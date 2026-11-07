Dramatyczne nagranie gdy padły strzały w Krakowie. Szokująca reakcja przechodniów
W internecie krąży nagranie opisywane jako zapis strzelaniny w Krakowie. Według towarzyszących mu relacji część osób nie od razu oddalała się z miejsca zagrożenia. Taki widok może poruszać, ale nie pozwala ustalić, czy przechodnie rozpoznali odgłosy strzałów i rozumieli, co się dzieje.
@artemvibe01 #краков ♬ оригинальный звук – Maverick
Nie wszyscy od razu uciekali
W sytuacji, w której pojawia się śmiertelne niebezpieczeństwo, spodziewamy się natychmiastowej ucieczki. Dlatego opisy nagrań z Krakowa, wskazujące na osoby pozostające w pobliżu, budzą tak silne emocje.
Nie należy jednak utożsamiać braku natychmiastowej ucieczki z obojętnością czy lekceważeniem zagrożenia. Krótki film nie pokazuje, co dana osoba usłyszała, zobaczyła ani co wiedziała w tamtej chwili. Ktoś mógł nie rozpoznać odgłosu broni, szukać bliskich albo próbować zrozumieć sytuację. Bez pełnego materiału pozostają to jedynie możliwe wyjaśnienia.
Poczucie bezpieczeństwa zderzyło się z tragedią
Takie obrazy skłaniają do bolesnej refleksji: jak trudno wyobrazić sobie strzelaninę w miejscu, które kojarzy się ze spacerem, spotkaniem i zwyczajnym sobotnim popołudniem.
Można odczytywać je jako zderzenie codziennego poczucia bezpieczeństwa z czymś, czego nikt nie chce się spodziewać. Nie sposób jednak na podstawie zachowania kilku osób przesądzać, co czuli wszyscy świadkowie ani dlaczego zareagowali właśnie w taki sposób.
Dla osób oglądających wydarzenia na ekranie zagrożenie jest już nazwane. Ludzie znajdujący się na miejscu mogli nie mieć tej wiedzy.
Co potwierdzono po strzelaninie?
Oficjalny serwis Krakowa podał, że zginęło 5 osób, a kilkanaście zostało rannych. Sprawca został postrzelony i zatrzymany przez policjantów w rejonie skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej.
Służby zaapelowały o niezbliżanie się do miejsc prowadzenia działań i wykonywanie poleceń funkcjonariuszy.
Pochodzenie konkretnego nagrania i pełny kontekst zachowania widocznych na nim osób nie zostały niezależnie zweryfikowane. Nie powinno ono służyć do oceniania świadków tragedii.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.