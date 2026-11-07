Uwaga, mieszkańcy Warszawy. Ograniczenia w centrum, specjalne środki ostrożności i ważny apel prezydenta

7 listopada 2026 21:09 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Betonowe zapory na dojazdach do Krakowskiego Przedmieścia i komunikacja publiczna skierowana na objazdy — mieszkańcy Warszawy muszą uwzględnić zapowiedziane ograniczenia w centrum. Rafał Trzaskowski poinformował o dodatkowych zabezpieczeniach po tragicznych wydarzeniach w Krakowie. Zaapelował też o ograniczenie spacerów w najbardziej ruchliwych miejscach stolicy.

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Ważny komunikat dla mieszkańców Warszawy.
Fot. Ważny komunikat dla mieszkańców Warszawy. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Gdzie pojawią się ograniczenia?

Zgodnie z komunikatem prezydenta Warszawy służby miejskie, na rekomendację policji, przystąpiły do wystawiania zapór drogowych na ulicach dochodzących do Krakowskiego Przedmieścia.

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Betonowe blokady mają stanąć na wlotach m.in. od strony Świętokrzyskiej, Miodowej, Karowej i Królewskiej. Osoby planujące przejazd przez tę część Śródmieścia powinny uwzględnić zmiany organizacji ruchu.

W komunikacie zapowiedziano skierowanie komunikacji publicznej na objazdy. Nie podano jednak szczegółowej listy linii, przebiegu tras zastępczych ani terminu zakończenia ograniczeń.

Apel o ograniczenie spacerów w ruchliwych miejscach

Prezydent Warszawy zwrócił się do mieszkańców z prośbą o ograniczenie spacerów w najbardziej ruchliwych miejscach miasta do czasu wyjaśnienia przyczyn i okoliczności tragicznych wydarzeń w Krakowie.

Jednocześnie zaapelował o zachowanie spokoju i korzystanie z wiarygodnych źródeł informacji. Przed wyjazdem do centrum warto sprawdzić aktualne komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego, zwłaszcza jeśli podróż ma prowadzić przez okolice Traktu Królewskiego.

Szczególna czujność na Starym Mieście i Trakcie Królewskim

Rafał Trzaskowski polecił zachowanie szczególnej czujności Straży Miejskiej oraz miejskim służbom dyżurnym, w tym centrum monitoringu. Wskazał przede wszystkim Trakt Królewski, Stare Miasto i miejsca gromadzenia się ludzi.

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Jak przekazał, miasto pozostaje w stałym kontakcie z policją, która monitoruje sytuację i skierowała zwiększone siły oraz środki na stołeczne ulice.

Co powinni zrobić mieszkańcy?

Najważniejsze jest uwzględnienie zapowiedzianych ograniczeń przy planowaniu podróży. W pobliżu zapór i miejsc zabezpieczanych przez służby należy stosować się do poleceń funkcjonariuszy.

Władze miasta nie wskazały w przedstawionym komunikacie, jak długo zabezpieczenia pozostaną na miejscu. Nie poinformowały w nim również o konkretnym, potwierdzonym zagrożeniu atakiem w Warszawie.

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