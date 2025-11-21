Saperzy w szkole w Warszawie. Odwołano lekcje, wydano pilny komunikat
W Szkole Podstawowej nr 112 na warszawskiej Białołęce natrafiono na przedmiot przypominający niewybuch, najprawdopodobniej pochodzący z okresu II wojny światowej. Dyrekcja zdecydowała o natychmiastowym wstrzymaniu zajęć na piątek, a na miejsce w piątkowy poranek wejdzie patrol saperski.
Niebezpieczne znalezisko na terenie budowy szkolnej sali
Informacja o znalezisku pojawiła się w czwartek, kiedy dyrektor szkoły wydała oficjalny komunikat do rodziców. Podczas prac budowlanych przy nowej sali gimnastycznej robotnicy odsłonili przedmiot, który mógł stanowić pozostałość niewybuchu z czasów wojennych.
Z uwagi na ryzyko natychmiast wdrożono procedury bezpieczeństwa. Władze placówki, działając w porozumieniu z Wydziałem Oświaty, zdecydowały o zawieszeniu wszystkich zajęć dydaktycznych na piątek, 21 listopada 2025 r.
Najważniejszy cel — ewakuacja uczniów i pozostawienie pustego terenu do czasu przyjazdu saperów.
Saperzy przejmą teren w piątek o poranku
Specjalistyczna grupa saperska ma pojawić się w piątek rano, by sprawdzić, zabezpieczyć i usunąć obiekt. Prace tego typu wymagają wyłączenia terenu szkoły, pełnej kontroli przestrzeni i zachowania procedur przewidzianych dla materiałów mogących stanowić zagrożenie.
Dyrekcja zaapelowała do rodziców, aby w miarę możliwości dzieci pozostały w domach. Uczniowie, którzy z różnych powodów nie mogą zostać pod opieką rodziców, zostaną czasowo przeniesieni do Zielonej Biblioteki lub innego wskazanego przez oświatę bezpiecznego miejsca.
Pod postem szkoły pojawił się jeden oficjalny komentarz — od zastępczyni burmistrza Białołęki, która publicznie podziękowała dyrekcji za szybką i odpowiedzialną decyzję. To potwierdza, że działania szkoły zostały w pełni zaakceptowane przez władze dzielnicy.
Dla rodzin to chwilowe utrudnienie, ale konieczne w sytuacji, w której chodzi o bezpieczeństwo dzieci.
Niewybuchy nadal odnajdywane są przy pracach budowlanych, szczególnie na terenach, które przed dekadami były areną działań wojennych. Dlatego każde takie odkrycie wymaga natychmiastowej reakcji i zachowania szczególnych środków ostrożności.
Szkoła liczy, że prace saperskie przebiegną sprawnie i zajęcia będą mogły wrócić do normalnego trybu już od poniedziałku.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.