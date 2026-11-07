Ostrzelany tramwaj w Krakowie. MPK przekazało informacje o pasażerach i motorniczym

7 listopada 2026 17:50 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Tramwaj linii 1 został ostrzelany na placu Wszystkich Świętych w Krakowie — poinformowało MPK. Pocisk rozbił szybę w kabinie prowadzącego. Według informacji przewoźnika pasażerowie i motorniczy nie odnieśli obrażeń.

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Fot. Kraków w Pigułce

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Strzały padły z samochodu

MPK S.A. w Krakowie opublikowało komunikat w związku z wydarzeniami, które rozegrały się na Rynku Głównym.

Z relacji przekazanej przewoźnikowi przez motorniczego wynika, że o godz. 15:05 na placu Wszystkich Świętych osoba znajdująca się w samochodzie osobowym ostrzelała tramwaj linii 1. W efekcie rozbita została szyba w kabinie prowadzącego.

To właśnie kabina motorniczego została wskazana w komunikacie jako miejsce uszkodzenia. Przewoźnik nie podał liczby oddanych strzałów ani szczegółów dotyczących samochodu.

Nikt w tramwaju nie został ranny

Najważniejsza informacja dotyczy osób podróżujących pojazdem. Według danych posiadanych przez MPK ani pasażerowie, ani motorniczy nie odnieśli obrażeń.

Rozbita szyba w kabinie pokazuje, jak blisko prowadzącego doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Komunikat nie opisuje jednak jego reakcji ani dalszego przebiegu jazdy, dlatego nie można odtwarzać tych chwil na podstawie przypuszczeń.

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MPK apeluje o ostrożność

Przewoźnik zaznaczył, że dalszych informacji o ostrzelaniu tramwaju może udzielić policja. Zaapelował również o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.

W opublikowanym wpisie nie podano informacji o zmianach tras ani wznowieniu ruchu w miejscu zdarzenia.

Źródło: MPK S.A. w Krakowie, oficjalny profil @MPK_Krakow na platformie X — komunikat przedstawiony na załączonym zrzucie ekranu.

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