Pilne! Pożar hali pod Warszawą. Na miejsce skierowane liczne służby
W Izabelinie-Dziekanówku w powiecie nowodworskim doszło do pożaru hali. Na miejsce kierowane są liczne zastępy straży pożarnej, które są już w drodze do zdarzenia.
Na ten moment służby dopiero docierają na miejsce, dlatego szczegóły dotyczące przyczyn pożaru oraz ewentualnych strat nie są jeszcze znane.
Na razie jest zbyt wcześnie, aby mówić o skali zdarzenia lub o tym, czy w środku przebywały jakieś osoby. Nie ma też informacji o tym, jaka hala płonie i co może być w środku. Strażacy będą dopiero rozpoznawać sytuację po przybyciu na miejsce i podejmą działania gaśnicze.
Będziemy monitorować rozwój wydarzeń i informować na bieżąco, gdy tylko pojawią się nowe informacje ze strony służb.
