Uwaga, mieszkańcy Warszawy. Ograniczenia w centrum, specjalne środki ostrożności i ważny apel prezydenta
Betonowe zapory na dojazdach do Krakowskiego Przedmieścia i komunikacja publiczna skierowana na objazdy — mieszkańcy Warszawy muszą uwzględnić zapowiedziane ograniczenia w centrum. Rafał Trzaskowski poinformował o dodatkowych zabezpieczeniach po tragicznych wydarzeniach w Krakowie. Zaapelował też o ograniczenie spacerów w najbardziej ruchliwych miejscach stolicy.
Gdzie pojawią się ograniczenia?
Zgodnie z komunikatem prezydenta Warszawy służby miejskie, na rekomendację policji, przystąpiły do wystawiania zapór drogowych na ulicach dochodzących do Krakowskiego Przedmieścia.
Betonowe blokady mają stanąć na wlotach m.in. od strony Świętokrzyskiej, Miodowej, Karowej i Królewskiej. Osoby planujące przejazd przez tę część Śródmieścia powinny uwzględnić zmiany organizacji ruchu.
W komunikacie zapowiedziano skierowanie komunikacji publicznej na objazdy. Nie podano jednak szczegółowej listy linii, przebiegu tras zastępczych ani terminu zakończenia ograniczeń.
Apel o ograniczenie spacerów w ruchliwych miejscach
Prezydent Warszawy zwrócił się do mieszkańców z prośbą o ograniczenie spacerów w najbardziej ruchliwych miejscach miasta do czasu wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tragicznych wydarzeń w Krakowie.
Jednocześnie zaapelował o zachowanie spokoju i korzystanie z wiarygodnych źródeł informacji. Przed wyjazdem do centrum warto sprawdzić aktualne komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego, zwłaszcza jeśli podróż ma prowadzić przez okolice Traktu Królewskiego.
Szczególna czujność na Starym Mieście i Trakcie Królewskim
Rafał Trzaskowski polecił zachowanie szczególnej czujności Straży Miejskiej oraz miejskim służbom dyżurnym, w tym centrum monitoringu. Wskazał przede wszystkim Trakt Królewski, Stare Miasto i miejsca gromadzenia się ludzi.
Jak przekazał, miasto pozostaje w stałym kontakcie z policją, która monitoruje sytuację i skierowała zwiększone siły oraz środki na stołeczne ulice.
Co powinni zrobić mieszkańcy?
Najważniejsze jest uwzględnienie zapowiedzianych ograniczeń przy planowaniu podróży. W pobliżu zapór i miejsc zabezpieczanych przez służby należy stosować się do poleceń funkcjonariuszy.
Władze miasta nie wskazały w przedstawionym komunikacie, jak długo zabezpieczenia pozostaną na miejscu. Nie poinformowały w nim również o konkretnym, potwierdzonym zagrożeniu atakiem w Warszawie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.