Pilne! Rozbój na Pradze. Padły strzały, policja w akcji

11 września 2025 15:21 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Dziś około godziny 13:30 na ulicy Konwaliowej w Warszawie doszło do rozboju i akcji policji. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie zatrzymali dwóch młodych mężczyzn. Podczas interwencji konieczne było użycie broni służbowej.

Fot. Warszawa w Pigułce

Policjanci przejęli także samochód, którym próbowali uciec zatrzymani. To obywatele Polski w wieku 21 i 22 lat. Jak podaje Komenda Stołeczna Policji, nikomu nic się nie stało, a całe zdarzenie zakończyło się bez ofiar.

Na miejscu wciąż trwają czynności wyjaśniające. Policja nie podaje na razie szczegółów dotyczących samego rozboju, w związku z którym prowadzono zatrzymanie. „Czynności w toku” – poinformowała KSP.

