Pilny komunikat prezydenta Karola Nawrockiego po tragedii w Krakowie
Karol Nawrocki zabrał głos po tragicznych wydarzeniach w centrum Krakowa. Przekazał, że pozostaje w kontakcie ze służbami i oczekuje pełnego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Poinformował również, że szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest w drodze do miasta.
Prezydent skierował słowa do poszkodowanych i ich rodzin
Karol Nawrocki opublikował na platformie X wpis, w którym wyraził ogromny niepokój doniesieniami z Krakowa. Podkreślił, że myślami jest z ofiarami, osobami poszkodowanymi oraz ich bliskimi.
To reakcja prezydenta na tragiczne wydarzenia, które rozegrały się w centrum miasta.
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jedzie do Krakowa
Najważniejszą informacją dotyczącą działań instytucji jest zapowiedź przyjazdu szefa BBN.
„Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest w drodze do Krakowa”.
Prezydent zaznaczył także, że pozostaje w kontakcie z odpowiednimi służbami i oczekuje pełnego wyjaśnienia okoliczności tragedii.
We wpisie nie określono szczegółowego celu wizyty szefa BBN ani planu jego spotkań. Nie podano również nowych ustaleń dotyczących sprawcy czy motywu działania.
„Bezpieczeństwo Polaków jest absolutnym priorytetem”
Tymi słowami Nawrocki zakończył komunikat. Jego wpis łączy wyrazy solidarności z poszkodowanymi z deklaracją monitorowania sytuacji przez prezydenta.
Na dalsze informacje dotyczące wizyty szefa BBN oraz ustaleń służb trzeba poczekać. Sam komunikat nie rozstrzyga charakteru ani przyczyn ataku.
Źródło: wpis Karola Nawrockiego na oficjalnym profilu @NawrockiKn na platformie X, przedstawiony na przesłanym zrzucie ekranu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.