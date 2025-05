PILNE! Tusk przemówi do narodu. Orędzie premiera ma być ostrzeżeniem i planem

Wieczorne wystąpienie premiera ma być jednym z najważniejszych politycznych momentów tej wiosny. Wybór daty nie jest przypadkowy i niesie ze sobą duży ładunek symboliczny. To sygnał, że nadchodzące słowa mogą mieć szczególne znaczenie dla przyszłości kraju.

Historyczne orędzie premiera. Trzy symbole, jedno przesłanie

W czwartek wieczorem o godzinie 20:00 premier Donald Tusk wygłosi orędzie do narodu. To dopiero drugie orędzie szefa rządu od momentu objęcia urzędu po ostatnich wyborach parlamentarnych. Jego przekaz będzie symboliczny, bo zbiega się z trzema ważnymi dla Polski datami: 21. rocznicą wejścia do Unii Europejskiej, tysięczną rocznicą koronacji Bolesława Chrobrego oraz Świętem Konstytucji 3 maja.

Według doniesień TVN24, premier skupi się na przyszłości Polski w niepewnym świecie. Ma mówić o naszej pozycji na arenie międzynarodowej, o bezpieczeństwie, o roli polskiej armii, ale też o sile gospodarki i potencjale polskich firm.

Doktryna piastowska powraca

Jak zapowiada reporterka Agata Adamek, Tusk ma odwołać się do „piastowskiej doktryny regionalnej potęgi” – idei, według której Polska ma być jednym z najsilniejszych graczy w Europie Środkowej. Silna armia, silna gospodarka, silny głos w Unii Europejskiej – to filary, które mają zdefiniować naszą przyszłość.

Premier ma również podkreślić, że Polska musi w pełni wykorzystywać swoje członkostwo w Unii – nie tylko jako beneficjent funduszy, ale jako państwo, które potrafi tworzyć i egzekwować europejskie reguły gry.

Orędzie w cieniu niepokoju

W tle orędzia znajduje się także trudna sytuacja geopolityczna – wojna w Ukrainie, napięcia w relacjach międzynarodowych, zagrożenia hybrydowe. Premier ma zabrać głos w imieniu narodu, który – jak podkreślają jego doradcy – potrzebuje dziś jasnych deklaracji siły, jedności i strategii.

Nie bez znaczenia jest również czas polityczny – orędzie pada na ostatniej prostej kampanii prezydenckiej. Jego przekaz może więc mieć zarówno wymiar państwowy, jak i mobilizacyjny.

