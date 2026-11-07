Internauci znaleźli profil domniemanego zamachowca w Krakowa. Szokujące szczegóły miał zamieszczać w sieci

7 listopada 2026 19:07 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Według ustaleń Onetu zatrzymany to Michał O. z Ostrowca Świętokrzyskiego. Policja potwierdziła jego polskie obywatelstwo. Wcześniejsze nieoficjalne informacje Onetu wskazywały, że mężczyzna ma 24 lata. Nie miał przy sobie dokumentów — rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło przekazała, że jego tożsamość ustalono dzięki działaniom operacyjnym. 

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Fot. Krakow.pl

Fotografia przedmiotu przypominającego pistolet z magazynkiem oraz portret mężczyzny wykonującego gest palcami przy skroniach — takie materiały są przedstawiane jako pochodzące z profilu domniemanego sprawcy strzelaniny w Krakowie. Ich związku z zatrzymanym nie udało się jednak potwierdzić.

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Poruszał się czarnym Subaru z tablicami rejestracyjnymi z powiatu ostrowieckiego. Według Onetu samochód był zarejestrowany na jego ojca.

Wojskowy ubiór, broń długa i amunicja

Rzeczniczka policji, cytowana przez Onet, poinformowała, że napastnik miał na sobie ubranie typu wojskowego i posługiwał się bronią długą typu wojskowego. Wskazała, że mógł to być karabinek samopowtarzalny AR-15 — dokładny model nie został w tej wypowiedzi przesądzony.

W samochodzie zabezpieczono również inne sztuki broni i amunicję. Według ustaleń Onetu mężczyzna miał pozwolenie na dwie sztuki broni. Nie rozstrzyga to jednak, czy broń użyta podczas ataku była posiadana legalnie.

Strzelał do przechodniów i tramwaju

Do ataku doszło w sobotę 7 listopada około godz. 15, w rejonie Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej. Napastnik oddawał strzały do przypadkowych osób. Ostrzelany został także tramwaj linii 1 na placu Wszystkich Świętych. Rozbita została szyba w kabinie motorniczego; według MPK nikt w tramwaju nie odniósł obrażeń.

Sprawca został postrzelony i zatrzymany przy skrzyżowaniu ulic Dietla i Stradomskiej, a następnie przewieziony do szpitala.

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