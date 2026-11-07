Pilne: w domu zamachowca z Krakowa znaleziono trzy ciała
W mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim, w którym mieszkał sprawca sobotniego zamachu w Krakowie, znaleziono 3 ciała. Poinformował o tym premier Donald Tusk podczas odprawy ze służbami w Krakowie. To członkowie rodziny 24-latka. W ataku na Rynku Głównym zginęło natomiast 6 osób, a 16 zostało rannych.
Odkrycie podczas przeszukania z udziałem kontrterrorystów
Ciała znaleźli funkcjonariusze, którzy wieczorem weszli do mieszkania sprawcy w bloku w Ostrowcu Świętokrzyskim. W akcji brały udział oddziały kontrterrorystyczne. Wcześniej z bloku ewakuowano mieszkańców, którzy na czas działań mogli przeczekać w budynku urzędu miasta.
O odkryciu premier poinformował podczas odprawy służb w Krakowie. To dwie kobiety i mężczyzna – powiedział Donald Tusk. Według informacji TVN24 to bliscy sprawcy. Reporter stacji, powołując się na prokuraturę, podał, że chodzi o matkę, ojca i siostrę napastnika. Okoliczności ich śmierci nie są znane. Ustalą je prokuratura i biegli.
To również kolejny trop w sprawie broni. Premier przekazał na odprawie, że w domu sprawcy najprawdopodobniej jest dużo broni, bo zarówno 24-latek, jak i jego rodzina mieli broń sportową. Wcześniej minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński mówił, że według hipotezy śledczych sprawca użył legalnie zarejestrowanej broni należącej do ojca. Policja podała natomiast, że 24-latek sam miał pozwolenie na broń i nie był karany.
Odprawa ze służbami: ranni policjanci w ciężkim stanie
W odprawie z premierem uczestniczyli m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Komendant Główny Policji Marek Boroń przekazał, że do akcji w Krakowie skierowano 30 załóg policji. Najciężej ranni zostali funkcjonariusze, którzy jako pierwsi ruszyli do interwencji. Jak mówił, to młodzi ludzie, którzy mają rodziny. Obaj przeszli już operacje, ale ich stan jest ciężki.
Premier potwierdził też, że niedziela i poniedziałek będą dniami żałoby narodowej. Wcześniej w serwisie X napisał: Najwyższe słowa uznania dla bohaterskich policjantów, którzy działali z narażeniem życia. Zaapelował również do polityków wszystkich opcji, by nie grali tą tragedią.
Co wiadomo o zamachu w Krakowie
- W sobotę 7 listopada ok. godz. 15:00 napastnik otworzył ogień do przypadkowych osób na Rynku Głównym w Krakowie, strzelając m.in. z samochodu.
- Zginęło 6 osób, 4 kobiety i 2 mężczyzn. Co najmniej 15 osób jest rannych, w tym 2 policjantów.
- Sprawca to 24-letni obywatel Polski z Ostrowca Świętokrzyskiego. Został postrzelony i zatrzymany na skrzyżowaniu ulic Dietla i Stradomskiej, a następnie przewieziony do szpitala.
- Według ministra Kierwińskiego działał sam i miał bardzo radykalne poglądy.
- Rynek Główny i okoliczne ulice są zamknięte. Policja prosi świadków i osoby z nagraniami o zgłaszanie się do autobusu na Rynku lub do najbliższej jednostki policji, także w Warszawie.
- W niedzielę i poniedziałek obowiązuje żałoba narodowa, w Krakowie potrwa do 11 listopada.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.