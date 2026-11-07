Pilny komunikat małopolskiej policji. „Na Rynku stoi autobus”

7 listopada 2026 21:23 | Autor: Michał Wierzbicki | Polska i świat | Brak komentarzy

Małopolska policja wydała pilny apel do świadków sobotniej strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie. Prosi o kontakt wszystkie osoby, które widziały zdarzenie, a także te, które mają nagrania lub zapis z monitoringu. Rynek i okoliczne ulice są zamknięte, a przy ul. Dietla i Stradomskiej trwa sprawdzenie pirotechniczne samochodu sprawcy.

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Fot. Warszawa w Pigułce.

Autobus dla świadków na Rynku Głównym

Policja zorganizowała punkt dla świadków bezpośrednio na miejscu. W Rynku Głównym, na wysokości posterunku Policji i Straży Miejskiej stoi autobus, do którego mogą zgłaszać się naoczni świadkowie zdarzenia – przekazali policjanci.

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Prosimy wszystkie osoby, które widziały to zdarzenie o zgłaszanie się do tego punktu lub najbliższej jednostki Policji – apeluje małopolska policja.

Policja prosi o nagrania i zapis z monitoringu

Śledczy potrzebują także materiałów wideo. Świadków zdarzenia, osoby posiadające nagrania lub zapis z monitoringu prosimy o zgłaszanie się do najbliższych jednostek policji lub bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie – czytamy w komunikacie.

Chodzi zarówno o nagrania z telefonów, jak i z kamer w sklepach, lokalach czy samochodach. Każdy materiał może pomóc odtworzyć przebieg ataku.

Rynek zamknięty. Ewakuacja przy Dietla i Stradomskiej

Z uwagi na trwające czynności procesowe rejon Rynku Głównego i przyległych ulic został zamknięty. Policja prosi, by nie kierować się w te miejsca.

Samochód sprawcy wciąż stoi na skrzyżowaniu ulic Dietla i Stradomskiej, gdzie napastnik został zatrzymany. Trwa jego sprawdzenie pirotechniczne. Na czas działań mieszkańcy okolicznych budynków zostaną ewakuowani. Policja nie podała, ilu osób dotyczy ewakuacja ani jak długo potrwa.

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W sobotnim ataku zginęło 6 osób, a 15 zostało rannych, w tym 2 policjantów. Sprawca, 24-letni obywatel Polski, został postrzelony przez policję, zatrzymany i przebywa w szpitalu.

Byłeś w sobotę w Krakowie? Zgłosisz się także w Warszawie

W weekend Kraków odwiedza wielu turystów, także z Warszawy. Część świadków mogła już wrócić do domu. Policja zaznacza, że zgłosić można się w najbliższej jednostce policji, więc warszawiacy, którzy widzieli zdarzenie albo mają nagrania, nie muszą jechać do Krakowa. Wystarczy zgłosić się do najbliższego komisariatu w swojej dzielnicy.

Jak pomóc śledczym

  • Widziałeś atak? Zgłoś się do autobusu policji na Rynku Głównym albo do najbliższej jednostki policji, także poza Krakowem.
  • Masz nagranie z telefonu, wideorejestratora lub kamery monitoringu? Nie kasuj go i przekaż policji.
  • Nie publikuj nagrań w mediach społecznościowych, zwłaszcza tych, na których widać rannych lub ofiary.
  • Omijaj rejon Rynku Głównego, ul. Dietla i Stradomskiej. Mieszkańcy ewakuowanych budynków powinni stosować się do poleceń służb.
  • Informacje sprawdzaj w oficjalnych komunikatach małopolskiej policji.
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