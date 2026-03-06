Pilne! Pożar hali pod Warszawą. Na miejsce skierowane liczne służby

6 marca 2026 23:43 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W Izabelinie-Dziekanówku w powiecie nowodworskim doszło do pożaru hali. Na miejsce kierowane są liczne zastępy straży pożarnej, które są już w drodze do zdarzenia.

Fot. Warszawa w Pigułce

Na ten moment służby dopiero docierają na miejsce, dlatego szczegóły dotyczące przyczyn pożaru oraz ewentualnych strat nie są jeszcze znane.

Na razie jest zbyt wcześnie, aby mówić o skali zdarzenia lub o tym, czy w środku przebywały jakieś osoby. Nie ma też informacji o tym, jaka hala płonie i co może być w środku. Strażacy będą dopiero rozpoznawać sytuację po przybyciu na miejsce i podejmą działania gaśnicze.

Będziemy monitorować rozwój wydarzeń i informować na bieżąco, gdy tylko pojawią się nowe informacje ze strony służb.

