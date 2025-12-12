Pilne! Tragiczny wypadek. Kobieta potrącona na przejściu. Reanimacja
Około godziny 7.10 na drodze krajowej nr 62 w rejonie Chociszewa doszło do poważnego potrącenia pieszej przez samochód osobowo-dostawczy. Jak informuje policja, dwie kobiety narodowości ukraińskiej przechodziły przez oznakowane przejście dla pieszych. Gdy schodziły już z pasów, 42-letnia kobieta została uderzona przez dacię jadącą od strony Warszawy w kierunku Czerwińska.
Za kierownicą pojazdu siedział 40-letni mieszkaniec Warszawy. Siła uderzenia była ogromna. Poszkodowana 42-latka była reanimowana, jej stan lekarze określają jako bardzo ciężki. Na miejscu udzielana jest jej pomoc medyczna, a do akcji zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Co się dzieje na miejscu
Trwają czynności policji i pozostałych służb. Pas ruchu w kierunku Czerwińska pozostaje zablokowany. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Policja apeluje do kierowców o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy oraz zachowanie szczególnej ostrożności.
Jakie są wstępne ustalenia
Według pierwszych informacji:
-
kobiety przechodziły po oznakowanym przejściu,
-
do potrącenia doszło, gdy kończyły pokonywać pasy,
-
stan jednej z poszkodowanych jest krytyczny,
-
kierowca to 40-letni mieszkaniec Warszawy.
Policja ustala dokładny przebieg zdarzenia oraz sprawdza, czy kierowca zachował ostrożność na przejściu.
Co to oznacza dla kierowców
Osoby jadące drogą krajową nr 62 muszą liczyć się z:
-
zablokowanym pasem w kierunku Czerwińska,
-
wydłużonym czasem przejazdu,
-
możliwością wprowadzania ruchu wahadłowego,
-
koniecznością stosowania się do poleceń służb.
To jedno z głównych połączeń w regionie, dlatego opóźnienia mogą dotknąć wielu kierowców.
W rejonie Chociszewa na DK62 doszło do poważnego potrącenia pieszej. Stan poszkodowanej jest bardzo ciężki. Na miejscu pracują policjanci, ratownicy medyczni i śmigłowiec LPR. Kierowcy powinni omijać ten odcinek drogi i przygotować się na utrudnienia, które mogą potrwać nawet kilka godzin.
