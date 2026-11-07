Legia Warszawa ogranicza aktywność po tragedii w Krakowie. Odwołano przedmeczowe studio
Legia Warszawa poinformowała o ograniczeniu aktywności w klubowych mediach społecznościowych w związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie. Klub odwołał również przedmeczowe Studio Ł3 LIVE. Jak wyjaśnił, decyzja wynika z szacunku dla ofiar i osób poszkodowanych.
W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie, kierując się szacunkiem dla ofiar i osób poszkodowanych, ograniczamy aktywność w klubowych mediach społecznościowych.
Przedmeczowe Studio Ł3 LIVE zostaje odwołane. https://t.co/80njah2BEY
— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) November 7, 2026
Komunikat Legii Warszawa
Stołeczny klub opublikował oświadczenie na swoim oficjalnym profilu w serwisie X. Towarzyszy mu czarno-białe zdjęcie klubowego herbu na koszulce.
Legia przekazała, że w obliczu tragedii w Krakowie ogranicza publikacje w swoich kanałach społecznościowych. W komunikacie nie wskazano, jak długo potrwa ta decyzja ani jakich konkretnie treści będzie dotyczyć.
Studio Ł3 LIVE odwołane
Klub jednoznacznie poinformował także o odwołaniu przedmeczowego Studia Ł3 LIVE. Kibice, którzy planowali oglądać program poprzedzający spotkanie, powinni uwzględnić tę zmianę.
Oświadczenie dotyczy aktywności medialnej klubu i przedmeczowego studia. Nie zawiera informacji o odwołaniu meczu.
Gest szacunku dla poszkodowanych
Legia uzasadniła swoją decyzję szacunkiem dla ofiar i osób poszkodowanych w Krakowie. Klub nie rozbudowywał oświadczenia o szczegóły tragicznych wydarzeń, skupiając się na przekazaniu zmian w swojej działalności medialnej.
Dla kibiców oznacza to przede wszystkim mniejszą liczbę publikacji w klubowych kanałach oraz brak zapowiedzianego programu przedmeczowego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.