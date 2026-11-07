Legia Warszawa ogranicza aktywność po tragedii w Krakowie. Odwołano przedmeczowe studio

7 listopada 2026 21:29 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Legia Warszawa poinformowała o ograniczeniu aktywności w klubowych mediach społecznościowych w związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie. Klub odwołał również przedmeczowe Studio Ł3 LIVE. Jak wyjaśnił, decyzja wynika z szacunku dla ofiar i osób poszkodowanych.

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Fot. Warszawa w Pigułce

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Komunikat Legii Warszawa

Stołeczny klub opublikował oświadczenie na swoim oficjalnym profilu w serwisie X. Towarzyszy mu czarno-białe zdjęcie klubowego herbu na koszulce.

Legia przekazała, że w obliczu tragedii w Krakowie ogranicza publikacje w swoich kanałach społecznościowych. W komunikacie nie wskazano, jak długo potrwa ta decyzja ani jakich konkretnie treści będzie dotyczyć.

Studio Ł3 LIVE odwołane

Klub jednoznacznie poinformował także o odwołaniu przedmeczowego Studia Ł3 LIVE. Kibice, którzy planowali oglądać program poprzedzający spotkanie, powinni uwzględnić tę zmianę.

Oświadczenie dotyczy aktywności medialnej klubu i przedmeczowego studia. Nie zawiera informacji o odwołaniu meczu.

Gest szacunku dla poszkodowanych

Legia uzasadniła swoją decyzję szacunkiem dla ofiar i osób poszkodowanych w Krakowie. Klub nie rozbudowywał oświadczenia o szczegóły tragicznych wydarzeń, skupiając się na przekazaniu zmian w swojej działalności medialnej.

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Dla kibiców oznacza to przede wszystkim mniejszą liczbę publikacji w klubowych kanałach oraz brak zapowiedzianego programu przedmeczowego.

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