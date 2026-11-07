Biedronka szykuje zakupowy szał od poniedziałku. W nowej gazetce trzeba uważać na daty
Od poniedziałku 9 listopada Biedronka wprowadza świąteczną ofertę „Hity i inspiracje”. Wśród propozycji są ozdoby choinkowe, dekoracje i wyposażenie domu. Gazetka zapowiada też kolejne kolekcje, ale część produktów trafi do sprzedaży dopiero w czwartek.
Świąteczne zakupy ruszają 9 listopada
Choć do Bożego Narodzenia pozostało jeszcze kilka tygodni, Biedronka już rozpoczyna sprzedaż dekoracji. Na okładce nowej gazetki wyraźnie wskazano poniedziałek 9 listopada jako początek świątecznej części oferty. Propozycje z tego działu zajmują strony 6–23.
To okazja do wcześniejszego skompletowania ozdób, ale przed większymi zakupami warto sprawdzić, co zostało z poprzednich lat. Szczególnie przy bombkach i dekoracjach łatwo kupić więcej, niż rzeczywiście potrzeba.
Bombki za 14,99 zł. Ile kosztuje jedna sztuka?
Jedną z konkretnych propozycji jest zestaw 24 bombek nietłukących za 14,99 zł. W przeliczeniu daje to około 62 gr za sztukę. Oferta została wskazana na stronie 13 gazetki, z terminem 9–21 listopada.
W świątecznej kolekcji znalazły się również:
|Produkt
|Cena
|Wskazany termin oferty
|Zestaw ozdób choinkowych
|44,99 zł
|9–21 listopada
|Choinka szklana
|22,99 zł
|9–21 listopada
|Ozdoby ogrodowe
|24,99 zł
|9–21 listopada
Produkty opisano odpowiednio na stronach 10, 11 i 14 katalogu.
Nie wszystko pojawi się w poniedziałek
Najważniejszy szczegół znajduje się już na okładce. Kolekcję Puccini zapowiedziano dopiero od czwartku 12 listopada. Pokazano przy niej torebkę, plecak i mniejszą torebkę z paskiem.
Z kolei kolekcja Patriotic ma oznaczenie „od soboty 7.11”. Nie jest więc nowością uruchamianą w poniedziałek.
Przeglądając gazetkę, trzeba kierować się datą przy konkretnym produkcie lub na danej stronie — samo umieszczenie rzeczy w jednym katalogu nie oznacza wspólnego terminu rozpoczęcia sprzedaży.
Oferta do wyczerpania zapasów
Biedronka zaznacza na okładce, że produkty są dostępne do wyczerpania zapasów, a oferta obowiązuje według dat podanych przy artykułach lub na stronach katalogu.
Przed poniedziałkowymi zakupami warto przygotować listę i porównać wielkość zestawów. Cena 14,99 zł za 24 bombki jest konkretną informacją; o opłacalności zakupu zdecydują także ich rozmiar, wykonanie i to, czy pasują do dekoracji, które już mamy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.