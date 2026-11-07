Pilny komunikat prezydenta Karola Nawrockiego po tragedii w Krakowie

7 listopada 2026 18:33 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Karol Nawrocki zabrał głos po tragicznych wydarzeniach w centrum Krakowa. Przekazał, że pozostaje w kontakcie ze służbami i oczekuje pełnego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Poinformował również, że szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest w drodze do miasta.

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Fot. lukasz_wojcik. / Shutterstock.

Prezydent skierował słowa do poszkodowanych i ich rodzin

Karol Nawrocki opublikował na platformie X wpis, w którym wyraził ogromny niepokój doniesieniami z Krakowa. Podkreślił, że myślami jest z ofiarami, osobami poszkodowanymi oraz ich bliskimi.

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To reakcja prezydenta na tragiczne wydarzenia, które rozegrały się w centrum miasta.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jedzie do Krakowa

Najważniejszą informacją dotyczącą działań instytucji jest zapowiedź przyjazdu szefa BBN.

„Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest w drodze do Krakowa”.

Prezydent zaznaczył także, że pozostaje w kontakcie z odpowiednimi służbami i oczekuje pełnego wyjaśnienia okoliczności tragedii.

We wpisie nie określono szczegółowego celu wizyty szefa BBN ani planu jego spotkań. Nie podano również nowych ustaleń dotyczących sprawcy czy motywu działania.

„Bezpieczeństwo Polaków jest absolutnym priorytetem”

Tymi słowami Nawrocki zakończył komunikat. Jego wpis łączy wyrazy solidarności z poszkodowanymi z deklaracją monitorowania sytuacji przez prezydenta.

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Na dalsze informacje dotyczące wizyty szefa BBN oraz ustaleń służb trzeba poczekać. Sam komunikat nie rozstrzyga charakteru ani przyczyn ataku.

Źródło: wpis Karola Nawrockiego na oficjalnym profilu @NawrockiKn na platformie X, przedstawiony na przesłanym zrzucie ekranu.

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