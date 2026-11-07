Kontrterroryści weszli do domu zamachowca z Krakowa. Minister i Premier podają nowe informacje

7 listopada 2026 21:43 | Autor: Michał Wierzbicki | Polska i świat | Brak komentarzy

W domu sprawcy sobotniej strzelaniny w Krakowie trwają działania służb z udziałem oddziałów kontrterrorystycznych. Poinformował o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński. Napastnik mieszka w Ostrowcu Świętokrzyskim. Według lokalnych mediów blok, w którym mieszka, jest ewakuowany.

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Premier Donald Tusk podczas spotkania w Brukseli. | Fot. Shutterstock.
Premier Donald Tusk podczas spotkania w Brukseli. | Fot. Shutterstock.

[AKTUALIZACJA]

Jak przekazał Donald Tusk, w mieszkaniu zamachowca służby znalazły trzy ciała. Są to członkowie rodziny sprawcy. Ofiary to dwie kobiety i mężczyzna.

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Akcja w Ostrowcu Świętokrzyskim. Blok ewakuowany

Minister Kierwiński przekazał, że w domu sprawcy trwają czynności służb, które z oczywistych względów wymagają udziału kontrterrorystów.

Jak podaje lokalna „Gazeta Ostrowiecka”, na miejscu jest dużo policji, a droga dojazdowa do bloku została zablokowana. Mieszkańcy budynku są ewakuowani. O policyjnej akcji i ewakuacji bloku informuje też „Echo Dnia”.

Minister: działał sam, miał bardzo radykalne poglądy

Wszystko wskazuje na to, że sprawca działał sam i miał bardzo radykalne poglądy – powiedział minister Kierwiński. Jak relacjonuje RMF FM, szef MSWiA dodał, że wszystko wskazuje, że zafascynowany był ideologiami skrajnie prawicowymi, choć będzie to podlegało sprawdzeniu.

Minister mówił też o reakcji służb. Według niego policjanci oddali pierwsze strzały do napastnika 3 minuty po zgłoszeniu. W tym samym czasie na miejscu były straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Wcześniej policja informowała, że pierwszy patrol podjął interwencję 23 sekundy po zgłoszeniu.

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Wcześniej Kierwiński mówił, że według hipotezy śledczych sprawca użył broni należącej do ojca, która była legalnie zarejestrowana. Policja podała, że 24-latek miał pozwolenie na broń i nie był wcześniej karany. To wciąż jest wyjaśniane.

Napastnik został postrzelony przez policjantów podczas zatrzymania na skrzyżowaniu ulic Dietla i Stradomskiej. Trafił do szpitala, gdzie jest operowany. Policja nie podała jego personaliów.

Donald Tusk potwierdził, że w domu podejrzanego trwa operacja służb. Podejrzewa się, że jest tam dużo broni lub innych niebezpiecznych materiałów.

Tragiczny atak w centrum Krakowa

W sobotę 7 listopada ok. godz. 15:00 napastnik otworzył ogień z samochodu do przypadkowych osób na Rynku Głównym w Krakowie. Zginęło 6 osób, 4 kobiety i 2 mężczyzn. Co najmniej 15 osób zostało rannych, w tym 2 policjantów. Życie wielu z nich jest zagrożone.

Rynek i przyległe ulice są zamknięte. Przy ul. Dietla i Stradomskiej trwa sprawdzenie pirotechniczne samochodu sprawcy, a mieszkańcy okolicznych budynków są ewakuowani. Policja prosi świadków i osoby, które mają nagrania lub zapis z monitoringu, o zgłaszanie się do autobusu na Rynku Głównym lub do najbliższej jednostki policji, także poza Krakowem.

Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął procedurę ogłoszenia żałoby narodowej na 8 i 9 listopada. W Krakowie żałoba potrwa do 11 listopada.

Co warto wiedzieć

  • Według ministra Kierwińskiego sprawca działał sam. Policja dementowała wcześniej doniesienia o drugim napastniku.
  • Jeśli mieszkasz w okolicy akcji w Ostrowcu Świętokrzyskim lub przy ul. Dietla w Krakowie, stosuj się do poleceń policji dotyczących ewakuacji.
  • Nie udostępniaj w sieci danych, zdjęć ani adresu rodziny sprawcy. To może utrudnić śledztwo i narazić niewinne osoby.
  • Masz nagranie ze zdarzenia w Krakowie? Przekaż je policji, w Warszawie możesz to zrobić na najbliższym komisariacie.
  • Informacje sprawdzaj w komunikatach policji i MSWiA. Wiele doniesień z mediów społecznościowych okazało się nieprawdziwych.
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