PILNE: Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze. Może być aresztowany. Prokuratura może postawić mu 26 zarzutów
To decyzja bez precedensu w historii polskiego parlamentu. W piątek, 7 listopada 2025 roku, Sejm uchylił immunitet byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze i wyraził zgodę na jego zatrzymanie oraz ewentualny tymczasowy areszt.
Sejm zdecydował: 26 głosowań, jeden wynik
Po czwartkowej rekomendacji sejmowej komisji regulaminowej, w piątek odbyła się seria aż 26 głosowań nad uchyleniem immunitetu. Chodzi o wszystkie zarzuty, które Prokuratura Krajowa chce postawić byłemu szefowi resortu sprawiedliwości w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
Za uchyleniem immunitetu w poszczególnych głosowaniach opowiadało się od 248 do 261 posłów. Przeciw było od 184 do 197 parlamentarzystów, a kilkunastu wstrzymało się od głosu. W odrębnym, 27. głosowaniu Sejm zgodził się również na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry – za było 244 posłów, przeciw 198, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Fundusz Sprawiedliwości w centrum śledztwa
Według ustaleń prokuratury, Ziobro miał brać udział w tzw. „ustawianiu” konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy twierdzą, że działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowych dla innych osób oraz zyskania korzyści osobistych i politycznych dla siebie.
Według prokuratury, miał współpracować z byłymi wiceministrami Marcinem Romanowskim i Michałem Wosiem oraz posłem PiS Dariuszem Mateckim. Cała grupa – jak twierdzą śledczy – miała działać na szkodę państwa, ograniczając dostęp do środków funduszu instytucjom, które faktycznie spełniały kryteria przyznawania dotacji.
Polityczne trzęsienie ziemi
Decyzja Sejmu to poważny cios dla byłego ministra i jednego z najważniejszych polityków obozu Zjednoczonej Prawicy. Ziobro przez lata sprawował funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, budując pozycję jednej z najbardziej wpływowych postaci w polskiej polityce. Teraz może stanąć po drugiej stronie – jako podejrzany w sprawie karnej.
Dla Prawa i Sprawiedliwości to także trudny moment polityczny. Część posłów partii głosowała przeciw uchyleniu immunitetu, wskazując na „motywacje polityczne” śledztwa. Jednak większość sejmowa była innego zdania – argumentując, że nikt nie może być ponad prawem.
Co to oznacza dla opinii publicznej?
Uchylenie immunitetu w tak szerokim zakresie pokazuje, że Sejm zdecydował się dopuścić wymiar sprawiedliwości do pełnego działania. To symboliczny moment, w którym kończy się polityczna nietykalność jednej z czołowych postaci ostatnich lat.
Dla społeczeństwa ta decyzja ma znaczenie szersze niż sama sprawa Ziobry – to test zaufania do instytucji i zasad, które mają gwarantować równą odpowiedzialność wobec prawa.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.