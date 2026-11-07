Kierwiński ujawnił pierwsze informacje o poglądach sprawcy. Ważny wątek po ataku w Krakowie

7 listopada 2026 20:44 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Pierwsze informacje wskazują, że sprawca strzelaniny w Krakowie miał ultraprawicowe poglądy — przekazał na konferencji minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Według relacji Associated Press szef MSWiA mówił o fascynacji skrajnie prawicową ideologią i bardzo radykalnych przekonaniach napastnika. To istotna informacja, ale jeszcze nie rozstrzygnięcie motywu zbrodni.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Napis pilne obrazujący wydarzenia z ważne i z ostatniej chwili | Fot. Warszawa w Pigułce.
Fot. Warszawa w Pigułce

Nowe informacje po strzelaninie w centrum miasta

Wypowiedź ministra rzuca nowe światło na sprawę ataku, do którego doszło w sobotę, 7 listopada, w centrum Krakowa. Informację o wskazanej przez Kierwińskiego fascynacji sprawcy skrajnie prawicową ideologią przytoczył również „The Guardian”, relacjonujący konferencję szefa MSWiA.

Zobacz również:

Kluczowe pozostaje zastrzeżenie, że chodzi o pierwsze informacje. Na tym etapie nie należy przedstawiać ich jako pełnego wyjaśnienia, dlaczego napastnik otworzył ogień do ludzi.

Poglądy sprawcy a motyw ataku

Informacja o przekonaniach napastnika nie odpowiada jeszcze na wszystkie pytania dotyczące zbrodni. Osobnego ustalenia wymaga to, czy jego poglądy miały bezpośredni związek z decyzją o przeprowadzeniu ataku, wyborem miejsca lub zaatakowanych osób.

Nie ma również podstaw, by na podstawie samej wypowiedzi o ultraprawicowych przekonaniach przypisywać sprawcy członkostwo w konkretnej organizacji czy partii politycznej. Takie twierdzenia wymagałyby odrębnego potwierdzenia.

Strzały na Rynku Głównym. Napastnik został zatrzymany

Do strzelaniny doszło po godz. 15 w rejonie ul. Sławkowskiej i Rynku Głównego. Według komunikatu miejskiego napastnik oddawał strzały z przemieszczającego się samochodu. Został postrzelony przez policjantów i zatrzymany w rejonie skrzyżowania ul. Dietla i Stradomskiej. Policja potwierdziła jego polskie obywatelstwo.

Ostrzelany został również tramwaj linii nr 1 na placu Wszystkich Świętych. Pocisk rozbił szybę w kabinie motorniczego. Zgodnie z informacją opublikowaną przez miasto pasażerowie i prowadzący tramwaj nie odnieśli obrażeń.

Zobacz również:

Wstępne ustalenia nie zamykają sprawy

Informacje przedstawione przez Kierwińskiego dotyczą jednego z najważniejszych pytań po tragedii: co kierowało człowiekiem, który zaatakował przypadkowych ludzi. Pełna odpowiedź wymaga jednak ustalenia związku między jego przekonaniami, przygotowaniami i przebiegiem ataku.

Na obecnym etapie można pisać o wskazanych przez ministra ultraprawicowych poglądach sprawcy. Nie należy natomiast przedstawiać ideologicznego motywu zbrodni jako ostatecznie potwierdzonego.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna