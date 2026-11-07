Kontrterroryści weszli do domu zamachowca z Krakowa. Minister i Premier podają nowe informacje
W domu sprawcy sobotniej strzelaniny w Krakowie trwają działania służb z udziałem oddziałów kontrterrorystycznych. Poinformował o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński. Napastnik mieszka w Ostrowcu Świętokrzyskim. Według lokalnych mediów blok, w którym mieszka, jest ewakuowany.
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Jak przekazał Donald Tusk, w mieszkaniu zamachowca służby znalazły trzy ciała. Są to członkowie rodziny sprawcy. Ofiary to dwie kobiety i mężczyzna.
Akcja w Ostrowcu Świętokrzyskim. Blok ewakuowany
Minister Kierwiński przekazał, że w domu sprawcy trwają czynności służb, które z oczywistych względów wymagają udziału kontrterrorystów.
Jak podaje lokalna „Gazeta Ostrowiecka”, na miejscu jest dużo policji, a droga dojazdowa do bloku została zablokowana. Mieszkańcy budynku są ewakuowani. O policyjnej akcji i ewakuacji bloku informuje też „Echo Dnia”.
Minister: działał sam, miał bardzo radykalne poglądy
Wszystko wskazuje na to, że sprawca działał sam i miał bardzo radykalne poglądy – powiedział minister Kierwiński. Jak relacjonuje RMF FM, szef MSWiA dodał, że wszystko wskazuje, że zafascynowany był ideologiami skrajnie prawicowymi, choć będzie to podlegało sprawdzeniu.
Minister mówił też o reakcji służb. Według niego policjanci oddali pierwsze strzały do napastnika 3 minuty po zgłoszeniu. W tym samym czasie na miejscu były straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Wcześniej policja informowała, że pierwszy patrol podjął interwencję 23 sekundy po zgłoszeniu.
Wcześniej Kierwiński mówił, że według hipotezy śledczych sprawca użył broni należącej do ojca, która była legalnie zarejestrowana. Policja podała, że 24-latek miał pozwolenie na broń i nie był wcześniej karany. To wciąż jest wyjaśniane.
Napastnik został postrzelony przez policjantów podczas zatrzymania na skrzyżowaniu ulic Dietla i Stradomskiej. Trafił do szpitala, gdzie jest operowany. Policja nie podała jego personaliów.
Donald Tusk potwierdził, że w domu podejrzanego trwa operacja służb. Podejrzewa się, że jest tam dużo broni lub innych niebezpiecznych materiałów.
Tragiczny atak w centrum Krakowa
W sobotę 7 listopada ok. godz. 15:00 napastnik otworzył ogień z samochodu do przypadkowych osób na Rynku Głównym w Krakowie. Zginęło 6 osób, 4 kobiety i 2 mężczyzn. Co najmniej 15 osób zostało rannych, w tym 2 policjantów. Życie wielu z nich jest zagrożone.
Rynek i przyległe ulice są zamknięte. Przy ul. Dietla i Stradomskiej trwa sprawdzenie pirotechniczne samochodu sprawcy, a mieszkańcy okolicznych budynków są ewakuowani. Policja prosi świadków i osoby, które mają nagrania lub zapis z monitoringu, o zgłaszanie się do autobusu na Rynku Głównym lub do najbliższej jednostki policji, także poza Krakowem.
Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął procedurę ogłoszenia żałoby narodowej na 8 i 9 listopada. W Krakowie żałoba potrwa do 11 listopada.
Co warto wiedzieć
- Według ministra Kierwińskiego sprawca działał sam. Policja dementowała wcześniej doniesienia o drugim napastniku.
- Jeśli mieszkasz w okolicy akcji w Ostrowcu Świętokrzyskim lub przy ul. Dietla w Krakowie, stosuj się do poleceń policji dotyczących ewakuacji.
- Nie udostępniaj w sieci danych, zdjęć ani adresu rodziny sprawcy. To może utrudnić śledztwo i narazić niewinne osoby.
- Masz nagranie ze zdarzenia w Krakowie? Przekaż je policji, w Warszawie możesz to zrobić na najbliższym komisariacie.
- Informacje sprawdzaj w komunikatach policji i MSWiA. Wiele doniesień z mediów społecznościowych okazało się nieprawdziwych.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.