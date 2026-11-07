Ważne przypomnienie dla wszystkich Polaków. Wprowadzono stopnie alarmowe w całej Polsce. Na Mazowszu dodatkowe zabezpieczenia

7 listopada 2026 21:11 | Autor: Michał Wierzbicki | Mazowsze, Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

Po sobotnim zamachu w Krakowie wiele osób zaczęło sprawdzać, czy w Polsce obowiązuje stan zagrożenia. Obowiązuje, ale nie od soboty. Stopnie alarmowe są w mocy od kilku lat, a na kolei, także na Mazowszu i w Warszawie, od roku działa jeszcze wyższy poziom. Wyjaśniamy, jakie to stopnie, gdzie i do kiedy obowiązują oraz co oznaczają dla mieszkańców.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Grafika stworzona przy pomocy AI.

Nie mają związku z Krakowem ani z Trybunałem

Na początek ważne zastrzeżenie. Obecne stopnie alarmowe nie zostały wprowadzone w związku ze strzelaniną na Rynku Głównym w Krakowie, w której zginęło 6 osób. Nie mają też związku ze sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego i wydarzeniami przy al. Szucha w Warszawie.

Zobacz również:

Obowiązują od dawna i są przedłużane co kilka miesięcy zarządzeniami premiera. Ostatnio 27 sierpnia 2026 r. premier Donald Tusk przedłużył je do 30 listopada 2026 r. do godz. 23:59. Rząd uzasadnia to sytuacją geopolityczną, w tym atakami hybrydowymi Rosji i Białorusi wobec Polski i innych państw UE oraz skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Do momentu publikacji rząd nie ogłosił zmiany stopni alarmowych po wydarzeniach w Krakowie. Decyzję w tej sprawie może podjąć premier na wniosek ministra spraw wewnętrznych i szefa ABW.

Jakie stopnie obowiązują, gdzie i do kiedy

Stopień Gdzie obowiązuje Od kiedy Obecnie do Dlaczego
CHARLIE (3. stopień) Linie kolejowe zarządzane przez PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Linię Hutniczą Szerokotorową, także na Mazowszu i w Warszawie 19 listopada 2025 r. 30 listopada 2026 r., 23:59 Dywersja na linii kolejowej Warszawa – Lublin w listopadzie 2025 r.
BRAVO (2. stopień) Pozostałe terytorium Polski, w tym cała Warszawa, oraz polska infrastruktura energetyczna za granicą 2022 r., przedłużany od tego czasu 30 listopada 2026 r., 23:59 Wojna w Ukrainie, ataki hybrydowe Rosji i Białorusi
BRAVO-CRP (2. stopień w cyberprzestrzeni) Cała Polska 1 marca 2024 r. (wcześniej, od 2022 r., wyższy CHARLIE-CRP) 30 listopada 2026 r., 23:59 Zagrożenia cyberatakami na administrację i infrastrukturę krytyczną
ALFA i DELTA Nie obowiązują

W praktyce oznacza to, że stopień BRAVO dotyczy każdego regionu kraju, a na kolei, w tym na liniach biegnących przez Mazowsze i węzeł warszawski, obowiązuje wyższy stopień CHARLIE. Obecny okres obowiązywania trwa od 1 września do 30 listopada 2026 r.

Skąd CHARLIE na kolei? Dywersja na trasie Warszawa – Lublin

Trzeci stopień alarmowy na kolei premier wprowadził zarządzeniem z 18 listopada 2025 r. na wniosek szefów MSWiA i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Obowiązuje od 19 listopada 2025 r. Była to reakcja na akty dywersji na infrastrukturze kolejowej między Warszawą a Lublinem. Jedno z uszkodzeń torów miało miejsce na Mazowszu, w rejonie miejscowości Mika w powiecie garwolińskim.

Linia Warszawa – Lublin to jedna z kluczowych tras prowadzących na wschód, także w kierunku granicy z Ukrainą. Kolej ma też ogromne znaczenie dla transportu wojskowego i pomocy dla Ukrainy. Dlatego od roku CHARLIE na kolei jest przedłużany razem z pozostałymi stopniami: najpierw do 28 lutego 2026 r., a ostatnio do 30 listopada 2026 r.

Zobacz również:

Co oznacza CHARLIE w Warszawie. Kolej tak, metro nie?

Stopień CHARLIE dotyczy linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK. W Warszawie spółka zarządza większością torów, dworców i przystanków kolejowych, m.in. linią średnicową i liniami wylotowymi z miasta. Po tych torach jeżdżą pociągi Kolei Mazowieckich, SKM i PKP Intercity. Służby nie publikują szczegółowej listy obiektów i odcinków objętych wzmożoną ochroną.

Stopień CHARLIE nie obejmuje metra, tramwajów ani linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej, która ma własnego zarządcę infrastruktury. Tam, jak w całym mieście, obowiązuje stopień BRAVO.

Jak informował „Super Express”, po wprowadzeniu CHARLIE na stacjach kolejowych, także w Warszawie, pojawiły się patrole z udziałem żołnierzy. Podróżni mogą też częściej spotykać patrole Straży Ochrony Kolei i policji oraz kontrole pozostawionych bez opieki bagaży.

Co oznaczają poszczególne stopnie?

Zgodnie z ustawą z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych w Polsce są 4 stopnie alarmowe: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA. Każdy ma też odpowiednik dotyczący zagrożeń w cyberprzestrzeni, oznaczony skrótem CRP. Stopnie wprowadza premier w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii ministra spraw wewnętrznych i szefa ABW. Mogą obowiązywać na terenie całego kraju albo tylko w określonym regionie lub wobec określonych obiektów, np. kolei.

  • ALFA (1. stopień) to informacja o możliwym zagrożeniu atakiem, którego charakter i zakres nie są do końca przewidywalne.
  • BRAVO (2. stopień) wprowadza się, gdy istnieje zwiększone i przewidywalne zagrożenie atakiem terrorystycznym, ale nie zidentyfikowano konkretnego celu.
  • CHARLIE (3. stopień) wprowadza się, gdy doszło do zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku albo są wiarygodne informacje o planowanym ataku w Polsce lub na polską infrastrukturę.
  • DELTA (4. stopień) wprowadza się po ataku terrorystycznym lub gdy informacje wskazują, że atak jest nieuchronny.
  • Stopnie CRP działają podobnie, ale dotyczą ataków na systemy teleinformatyczne, np. administracji, energetyki, transportu i bankowości.

Co to oznacza w praktyce dla mieszkańców?

Według MSWiA stopnie alarmowe nie wprowadzają ograniczeń w codziennym życiu. Nie zamyka się szkół, nie odwołuje imprez i nie ogranicza się podróży. Zmienia się przede wszystkim praca służb i administracji.

Przy stopniu BRAVO urzędy i służby muszą m.in. ostrzec pracowników o zagrożeniu, częściej kontrolować budynki i ich otoczenie oraz zapewnić gotowość personelu do działania w trybie alarmowym. Przy CHARLIE dochodzą m.in. całodobowe dyżury w wyznaczonych urzędach, sprawdzanie dróg ewakuacji, całodobowy nadzór nad miejscami, które normalnie nie są pilnowane, i wydawanie broni osobom wyznaczonym do zadań ochronnych. BRAVO-CRP oznacza wzmożony monitoring sieci i systemów, które mogą być celem cyberataku.

Na co zwracać uwagę?

  • Zwracaj uwagę na pozostawione bez opieki torby, plecaki i paczki na dworcach, w pociągach i w miejscach publicznych. Nie dotykaj ich i zgłoś służbom.
  • Reaguj na nietypowe zachowania przy torach, np. osoby kręcące się przy infrastrukturze kolejowej, drony nad torami czy uszkodzenia sieci trakcyjnej.
  • Zwróć uwagę na podejrzane pojazdy, zwłaszcza dostawcze, zaparkowane w pobliżu dużych zgromadzeń.
  • Każde zagrożenie zgłaszaj pod numer 112. Nie publikuj najpierw w mediach społecznościowych.
  • Wykonuj polecenia Straży Ochrony Kolei, policji i wojska na dworcach. Kontrola bagażu to element zwiększonych środków bezpieczeństwa, a nie powód do niepokoju.
  • Uważaj na podejrzane e-maile i SMS-y, np. podszywające się pod urzędy, banki czy firmy kurierskie. Stopień BRAVO-CRP to sygnał, że zagrożenie cyberatakami jest realne.
  • Śledź komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i MSWiA. Tam najszybciej pojawi się informacja o ewentualnej zmianie stopni alarmowych.
Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna