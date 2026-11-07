Wielkie promocje w Aldi od poniedziałku. Drugie mięso za 1,99 zł, ale najważniejszy jest warunek przy kasie
Aldi rozpoczyna 9 listopada ofertę z mięsem mielonym, masłem, kawą i produktami do domowych zapasów. Na okładce gazetki są akcje 1+1 gratis oraz mocne obniżki na drugie opakowanie. Żeby skorzystać z najniższych cen, trzeba jednak kupić odpowiednią liczbę produktów i pilnować limitów.
Mięso za 1,99 zł? Tyle kosztuje drugie opakowanie
Promocja obejmuje chude mięso mielone z szynki wieprzowej Mięsne Specjały, 500 g. Pierwsze opakowanie kosztuje 11,99 zł, a co drugie — 1,99 zł. Limit wynosi 6 opakowań na klienta.
Za parę zapłacimy więc 13,98 zł. Otrzymujemy kilogram mięsa, a średni koszt opakowania wynosi 6,99 zł. To łączną cenę zakupu warto porównywać z innymi ofertami.
Przy większych zakupach dobrze wcześniej zaplanować posiłki i sprawdzić miejsce w zamrażarce. Niska cena jest korzyścią wtedy, gdy kupione produkty zostaną wykorzystane.
Masło i kawa taniej przy zakupie dwóch sztuk
W poniedziałkowej ofercie znalazło się masło polskie ekstra Mlekovita, 200 g, po 3,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Para kosztuje 7,98 zł, a limit wynosi 4 sztuki na klienta.
Podobny warunek dotyczy kawy mielonej Jacobs Krönung, 500 g. Cena 27,99 zł za opakowanie obowiązuje przy zakupie dwóch, co oznacza wydatek 55,98 zł. Limit to 4 opakowania na klienta.
Oliwa i papier toaletowy w akcji 1+1 gratis
Dwie kolejne propozycje mogą zainteresować osoby uzupełniające domowe zapasy:
|Produkt
|Oferta
|Łączny koszt
|Oliwa extra virgin Lyttos, 500 ml
|1+1 gratis, limit 4 butelki
|29,99 zł za 2 butelki, czyli 1 l
|Papier toaletowy Kokett, 4-warstwowy, 10 rolek
|1+1 gratis, limit 6 opakowań
|24,99 zł za 2 opakowania, czyli 20 rolek
Przy papierze koszt jednej rolki w promocyjnej parze wynosi około 1,25 zł.
Kupując produkty na zapas, warto porównywać nie tylko cenę opakowania. W przypadku oliwy pomocna jest cena za litr, a przy papierze również liczba warstw i wielkość rolek.
Kiedy obowiązuje oferta?
Gazetka wskazuje termin od poniedziałku 9 listopada do soboty 14 listopada 2026 r. Przy opisanych zakupach kluczowe są warunki dotyczące par produktów oraz limity.
Przed wyjściem najlepiej przygotować listę z liczbą opakowań i pełnym kosztem koszyka. Duże oznaczenie „1,99 zł” czy „gratis” pokazuje tylko część mechanizmu promocji — o rzeczywistym wydatku decyduje cały zestaw.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.