czyli pieniądze pozostające do dyspozycji całego gospodarstwa po uwzględnieniu jego struktury. Liczy się więc nie tylko pensja konkretnej osoby, ale dochody partnera, inne źródła pieniędzy oraz liczba osób utrzymujących się z wspólnego budżetu.
10 tys. zł dla singla i 10 tys. zł dla rodziny to dwie różne sytuacje
Właśnie dlatego samo pytanie „ile zarabiasz?” może prowadzić do błędnej odpowiedzi. Singiel osiągający 10 tys. zł miesięcznie dysponuje tym dochodem sam. Jeżeli taką samą kwotę przynosi do domu jedyna pracująca osoba utrzymująca partnera i dwoje dzieci, sytuacja ekonomiczna gospodarstwa jest zupełnie inna. OECD stosuje tzw. dochód ekwiwalentny, aby można było uwzględnić zarówno liczbę domowników, jak i fakt, że wspólne gospodarstwo nie potrzebuje czterech lodówek, czterech kuchni czy czterech rachunków za internet.
Podobną metodę stosował Polski Instytut Ekonomiczny w swoim dużym opracowaniu dotyczącym polskiej klasy średniej. PIE posługiwał się wskaźnikiem EHDI, czyli ekwiwalentnym dochodem rozporządzalnym gospodarstwa. W tamtym badaniu przyjęto nieco inny zakres – od 67 do 200 proc. mediany – i podkreślono, że dochód netto całego gospodarstwa należy odpowiednio przeliczyć przez jego liczebność. To pokazuje, dlaczego w różnych publikacjach można znaleźć różniące się kwoty określane jako „próg klasy średniej”. Nie istnieje ustawa, która mówi, że po przekroczeniu konkretnej pensji człowiek formalnie zmienia klasę społeczną.
Różnicę dobrze widać również w tegorocznym badaniu LiveCareer. Na podstawie danych dostępnych w momencie przeprowadzania ankiety przyjęto tam przedział od 5435 do 14 490 zł brutto dochodu miesięcznie na osobę w gospodarstwie. Od tego czasu GUS opublikował nowsze dane i sama mediana wynagrodzeń wzrosła, dlatego przy identycznym prostym przeliczniku dzisiejsze widełki przesunęłyby się do około 5648-15 061 zł.
63 proc. badanych uważa się za klasę średnią. Dochodowo pasowało 45 proc.
W ankiecie LiveCareer przeprowadzonej od 27 stycznia do 2 lutego 2026 roku wzięło udział 699 osób. Aż 24 proc. odpowiedziało zdecydowanie, że należy do klasy średniej, a kolejne 39 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak”. Łącznie dawało to 63 proc. respondentów. Tylko 27 proc. uznało, że do klasy średniej nie należy lub raczej nie należy, pozostali nie mieli jednoznacznego zdania.
Kiedy jednak uczestników podzielono według deklarowanego miesięcznego dochodu brutto przypadającego na osobę w gospodarstwie, do przyjętego przez autorów przedziału klasy średniej trafiło 45 proc. respondentów. 46 proc. deklarowało dochody poniżej dolnej granicy, 37 proc. mieściło się w niższej części klasy średniej, 12 proc. w jej wyższej części, a 5 proc. przekraczało górną granicę przyjętą w badaniu. Mamy więc sporą grupę ludzi, którzy dochodowo znaleźli się poniżej ustalonego progu, ale społecznie nadal identyfikowali się ze środkiem.
Nie musi to oznaczać, że badani „źle policzyli” własną klasę. W socjologii pojęcie klasy średniej jest znacznie szersze niż dochodowy przedział używany przez ekonomistę. Można zarabiać mniej, ale mieć własne mieszkanie bez kredytu, wysokie wykształcenie, stabilny zawód i duże oszczędności. Można też zarabiać 12 tys. zł, nie posiadać żadnego majątku, mieć wysokie zadłużenie i pozostawać o kilka miesięcznych wypłat od poważnego problemu finansowego.
Mieszkanie, oszczędności, samochód i inwestycje również zmieniają obraz
Socjologiczne podejście do klasy średniej uwzględnia między innymi kapitał ekonomiczny. Nie chodzi tylko o pensję wpływającą 10. dnia miesiąca, ale również o zgromadzony majątek. Znaczenie mają oszczędności, nieruchomości, inwestycje finansowe, udział w firmie czy inne wartościowe aktywa. Samochód albo inne ruchomości również są częścią majątku, choć oczywiście posiadanie drogiego auta kupionego na wieloletni kredyt nie tworzy automatycznie wysokiego bezpieczeństwa finansowego.
Różnicę łatwo zobaczyć na dwóch rodzinach otrzymujących identyczne miesięczne dochody. Jedna mieszka w odziedziczonym i spłaconym mieszkaniu, ma 150 tys. zł oszczędności i żadnych zobowiązań. Druga spłaca wysoki kredyt hipoteczny, leasing samochodu i praktycznie nie posiada rezerwy finansowej. W tabeli miesięcznych wynagrodzeń znajdą się w tym samym miejscu, ale ich możliwość przetrwania utraty pracy, wykorzystania okazji inwestycyjnej czy finansowania edukacji dzieci jest zupełnie inna.
Nieprzypadkowo Polski Instytut Ekonomiczny zwracał kiedyś uwagę, że aż 45 proc. osób zaliczonych w jego badaniu do klasy średniej miało zobowiązania kredytowe, a taki sam odsetek nie posiadał żadnych oszczędności. Już wtedy widać było, że przynależność dochodowa i realne bezpieczeństwo majątkowe to nie to samo.
Socjologowie dodają jeszcze wykształcenie, zawód, kontakty i możliwość utrzymania pozycji
Dr Tomasz Warczok z Uniwersytetu Warszawskiego, badający strukturę klasową, opisuje polską klasę średnią jako wewnętrznie bardzo zróżnicowaną. Jedną część tworzą osoby dysponujące większym kapitałem ekonomicznym – pracownicy korporacji, właściciele małych i średnich firm czy menedżerowie średniego szczebla. Druga to frakcja posiadająca więcej kapitału kulturowego: nauczyciele, bibliotekarze czy osoby pracujące w instytucjach kultury. Ich dochody mogą być wyraźnie niższe, ale ich pozycję społeczną współtworzą wykształcenie, kwalifikacje i określony styl uczestnictwa w kulturze.
W szerszym ujęciu inspirowanym pracami Pierre’a Bourdieu pojawia się kilka rodzajów kapitału. Ekonomiczny to pieniądze i majątek. Kulturowy obejmuje między innymi wykształcenie, wiedzę, kompetencje i sposób uczestnictwa w kulturze. Kapitał społeczny to sieć relacji i kontaktów, z których człowiek może skorzystać. Jest jeszcze kapitał symboliczny, czyli prestiż, tytuły, pozycja zawodowa i społeczne uznanie. Dopiero kombinacja tych zasobów mówi więcej o rzeczywistym miejscu człowieka w strukturze społecznej.
Liczy się także zdolność do odtworzenia dochodu. Specjalista posiadający poszukiwany zawód, doświadczenie, języki i sieć zawodowych kontaktów może po utracie pracy stosunkowo szybko znaleźć następną. Ktoś uzyskujący dziś podobną pensję z jednego niestabilnego źródła może mieć zupełnie mniejsze możliwości. Dlatego dwie osoby z identyczną wypłatą niekoniecznie znajdują się w dokładnie tym samym miejscu społecznym.
W Warszawie 10 tys. zł jest blisko mediany. W skali kraju to już wyraźnie więcej
Jeszcze ciekawiej wygląda to w Warszawie. Z danych GUS za marzec 2026 roku wynika, że mediana wynagrodzeń mieszkańców stolicy wynosiła około 10 017 zł brutto miesięcznie. To o mniej więcej jedną trzecią więcej niż krajowa mediana wynosząca 7530 zł. Kwota 10 tys. zł, która w skali całej Polski plasuje pracownika wyraźnie powyżej środka rozkładu wynagrodzeń, w Warszawie znajduje się praktycznie przy lokalnej medianie.
Urząd Statystyczny w Warszawie podaje ponadto, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w stolicy wynosiło w lipcu 2026 roku 11 392,64 zł brutto. Nie należy bezpośrednio porównywać tej liczby z medianą, bo to inna statystyka i inny zakres badania, ale oba zestawy pokazują bardzo wyraźnie lokalną różnicę. Pensja, która w jednym regionie zapewniałaby pozycję wyraźnie powyżej typowych zarobków, w stolicy może być wynagrodzeniem zupełnie zwyczajnym dla wielu pracowników.
Do tego dochodzą koszty mieszkania, kredytu, usług czy opieki nad dziećmi. Dlatego nawet przy ogólnopolskim kryterium dochodowym poczucie przynależności klasowej może wyglądać inaczej w Warszawie niż w mieście, gdzie mieszkanie kosztuje znacznie mniej. Formalnie w badaniu opartym na krajowej medianie miejsce zamieszkania nie zmienia progu, ale w codziennym życiu ta sama kwota może zapewniać bardzo różny standard i możliwość gromadzenia kapitału.
Pensja daje szybką odpowiedź, ale nie mówi wszystkiego o twojej klasie społecznej
Jeżeli ktoś chce wykonać najprostszy test wyłącznie na podstawie bieżącej pensji, może przyjąć aktualny orientacyjny przedział około 5650-15 060 zł brutto miesięcznie. To wynik zastosowania zakresu 75-200 proc. do najnowszej mediany wynagrodzeń GUS. Nie jest to jednak urzędowe zaświadczenie o przynależności do klasy średniej i nie należy mylić takiego uproszczenia z pełną metodologią OECD, w której podstawą jest dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego.
Znacznie pełniejsza odpowiedź wymaga spojrzenia na cały domowy bilans. Ile osób utrzymuje się z dochodu, czy gospodarstwo posiada własne mieszkanie, jaka część majątku jest obciążona kredytem, ile pieniędzy pozostaje po opłaceniu podstawowych kosztów, czy są oszczędności pozwalające przeżyć kilka miesięcy bez pensji oraz jakie są realne możliwości zarobkowe w przyszłości. Do tego dochodzą wykształcenie, wykonywany zawód, kwalifikacje i kapitał społeczny.
Dlatego człowiek zarabiający powyżej średniej krajowej może bez problemu mieścić się w dochodowej klasie średniej, ale sama wysoka wypłata nie odpowiada jeszcze na całe pytanie. Podobnie osoba zarabiająca poniżej prostego progu może pod względem zgromadzonego majątku, zawodu i kapitału kulturowego zajmować pozycję typową dla klasy średniej. Kwota na pasku wynagrodzenia jest dobrym początkiem pomiaru. Nie jest jednak jego końcem.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.