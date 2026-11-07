Pilny komunikat prezydenta Warszawy. Betonowe blokady w centrum. Trzaskowski wskazał konkretne ulice
Zapory drogowe na dojazdach do Krakowskiego Przedmieścia, zwiększone siły policji i szczególna czujność miejskich służb — takie działania zapowiedział Rafał Trzaskowski po tragicznych wydarzeniach w Krakowie. Prezydent Warszawy zaapelował również o spokój i ograniczenie spacerów w najbardziej ruchliwych miejscach stolicy.
Zapory na ulicach prowadzących do Krakowskiego Przedmieścia
W komunikacie opublikowanym wspólnie z Miastem Stołecznym Warszawą Rafał Trzaskowski poinformował, że zgodnie z rekomendacją policji służby miejskie przystąpiły do wystawiania zapór drogowych na wlotach ulic dochodzących do Krakowskiego Przedmieścia.
Betonowe blokady mają stanąć na dojazdach m.in. od strony ulic:
- Świętokrzyskiej,
- Miodowej,
- Karowej,
- Królewskiej.
Prezydent zapowiedział, że w tym czasie komunikacja publiczna zostanie skierowana na objazdy. W samym komunikacie nie wskazano numerów linii, tras zastępczych ani dokładnej godziny zakończenia zmian.
Więcej policji i szczególna czujność monitoringu
Trzaskowski przekazał, że polecił zachowanie szczególnej czujności Straży Miejskiej oraz miejskim służbom dyżurnym, w tym centrum monitoringu.
Działania mają koncentrować się zwłaszcza w rejonie Traktu Królewskiego, Starego Miasta oraz miejsc, w których gromadzą się ludzie.
Według komunikatu miasto pozostaje w stałym kontakcie z policją. Funkcjonariusze monitorują sytuację, a na warszawskie ulice skierowano zwiększone siły i środki.
Prezydent apeluje o ograniczenie spacerów
Władze Warszawy zwróciły się do mieszkańców o zachowanie spokoju oraz korzystanie z wiarygodnych źródeł informacji. W komunikacie znalazła się również prośba o ograniczenie spacerów w najbardziej ruchliwych częściach miasta do czasu wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wydarzeń w Krakowie.
Jest to apel o ostrożność, a nie ogłoszenie zakazu wychodzenia z domu. W przedstawionym wpisie nie poinformowano o konkretnym, potwierdzonym zagrożeniu atakiem w Warszawie.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Osoby planujące przejazd przez okolice Krakowskiego Przedmieścia powinny uwzględnić zapowiedziane blokady i objazdy komunikacji publicznej. Przed podróżą warto sprawdzić bieżące komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego.
W rejonie zabezpieczeń należy stosować się do poleceń policjantów i służb miejskich. Komunikat nie określa, jak długo dodatkowe środki bezpieczeństwa będą obowiązywać.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.