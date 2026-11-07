Biedronka szykuje zakupowy szał od poniedziałku. W nowej gazetce trzeba uważać na daty

7 listopada 2026 20:25 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Od poniedziałku 9 listopada Biedronka wprowadza świąteczną ofertę „Hity i inspiracje”. Wśród propozycji są ozdoby choinkowe, dekoracje i wyposażenie domu. Gazetka zapowiada też kolejne kolekcje, ale część produktów trafi do sprzedaży dopiero w czwartek.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Świąteczne zakupy ruszają 9 listopada

Choć do Bożego Narodzenia pozostało jeszcze kilka tygodni, Biedronka już rozpoczyna sprzedaż dekoracji. Na okładce nowej gazetki wyraźnie wskazano poniedziałek 9 listopada jako początek świątecznej części oferty. Propozycje z tego działu zajmują strony 6–23.

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To okazja do wcześniejszego skompletowania ozdób, ale przed większymi zakupami warto sprawdzić, co zostało z poprzednich lat. Szczególnie przy bombkach i dekoracjach łatwo kupić więcej, niż rzeczywiście potrzeba.

Bombki za 14,99 zł. Ile kosztuje jedna sztuka?

Jedną z konkretnych propozycji jest zestaw 24 bombek nietłukących za 14,99 zł. W przeliczeniu daje to około 62 gr za sztukę. Oferta została wskazana na stronie 13 gazetki, z terminem 9–21 listopada.

W świątecznej kolekcji znalazły się również:

Produkt Cena Wskazany termin oferty
Zestaw ozdób choinkowych 44,99 zł 9–21 listopada
Choinka szklana 22,99 zł 9–21 listopada
Ozdoby ogrodowe 24,99 zł 9–21 listopada

Produkty opisano odpowiednio na stronach 10, 11 i 14 katalogu.

Nie wszystko pojawi się w poniedziałek

Najważniejszy szczegół znajduje się już na okładce. Kolekcję Puccini zapowiedziano dopiero od czwartku 12 listopada. Pokazano przy niej torebkę, plecak i mniejszą torebkę z paskiem.

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Z kolei kolekcja Patriotic ma oznaczenie „od soboty 7.11”. Nie jest więc nowością uruchamianą w poniedziałek.

Przeglądając gazetkę, trzeba kierować się datą przy konkretnym produkcie lub na danej stronie — samo umieszczenie rzeczy w jednym katalogu nie oznacza wspólnego terminu rozpoczęcia sprzedaży.

Oferta do wyczerpania zapasów

Biedronka zaznacza na okładce, że produkty są dostępne do wyczerpania zapasów, a oferta obowiązuje według dat podanych przy artykułach lub na stronach katalogu.

Przed poniedziałkowymi zakupami warto przygotować listę i porównać wielkość zestawów. Cena 14,99 zł za 24 bombki jest konkretną informacją; o opłacalności zakupu zdecydują także ich rozmiar, wykonanie i to, czy pasują do dekoracji, które już mamy.

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