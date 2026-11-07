Żałoba w Krakowie do 11 listopada. Miasto opublikowało komunikat po tragedii

7 listopada 2026 20:07 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Po tragicznej strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie ogłoszono żałobę do 11 listopada. O podpisaniu zarządzenia poinformował prezydent miasta Łukasz Gibała. W oficjalnym komunikacie miasto skierowało słowa współczucia do rodzin zabitych oraz osób rannych i ich bliskich.

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fot. Warszawa w Pigułce

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Kraków w żałobie

Informacja została opublikowana na oficjalnym profilu miasta. Żałoba ma potrwać do 11 listopada — taką datę wskazano w komunikacie dotyczącym decyzji prezydenta Krakowa.

Wpisowi towarzyszy czarna grafika z białym znakiem miasta. To symbol pamięci o osobach, które straciły życie podczas tragicznych wydarzeń w centrum Krakowa.

Kondolencje dla rodzin ofiar

Miasto przekazało wyrazy współczucia rodzinom i bliskim osób, które zginęły. Podkreśliło również solidarność z rannymi oraz ich najbliższymi.

Za bilansem tragedii stoją ludzie, których zwyczajny dzień został nagle przerwany. Dla ich rodzin najbliższe dni będą czasem żałoby, oczekiwania na informacje ze szpitali i mierzenia się ze skutkami tego, co wydarzyło się na Rynku.

Co obejmuje zarządzenie?

Przedstawiony komunikat potwierdza ogłoszenie żałoby i datę jej zakończenia. Nie zawiera jednak szczegółów dotyczących organizacji wydarzeń miejskich, ewentualnego odwoływania imprez czy innych zasad obowiązujących w tym czasie.

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Takich informacji należy szukać w treści zarządzenia i kolejnych komunikatach organizatorów. Sam wpis nie daje podstaw do stwierdzenia, że wszystkie wydarzenia w Krakowie zostały odwołane.

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