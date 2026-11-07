Pilny komunikat małopolskiej policji. „Na Rynku stoi autobus”
Małopolska policja wydała pilny apel do świadków sobotniej strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie. Prosi o kontakt wszystkie osoby, które widziały zdarzenie, a także te, które mają nagrania lub zapis z monitoringu. Rynek i okoliczne ulice są zamknięte, a przy ul. Dietla i Stradomskiej trwa sprawdzenie pirotechniczne samochodu sprawcy.
Autobus dla świadków na Rynku Głównym
Policja zorganizowała punkt dla świadków bezpośrednio na miejscu. W Rynku Głównym, na wysokości posterunku Policji i Straży Miejskiej stoi autobus, do którego mogą zgłaszać się naoczni świadkowie zdarzenia – przekazali policjanci.
Prosimy wszystkie osoby, które widziały to zdarzenie o zgłaszanie się do tego punktu lub najbliższej jednostki Policji – apeluje małopolska policja.
Policja prosi o nagrania i zapis z monitoringu
Śledczy potrzebują także materiałów wideo. Świadków zdarzenia, osoby posiadające nagrania lub zapis z monitoringu prosimy o zgłaszanie się do najbliższych jednostek policji lub bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie – czytamy w komunikacie.
Chodzi zarówno o nagrania z telefonów, jak i z kamer w sklepach, lokalach czy samochodach. Każdy materiał może pomóc odtworzyć przebieg ataku.
Rynek zamknięty. Ewakuacja przy Dietla i Stradomskiej
Z uwagi na trwające czynności procesowe rejon Rynku Głównego i przyległych ulic został zamknięty. Policja prosi, by nie kierować się w te miejsca.
Samochód sprawcy wciąż stoi na skrzyżowaniu ulic Dietla i Stradomskiej, gdzie napastnik został zatrzymany. Trwa jego sprawdzenie pirotechniczne. Na czas działań mieszkańcy okolicznych budynków zostaną ewakuowani. Policja nie podała, ilu osób dotyczy ewakuacja ani jak długo potrwa.
W sobotnim ataku zginęło 6 osób, a 15 zostało rannych, w tym 2 policjantów. Sprawca, 24-letni obywatel Polski, został postrzelony przez policję, zatrzymany i przebywa w szpitalu.
Byłeś w sobotę w Krakowie? Zgłosisz się także w Warszawie
W weekend Kraków odwiedza wielu turystów, także z Warszawy. Część świadków mogła już wrócić do domu. Policja zaznacza, że zgłosić można się w najbliższej jednostce policji, więc warszawiacy, którzy widzieli zdarzenie albo mają nagrania, nie muszą jechać do Krakowa. Wystarczy zgłosić się do najbliższego komisariatu w swojej dzielnicy.
Jak pomóc śledczym
- Widziałeś atak? Zgłoś się do autobusu policji na Rynku Głównym albo do najbliższej jednostki policji, także poza Krakowem.
- Masz nagranie z telefonu, wideorejestratora lub kamery monitoringu? Nie kasuj go i przekaż policji.
- Nie publikuj nagrań w mediach społecznościowych, zwłaszcza tych, na których widać rannych lub ofiary.
- Omijaj rejon Rynku Głównego, ul. Dietla i Stradomskiej. Mieszkańcy ewakuowanych budynków powinni stosować się do poleceń służb.
- Informacje sprawdzaj w oficjalnych komunikatach małopolskiej policji.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.