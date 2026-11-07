Pilny komunikat prezydenta Warszawy. Betonowe blokady w centrum. Trzaskowski wskazał konkretne ulice

7 listopada 2026 21:00 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Zapory drogowe na dojazdach do Krakowskiego Przedmieścia, zwiększone siły policji i szczególna czujność miejskich służb — takie działania zapowiedział Rafał Trzaskowski po tragicznych wydarzeniach w Krakowie. Prezydent Warszawy zaapelował również o spokój i ograniczenie spacerów w najbardziej ruchliwych miejscach stolicy.

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Ważny komunikat dla mieszkańców Warszawy.
Fot. Ważny komunikat dla mieszkańców Warszawy. | Fot. Warszawa w Pigułce.

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Zapory na ulicach prowadzących do Krakowskiego Przedmieścia

W komunikacie opublikowanym wspólnie z Miastem Stołecznym Warszawą Rafał Trzaskowski poinformował, że zgodnie z rekomendacją policji służby miejskie przystąpiły do wystawiania zapór drogowych na wlotach ulic dochodzących do Krakowskiego Przedmieścia.

Betonowe blokady mają stanąć na dojazdach m.in. od strony ulic:

  • Świętokrzyskiej,
  • Miodowej,
  • Karowej,
  • Królewskiej.

Prezydent zapowiedział, że w tym czasie komunikacja publiczna zostanie skierowana na objazdy. W samym komunikacie nie wskazano numerów linii, tras zastępczych ani dokładnej godziny zakończenia zmian.

Więcej policji i szczególna czujność monitoringu

Trzaskowski przekazał, że polecił zachowanie szczególnej czujności Straży Miejskiej oraz miejskim służbom dyżurnym, w tym centrum monitoringu.

Działania mają koncentrować się zwłaszcza w rejonie Traktu Królewskiego, Starego Miasta oraz miejsc, w których gromadzą się ludzie.

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Według komunikatu miasto pozostaje w stałym kontakcie z policją. Funkcjonariusze monitorują sytuację, a na warszawskie ulice skierowano zwiększone siły i środki.

Prezydent apeluje o ograniczenie spacerów

Władze Warszawy zwróciły się do mieszkańców o zachowanie spokoju oraz korzystanie z wiarygodnych źródeł informacji. W komunikacie znalazła się również prośba o ograniczenie spacerów w najbardziej ruchliwych częściach miasta do czasu wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wydarzeń w Krakowie.

Jest to apel o ostrożność, a nie ogłoszenie zakazu wychodzenia z domu. W przedstawionym wpisie nie poinformowano o konkretnym, potwierdzonym zagrożeniu atakiem w Warszawie.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Osoby planujące przejazd przez okolice Krakowskiego Przedmieścia powinny uwzględnić zapowiedziane blokady i objazdy komunikacji publicznej. Przed podróżą warto sprawdzić bieżące komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego.

W rejonie zabezpieczeń należy stosować się do poleceń policjantów i służb miejskich. Komunikat nie określa, jak długo dodatkowe środki bezpieczeństwa będą obowiązywać.

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