Pilne! Rosja przedstawia oficjalne stanowisko w sprawie dronów na Polską. „Nie było planów”
W trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę aż 19 dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną – poinformował premier Donald Tusk. Maszyny zostały precyzyjnie namierzone, a te, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zestrzeliły polskie i sojusznicze siły powietrzne. Do godziny 15 odnaleziono szczątki 10 dronów, co potwierdziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rosja wydaje oficjalne stanowisko w tej sprawie.
Reakcja rosyjskiego ministerstwa obrony
To pierwszy raz, gdy samoloty NATO zaangażowały się bezpośrednio w neutralizację zagrożenia na niebie Sojuszu. Dla polskiego wojska i sojuszników był to test gotowości bojowej, który pokazał, że system obrony działa i reaguje w czasie rzeczywistym.
Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow uchylał się od komentarza, wskazując, że sprawa leży w kompetencjach ministerstwa obrony. Głos zabrało rosyjskie ministerstwo obrony. W komunikacie podkreślono, że „Nie było planów atakowania celów na terytorium Polski”. Według strony rosyjskiej użyte drony miały maksymalny zasięg 700 kilometrów, co miało sugerować, że ich obecność nad Polską nie była celowym działaniem wymierzonym w nasz kraj.
Rosja zadeklarowała jednocześnie gotowość do rozmów z polskim resortem obrony, by – jak stwierdzono – wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
Polska i NATO odpowiadają wspólnie
Wydarzenia ostatnich godzin wywołały w Warszawie i w Brukseli poważne dyskusje na temat bezpieczeństwa regionu. Zestrzelenie dronów przez siły sojusznicze oznacza, że NATO po raz pierwszy zmierzyło się z realnym zagrożeniem w przestrzeni powietrznej państwa członkowskiego. To sygnał, że w praktyce działa mechanizm wspólnej obrony, a Polska nie jest pozostawiona sama sobie.
Polski rząd, w tym premier Donald Tusk, podkreślają, że każde takie naruszenie traktowane jest jako sprawa najwyższej wagi. W ocenie władz w Warszawie, to kolejny dowód na konieczność wzmacniania obrony przeciwlotniczej i współpracy z partnerami w ramach NATO.
