Pilne! Premier ujawnia: Polska będzie dążyć do własnej broni jądrowej
Premier Donald Tusk ogłosił 3 marca 2026 roku, że Polska będzie zmierzać ku własnym, autonomicznym zdolnościom w zakresie broni jądrowej. Deklaracja padła w kontekście trwających rozmów z Francją i gruntownej przebudowy europejskiej architektury odstraszania nuklearnego.
Słowa premiera: od elektrowni do głowic
Przed wtorkowym posiedzeniem rządu Donald Tusk zabrał głos w sprawie, którą do niedawna politycy nad Wisłą traktowali jako temat zastrzeżony wyłącznie dla NATO i mocarstw atomowych. – Polska bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo nuklearne – powiedział premier.
Dalej Tusk zapowiedział współpracę z Francją – jako państwem, które złożyło konkretną ofertę – oraz dodał: – „W miarę jak będą rosły nasze własne autonomiczne zdolności, będziemy też dążyć do przygotowania Polski do jak najbardziej autonomicznych działań w tej kwestii w przyszłości”.
To, co jeszcze rok temu mogłoby brzmieć jak polityczna fantazja, dziś staje się oficjalną deklaracją szefa rządu. Słowa premiera cytują Bloomberg, Notes from Poland i dziesiątki agencji na całym świecie.
Bezpieczeństwo Polski nie podlega negocjacjom. pic.twitter.com/inFaZGE8u2
— Donald Tusk (@donaldtusk) March 3, 2026
Kontekst: doktryna Macrona i oferta dla Europy
Wypowiedź Tuska nie wzięła się z próżni. 2 marca Emmanuel Macron ogłosił nową doktrynę nuklearną Francji – jeden z najważniejszych zwrotów w europejskiej polityce bezpieczeństwa od dekad. Prezydent Francji poinformował o rozbudowie arsenału (szacowanego dotąd na ok. 290 głowic, co czyni Paryż 4. potęgą nuklearną świata), zapowiedział, że Francja przestaje ujawniać jego dokładną liczebność, oraz otworzył możliwość stacjonowania francuskiego uzbrojenia atomowego na terytorium sojuszników.
Polska znalazła się wśród 8 państw europejskich, z którymi Paryż prowadzi rozmowy w ramach tzw. zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego. Tusk potwierdził te negocjacje już 2 marca, pisząc na platformie X: Zbrojimy się razem z przyjaciółmi, żeby wrogowie nigdy nie odważyli się na nas napaść.
Dwie warstwy ambicji: parasol i suwerenność
Wypowiedź Tuska z 3 marca ujawnia wyraźny dwustopniowy zamiar. Pierwszym krokiem jest wejście pod rozszerzony parasol nuklearny Francji – co oznaczałoby m.in. udział polskich oficerów w ćwiczeniach atomowych, a być może stacjonowanie na polskim terytorium francuskiego uzbrojenia. Kluczowe zastrzeżenie Macrona pozostaje jednak w mocy: decyzja o użyciu broni jądrowej spoczywać będzie wyłącznie na prezydencie Francji.
Drugi krok – bardziej odległy czasowo, lecz teraz po raz pierwszy nazwany wprost przez szefa polskiego rządu – to własne, autonomiczne zdolności nuklearne. Polska nie dysponuje dotąd żadną bronią tego rodzaju i nigdy jej nie posiadała. Ewentualne jej pozyskanie wymagałoby albo rewizji Układu o nieproliferacji broni jądrowej (NPT), do którego Warszawa przystąpiła w 1969 roku, albo – co bardziej realistyczne – wypracowania formuły prawnej analogicznej do stosowanego przez NATO nuclear sharing, w ramach którego np. Niemcy przechowują na swoim terytorium amerykańskie bomby B61.
Dlaczego teraz? Trzy powody geopolityczne
Za rozwojem polskich ambicji stoją 3 nakładające się na siebie procesy. Pierwszym jest erozja zaufania do gwarancji bezpieczeństwa USA. Administracja Donalda Trumpa wyraźnie sygnalizuje dystans wobec Europy, co zmusza europejskich sojuszników do szukania własnych formuł odstraszania. Drugim jest trwający konflikt wna Bliskim Wschodzie i operacja militarna USA i Izraela przeciwko Iranowi – epizod, który uzmysłowił europejskim stolicom, że Waszyngton może być zaangażowany na innym teatrze działań dokładnie wtedy, gdy Europa będzie go najbardziej potrzebować. Trzecim czynnikiem jest rosnąca potęga militarna Rosji i jej ekspansjonistyczna logika, która po inwazji na Ukrainę w 2022 roku nie była już przez żadnego poważnego analityka kwestionowana.
Polska w ostatnich latach zwiększyła wydatki obronne do ponad 4 proc. PKB (planowane 4,8 proc. PKB w 2026 roku), stając się największym procentowym płatnikiem po Europejskiej stronie NATO. Buduje jedną z najsilniejszych konwencjonalnych armii w Europie. Deklaracja Donalda Tuska pokazuje, że Warszawa zamierza pójść krok dalej.
Rosja zareagowała natychmiast
Rosyjska propaganda zareagowała natychmiast – kremlowskie kanały na Telegramie komentowały słowa premiera w tonie ironicznym, jednocześnie wskazując na NPT jako barierę nie do przekroczenia. Prawnicy ds. nieproliferacji są bardziej powściągliwi w ocenach: traktat NPT nie zakazuje prowadzenia rozmów ani opracowywania doktryny. Zakazuje wytwarzania, nabywania i dysponowania bronią jądrową – jednak formuła nuclear sharing, na której opierają się Niemcy, Belgia, Holandia, Włochy i Turcja, funkcjonuje od dekad bez formalnego naruszenia traktatu.
W praktyce Polska mogłaby przez wiele lat rozwijać kompetencje, uczestniczyć w ćwiczeniach, a nawet gościć cudze głowice, zachowując przy tym status państwa nieatomowego w rozumieniu NPT. Dopiero pozyskanie lub wytworzenie własnej broni byłoby naruszeniem traktatu – i to jest cel, który Tusk sygnalizuje jako perspektywę długoterminową, nie natychmiastową.
Co to oznacza dla Polski i jej obywateli?
Deklaracja premiera nie oznacza, że Polska jutro stanie się mocarstwem atomowym. Jednak kilka rzeczy jest już jasnych i warto je rozumieć.
W krótkim terminie Polska dołącza do grupy państw uczestniczących w rozszerzonym odstraszaniu nuklearnym Francji. Oznacza to możliwe rozmowy o stacjonowaniu w Polsce elementów infrastruktury jądrowej NATO lub Francji – co automatycznie zmienia status Polski jako celu potencjalnego uderzenia. Mieszkańcy regionów, w których zlokalizowane byłyby ewentualne obiekty (przede wszystkim wschodnia Polska), powinni śledzić te negocjacje uważnie.
W dłuższym terminie dążenie do autonomicznych zdolności nuklearnych to projekt na dekady, wymagający olbrzymich nakładów – technologicznych, naukowych, przemysłowych i dyplomatycznych. Nie istnieje prosta droga do własnej bomby w ramach obowiązującego prawa międzynarodowego. Każdy wariant – od pozyskania broni od sojusznika, przez nuclear sharing, po samodzielne wytwarzanie – niesie ze sobą odmienne ryzyka prawne i polityczne.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.