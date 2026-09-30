List z wojska w skrzynce pocztowej. Ruszyła wysyłka pism, za ignorowanie grożą surowe kary
Pukają do drzwi i zostawiają oficjalne pisma, które u wielu wywołują spore zaskoczenie i niepokój. Wojskowe Centra Rekrutacji przypominają obywatelom o ich zadaniach na wypadek sytuacji kryzysowej. Czym dokładnie jest ten dokument, kogo dotyczy i dlaczego armia sięga po rezerwistów już teraz, w czasie pokoju?
Paski czerwone, zielone i niebieskie. Czym jest karta mobilizacyjna?
Wojskowe Centra Rekrutacji (WCR) w całym kraju prowadzą rutynową wysyłkę kart mobilizacyjnych. Przydziały te wynikają bezpośrednio z zapisów ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2024 r. poz. 248 z późn. zm.). Dokument ten nadaje żołnierzowi pasywnej rezerwy lub wyznaczonemu cywilowi konkretne stanowisko służbowe lub funkcję na czas wojny, określając precyzyjne miejsce i termin stawiennictwa w razie ogłoszenia mobilizacji.
Przepisy wyróżniają trzy rodzaje kart: z paskiem czerwonym (dla żołnierzy rezerwy przewidzianych do natychmiastowego powołania), z paskiem zielonym (dla osób powoływanych na podstawie obwieszczenia) oraz z paskiem niebieskim (dla pracowników resortu obrony i personelu wspierającego). Dokumenty trafiają nie tylko do przeszkolonych rezerwistów, ale także do specjalistów kluczowych branż: lekarzy, informatyków, logistyków, łącznościowców oraz pracowników energetyki czy transportu. Wojsko podkreśla, że wysyłka kart nie jest reakcją na bieżące wydarzenia, lecz stałym elementem budowania obronności państwa.
Surowe konsekwencje za niestawiennictwo i zasady dla przebywających za granicą
Otrzymanie karty mobilizacyjnej nakłada na obywatela bardzo rygorystyczne obowiązki prawne. Zgodnie z art. 687 ustawy o obronie Ojczyzny, osoba, która w czasie mobilizacji lub wojny nie zgłosi się w wyznaczonym miejscu i czasie, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata. Przepisy przewidują jednak konkretne sytuacje, w których przydział może zostać uchylony – m.in. z powodu przekroczenia wieku, trwałej niezdolności do służby, sprawowania opieki nad dzieckiem do 18. roku życia (gdy oboje rodzice mają przydziały) czy wyjazdu na stałe za granicę.
Osoby mieszkające lub pracujące poza Polską dłużej niż 6 miesięcy mają ustawowy obowiązek powiadomienia o tym fakcie właściwego szefa WCR. Sam pobyt za granicą nie unieważnia jednak automatycznie karty mobilizacyjnej – do czasu oficjalnego cofnięcia przydziału dokument pozostaje w mocy, dlatego konieczny jest bezpośredni kontakt z rekruterami.
Listy z WCR w Warszawie. Przydziały na Śródmieściu, Woli i Mokotowie
Akcja wydawania kart mobilizacyjnych jest intensywnie prowadzona również w stolicy. Przykładowo, 52-letni warszawiak, który kilka lat temu przeszedł krótkie szkolenie, otrzymał oficjalne pisma wystawione przez Wojskowe Centrum Rekrutacji Warszawa-Śródmieście, wyznaczające mu konkretną jednostkę na czas zagrożenia.
Dokumenty trafiają do mieszkańców wszystkich stołecznych dzielnic, w tym z Mokotowa, Woli oraz Śródmieścia. Mieszkańcy Śródmieścia, Woli i Mokotowa, którzy chcą sprawdzić, czy figurują w ewidencji mobilizacyjnej, nie zrobią tego przez aplikację mObywatel ani portal ePUAP. Jedyną pewną drogą jest osobisty lub pisemny kontakt z właściwym dla miejsca zamieszkania Wojskowym Centrum Rekrutacji.
Jak krok po kroku postąpić po odebraniu karty mobilizacyjnej
Zobacz zestaw najważniejszych zasad i informacji dotyczących przydziałów mobilizacyjnych:
- Zapoznaj się z treścią dokumentu – sprawdź kolor paska, wyznaczone miejsce stawiennictwa oraz przypisany przydział.
- Przechowuj kartę w bezpiecznym miejscu – dokument jest imiennym zaświadczeniem o Twoim przydziale wojskowym na czas kryzysu.
- Zgłoś wyjazd za granicę powyżej 6 miesięcy – poinformuj właściwe WCR (np. Warszawa-Śródmieście) o zmianie adresu lub pobycie poza krajem.
- Pamiętaj o surowych sankcjach karnych – nieusprawiedliwione niestawiennictwo w czasie mobilizacji grozi więzieniem od 3 lat.
- Weryfikuj status bezpośrednio w WCR – mieszkańcy Woli, Mokotowa i Śródmieścia mogą potwierdzić ewidencję w lokalnej komendzie rekrutacyjnej.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.