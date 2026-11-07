Dramatyczne nagranie gdy padły strzały w Krakowie. Szokująca reakcja przechodniów

7 listopada 2026 18:48 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W internecie krąży nagranie opisywane jako zapis strzelaniny w Krakowie. Według towarzyszących mu relacji część osób nie od razu oddalała się z miejsca zagrożenia. Taki widok może poruszać, ale nie pozwala ustalić, czy przechodnie rozpoznali odgłosy strzałów i rozumieli, co się dzieje.

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policjantka
Zdjęcie poglądowe. Fot. FotoDax / Shutterstock.
@artemvibe01 #краков ♬ оригинальный звук – Maverick

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Nie wszyscy od razu uciekali

W sytuacji, w której pojawia się śmiertelne niebezpieczeństwo, spodziewamy się natychmiastowej ucieczki. Dlatego opisy nagrań z Krakowa, wskazujące na osoby pozostające w pobliżu, budzą tak silne emocje.

Nie należy jednak utożsamiać braku natychmiastowej ucieczki z obojętnością czy lekceważeniem zagrożenia. Krótki film nie pokazuje, co dana osoba usłyszała, zobaczyła ani co wiedziała w tamtej chwili. Ktoś mógł nie rozpoznać odgłosu broni, szukać bliskich albo próbować zrozumieć sytuację. Bez pełnego materiału pozostają to jedynie możliwe wyjaśnienia.

Poczucie bezpieczeństwa zderzyło się z tragedią

Takie obrazy skłaniają do bolesnej refleksji: jak trudno wyobrazić sobie strzelaninę w miejscu, które kojarzy się ze spacerem, spotkaniem i zwyczajnym sobotnim popołudniem.

Można odczytywać je jako zderzenie codziennego poczucia bezpieczeństwa z czymś, czego nikt nie chce się spodziewać. Nie sposób jednak na podstawie zachowania kilku osób przesądzać, co czuli wszyscy świadkowie ani dlaczego zareagowali właśnie w taki sposób.

Dla osób oglądających wydarzenia na ekranie zagrożenie jest już nazwane. Ludzie znajdujący się na miejscu mogli nie mieć tej wiedzy.

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Co potwierdzono po strzelaninie?

Oficjalny serwis Krakowa podał, że zginęło 5 osób, a kilkanaście zostało rannych. Sprawca został postrzelony i zatrzymany przez policjantów w rejonie skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej.

Służby zaapelowały o niezbliżanie się do miejsc prowadzenia działań i wykonywanie poleceń funkcjonariuszy.

Pochodzenie konkretnego nagrania i pełny kontekst zachowania widocznych na nim osób nie zostały niezależnie zweryfikowane. Nie powinno ono służyć do oceniania świadków tragedii.

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