PILNE: Poważne utrudnienia na kolei. Pasażerowie jadący z Warszawy muszą liczyć się z wielogodzinnymi opóźnieniami
Zerwana sieć trakcyjna pod Poznaniem nadal komplikuje podróże z Warszawy w kierunku Berlina – a lista utrudnień w niedzielnym komunikacie PKP Intercity jest dłuższa niż w pierwszych informacjach z piątku. Oprócz głównej trasy Warszawa – Poznań – Berlin, problem objął też połączenia z Gdyni i Zielonej Góry. Jest oficjalny komunikat.
Co się stało i dlaczego naprawa trwa tak długo?
W piątek po godzinie 14:20 pociąg EIC nr 47 „Berlin-Warszawa-Express”, jadący z Berlina do Warszawy Wschodniej, uszkodził własny pantograf i zerwał sieć trakcyjną na odcinku Nowy Tomyśl – Opalenica – na długości około 1200 metrów. Ponieważ drugi tor na tym fragmencie trasy był już wcześniej wyłączony z ruchu z powodu modernizacji, uszkodzenie sieci na torze nr 2 oznacza całkowite zatrzymanie pociągów na tym szlaku. Według PKP Polskich Linii Kolejowych naprawa może potrwać do poniedziałkowego ranka.
Kogo dotyczą utrudnienia? Pełna lista z niedzielnego komunikatu
PKP Intercity wskazuje trzy główne relacje objęte zmianami: Warszawa – Poznań – Berlin (i w drugą stronę), Gdynia – Berlin (i w drugą stronę) oraz Zielona Góra – Poznań (i w drugą stronę). Pociągi do i z Berlina na trasie przez Warszawę i Poznań jedzą teraz drogą okrężną przez Szczecin – bez przesiadki, ale z wydłużeniem czasu podróży o około 4 godziny. Połączenia Zielona Góra – Poznań realizowane są częściowo zastępczą komunikacją autobusową na odcinku Nowy Tomyśl – Buk, co wydłuża podróż o około godzinę.
Dodatkowo, z powodu utrudnień na linii Poznań – Rzepin – Berlin, część pociągów do i z Berlina na odcinku Rzepin – Berlin może zostać odwołana. Za te połączenia uruchomiono zastępczą komunikację autobusową na trasie Rzepin – Frankfurt (Oder), a dalej do Berlina Gesundbrunnen podróż odbywa się pociągami regionalnymi niemieckiego przewoźnika DB. Zmiany nie obejmują pociągów Galicja, Wawel i Odra, kursujących w relacji Berlin – Przemyśl – Berlin – te jeżdżą bez zakłóceń.
Co z biletami i jak długo to potrwa?
PKP Intercity ostrzega, że ze względu na trudną sytuację na trasie możliwe są również opóźnienia innych, niezwiązanych bezpośrednio pociągów – warto liczyć się z wydłużonym czasem podróży, planując dziś i jutro przejazd. Utrudnienia mają potrwać do 22 czerwca, choć przewoźnik zaznacza, że prace mogą zakończyć się wcześniej. Bilety na przejazdy zaplanowane między 19 a 22 czerwca zachowują ważność do 30 czerwca 2026 roku, a ich zwrot jest możliwy bez potrącania odstępnego.
Aktualne informacje przewoźnik publikuje na swojej stronie internetowej, a pasażerów proszą też o śledzenie komunikatów głosowych na stacjach i w pociągach – sytuacja może się zmieniać w zależności od postępu prac naprawczych na uszkodzonym odcinku.
Co to oznacza dla pasażerów? Przyjedź na dworzec wcześniej, sprawdź komunikaty, rozważ przełożenie podróży
To nie jest zwykłe kilkunastominutowe opóźnienie, które da się łatwo nadrobić po drodze. Awaria sieci trakcyjnej pod Poznaniem uderza w jeden z najważniejszych kolejowych kierunków na zachód kraju. Dlatego skutki odczują nie tylko osoby jadące między Warszawą, Poznaniem i Berlinem, ale też pasażerowie innych połączeń w tym rejonie.
Największy problem mają osoby, które muszą dotrzeć na miejsce o konkretnej godzinie. Dotyczy to podróży służbowych, przesiadek, wyjazdów za granicę i powrotów do domu po weekendzie. W części relacji pociągi jadą objazdami, a na wybranych odcinkach uruchomiono autobusy zastępcze. To oznacza dłuższą podróż, większe ryzyko zmian w ostatniej chwili i konieczność częstszego sprawdzania komunikatów.
Pasażerowie powinni przed wyjazdem sprawdzić status swojego pociągu na stronie PKP Intercity lub w aplikacji. Warto też przyjechać na dworzec z większym zapasem czasu i śledzić komunikaty głosowe na stacjach. Sytuacja może zmieniać się wraz z postępem prac naprawczych, dlatego rozkład jazdy w najbliższych godzinach należy traktować ostrożnie.
Osoby, które nie muszą jechać od razu, powinny rozważyć przełożenie podróży. PKP Intercity wydłużyło ważność biletów na przejazdy zaplanowane między 19 a 22 czerwca. Możliwy jest także zwrot biletu bez potrącania odstępnego. To ważne dla tych pasażerów, którzy nie chcą ryzykować wielogodzinnej podróży objazdem.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.