Donald Tusk w Krakowie po strzelaninie. Padły ważne słowa o rannym policjancie
Premier Donald Tusk przyjechał do Krakowa po tragicznej strzelaninie na Rynku Głównym. Szef rządu podziękował policjantom, którzy interweniowali podczas ataku i narażali własne życie. Szczególne słowa skierował do najciężej rannego funkcjonariusza.
Wieczorem szef rządu ma uczestniczyć w odprawie z ministrami i przedstawicielami służb. Śledczy nadal ustalają dokładny przebieg ataku i motyw działania zatrzymanego napastnika.
Donald Tusk podziękował policjantom po ataku w Krakowie
Premier zabrał głos już po przyjeździe do Krakowa.
W swojej wypowiedzi skoncentrował się przede wszystkim na działaniach funkcjonariuszy, którzy ruszyli za napastnikiem i doprowadzili do jego zatrzymania.
Tusk podkreślił, że policjanci narażali własne życie, a ich reakcja pozwoliła uratować wiele osób.
Chciałbym podziękować przede wszystkim funkcjonariuszom Policji, tym, którzy narażali swoje życie i uratowali wiele istnień ludzkich. Mam nadzieję, że szczególnie najciężej poszkodowany funkcjonariusz dojdzie do zdrowia – powiedział Donald Tusk w Krakowie.
Szczególnie odniósł się do funkcjonariusza, który podczas interwencji odniósł najpoważniejsze obrażenia.
Według informacji przekazywanych wcześniej przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego jeden z policjantów został kilkukrotnie postrzelony. Jego stan określano jako bardzo ciężki.
Funkcjonariusz trafił pod opiekę lekarzy.
Premier wyraził nadzieję, że policjant wróci do zdrowia.
Wieczorem odprawa premiera ze służbami
Premier Donald Tusk zdecydował się pojechać do Krakowa jeszcze w sobotę.
Na godz. 21:45 zaplanowano odprawę z udziałem szefa rządu, ministrów oraz przedstawicieli służb.
Do Krakowa przyjechał także minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
W działania zaangażowane są między innymi Komenda Główna Policji, małopolska policja, prokuratura, administracja wojewódzka i władze miasta.
W Krakowie ma również uczestniczyć w spotkaniach przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Celem odprawy ma być zebranie aktualnych informacji dotyczących przebiegu ataku, sytuacji poszkodowanych oraz postępów śledztwa.
Tusk wcześniej apelował, by nie wykorzystywać tragedii politycznie
Jeszcze przed przyjazdem do Krakowa premier komentował wydarzenia w mediach społecznościowych.
Najpierw poinformował, że jest na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji i że policja bada wszystkie okoliczności ataku.
Później przekazał wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar.
Podziękował również policjantom działającym podczas ataku i zaapelował do polityków wszystkich ugrupowań, by nie wykorzystywali tragedii do politycznej walki.
Szef rządu zapowiedział, że okoliczności zbrodni zostaną wyjaśnione.
Śledztwo jest jednak nadal na wczesnym etapie.
Policja prosi świadków o pomoc
Śledczy próbują dokładnie odtworzyć przebieg wydarzeń.
Na Rynku Głównym, na wysokości posterunku Policji i Straży Miejskiej, ustawiono autobus, do którego mogą zgłaszać się osoby będące świadkami ataku.
Policja prosi o kontakt wszystkich, którzy widzieli przebieg zdarzenia.
Świadkowie mogą zgłosić się także do najbliższej jednostki policji.
Znaczenie mogą mieć nie tylko informacje o samym momencie oddawania strzałów. Policjantów interesują również obserwacje dotyczące samochodu napastnika, jego zachowania przed atakiem i trasy, którą później się poruszał.
Materiał ma zostać zestawiony z zapisami miejskiego monitoringu oraz nagraniami z telefonów i kamer znajdujących się w lokalach.
W Krakowie ogłoszono żałobę
Po tragedii prezydent Krakowa podjął decyzję o ogłoszeniu w mieście żałoby do 11 listopada.
Władze miasta apelują o spokój i stosowanie się do poleceń służb.
Wydarzenia wpłynęły również na funkcjonowanie centrum. Część instytucji odwołała zaplanowane wydarzenia, a w rejonie prowadzonych czynności występują ograniczenia.
Policja apeluje jednocześnie, aby osoby, które nie były świadkami ataku, nie przychodziły w okolice prowadzonych oględzin z ciekawości.
Funkcjonariusze i prokuratorzy nadal zabezpieczają materiał, który ma pozwolić odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące tragedii.
Wieczorna odprawa z udziałem premiera ma być kolejnym etapem koordynacji działań służb po sobotnim ataku.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.