Żałoba w Krakowie do 11 listopada. Miasto opublikowało komunikat po tragedii
Po tragicznej strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie ogłoszono żałobę do 11 listopada. O podpisaniu zarządzenia poinformował prezydent miasta Łukasz Gibała. W oficjalnym komunikacie miasto skierowało słowa współczucia do rodzin zabitych oraz osób rannych i ich bliskich.
Żałoba w Krakowie do 11 listopada.
Po tragicznej strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie ogłoszono żałobę do 11 listopada. O podpisaniu zarządzenia poinformował prezydent miasta Łukasz Gibała.
Rodzinom i bliskim osób, które zginęły, składamy najszczersze kondolencje. Jesteśmy myślami także z osobami rannymi i ich bliskimi.
— Kraków (@krakow_pl) November 7, 2026
Kraków w żałobie
Informacja została opublikowana na oficjalnym profilu miasta. Żałoba ma potrwać do 11 listopada — taką datę wskazano w komunikacie dotyczącym decyzji prezydenta Krakowa.
Wpisowi towarzyszy czarna grafika z białym znakiem miasta. To symbol pamięci o osobach, które straciły życie podczas tragicznych wydarzeń w centrum Krakowa.
Kondolencje dla rodzin ofiar
Miasto przekazało wyrazy współczucia rodzinom i bliskim osób, które zginęły. Podkreśliło również solidarność z rannymi oraz ich najbliższymi.
Za bilansem tragedii stoją ludzie, których zwyczajny dzień został nagle przerwany. Dla ich rodzin najbliższe dni będą czasem żałoby, oczekiwania na informacje ze szpitali i mierzenia się ze skutkami tego, co wydarzyło się na Rynku.
Co obejmuje zarządzenie?
Przedstawiony komunikat potwierdza ogłoszenie żałoby i datę jej zakończenia. Nie zawiera jednak szczegółów dotyczących organizacji wydarzeń miejskich, ewentualnego odwoływania imprez czy innych zasad obowiązujących w tym czasie.
Takich informacji należy szukać w treści zarządzenia i kolejnych komunikatach organizatorów. Sam wpis nie daje podstaw do stwierdzenia, że wszystkie wydarzenia w Krakowie zostały odwołane.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.