Pilne! Tragiczny wypadek. Kobieta potrącona na przejściu. Reanimacja

Około godziny 7.10 na drodze krajowej nr 62 w rejonie Chociszewa doszło do poważnego potrącenia pieszej przez samochód osobowo-dostawczy. Jak informuje policja, dwie kobiety narodowości ukraińskiej przechodziły przez oznakowane przejście dla pieszych. Gdy schodziły już z pasów, 42-letnia kobieta została uderzona przez dacię jadącą od strony Warszawy w kierunku Czerwińska.

Za kierownicą pojazdu siedział 40-letni mieszkaniec Warszawy. Siła uderzenia była ogromna. Poszkodowana 42-latka była reanimowana, jej stan lekarze określają jako bardzo ciężki. Na miejscu udzielana jest jej pomoc medyczna, a do akcji zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Co się dzieje na miejscu

Trwają czynności policji i pozostałych służb. Pas ruchu w kierunku Czerwińska pozostaje zablokowany. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Policja apeluje do kierowców o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy oraz zachowanie szczególnej ostrożności.

Jakie są wstępne ustalenia

Według pierwszych informacji:

  • kobiety przechodziły po oznakowanym przejściu,

  • do potrącenia doszło, gdy kończyły pokonywać pasy,

  • stan jednej z poszkodowanych jest krytyczny,

  • kierowca to 40-letni mieszkaniec Warszawy.

Policja ustala dokładny przebieg zdarzenia oraz sprawdza, czy kierowca zachował ostrożność na przejściu.

Co to oznacza dla kierowców

Osoby jadące drogą krajową nr 62 muszą liczyć się z:

  • zablokowanym pasem w kierunku Czerwińska,

  • wydłużonym czasem przejazdu,

  • możliwością wprowadzania ruchu wahadłowego,

  • koniecznością stosowania się do poleceń służb.

To jedno z głównych połączeń w regionie, dlatego opóźnienia mogą dotknąć wielu kierowców.

W rejonie Chociszewa na DK62 doszło do poważnego potrącenia pieszej. Stan poszkodowanej jest bardzo ciężki. Na miejscu pracują policjanci, ratownicy medyczni i śmigłowiec LPR. Kierowcy powinni omijać ten odcinek drogi i przygotować się na utrudnienia, które mogą potrwać nawet kilka godzin.

