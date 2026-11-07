Kierwiński ujawnił pierwsze informacje o poglądach sprawcy. Ważny wątek po ataku w Krakowie
Pierwsze informacje wskazują, że sprawca strzelaniny w Krakowie miał ultraprawicowe poglądy — przekazał na konferencji minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Według relacji Associated Press szef MSWiA mówił o fascynacji skrajnie prawicową ideologią i bardzo radykalnych przekonaniach napastnika. To istotna informacja, ale jeszcze nie rozstrzygnięcie motywu zbrodni.
Nowe informacje po strzelaninie w centrum miasta
Wypowiedź ministra rzuca nowe światło na sprawę ataku, do którego doszło w sobotę, 7 listopada, w centrum Krakowa. Informację o wskazanej przez Kierwińskiego fascynacji sprawcy skrajnie prawicową ideologią przytoczył również „The Guardian”, relacjonujący konferencję szefa MSWiA.
Kluczowe pozostaje zastrzeżenie, że chodzi o pierwsze informacje. Na tym etapie nie należy przedstawiać ich jako pełnego wyjaśnienia, dlaczego napastnik otworzył ogień do ludzi.
Poglądy sprawcy a motyw ataku
Informacja o przekonaniach napastnika nie odpowiada jeszcze na wszystkie pytania dotyczące zbrodni. Osobnego ustalenia wymaga to, czy jego poglądy miały bezpośredni związek z decyzją o przeprowadzeniu ataku, wyborem miejsca lub zaatakowanych osób.
Nie ma również podstaw, by na podstawie samej wypowiedzi o ultraprawicowych przekonaniach przypisywać sprawcy członkostwo w konkretnej organizacji czy partii politycznej. Takie twierdzenia wymagałyby odrębnego potwierdzenia.
Strzały na Rynku Głównym. Napastnik został zatrzymany
Do strzelaniny doszło po godz. 15 w rejonie ul. Sławkowskiej i Rynku Głównego. Według komunikatu miejskiego napastnik oddawał strzały z przemieszczającego się samochodu. Został postrzelony przez policjantów i zatrzymany w rejonie skrzyżowania ul. Dietla i Stradomskiej. Policja potwierdziła jego polskie obywatelstwo.
Ostrzelany został również tramwaj linii nr 1 na placu Wszystkich Świętych. Pocisk rozbił szybę w kabinie motorniczego. Zgodnie z informacją opublikowaną przez miasto pasażerowie i prowadzący tramwaj nie odnieśli obrażeń.
Wstępne ustalenia nie zamykają sprawy
Informacje przedstawione przez Kierwińskiego dotyczą jednego z najważniejszych pytań po tragedii: co kierowało człowiekiem, który zaatakował przypadkowych ludzi. Pełna odpowiedź wymaga jednak ustalenia związku między jego przekonaniami, przygotowaniami i przebiegiem ataku.
Na obecnym etapie można pisać o wskazanych przez ministra ultraprawicowych poglądach sprawcy. Nie należy natomiast przedstawiać ideologicznego motywu zbrodni jako ostatecznie potwierdzonego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.