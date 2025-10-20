Pilne. Poważny wypadek. Poszkodowani, samochód na boku, droga zablokowana. Trwa akcja ratunkowa
20 października 2025 17:39
Na skrzyżowaniu ul. Broniewskiego z trasą S8 doszło do groźnego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Skrzyżowanie jest zablokowane. Trwa akcja służb.
Na miejscu są reporterzy z Warszawskiej Grupy Luka&Maro. Relacjonują, że w wyniku zderzenia jeden z pojazdów przewrócił się na bok, drugi – taksówka, ma mocno uszkodzony przód.
Na miejscu pracują strażacy, policja i zespoły ratownictwa medycznego. Jedna osoba została poszkodowana i jest badana w karetce. Ruch w rejonie skrzyżowania jest utrudniony, tworzą się korki.
Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez policję.
