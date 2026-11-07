Ostrzelany tramwaj w Krakowie. MPK przekazało informacje o pasażerach i motorniczym
Tramwaj linii 1 został ostrzelany na placu Wszystkich Świętych w Krakowie — poinformowało MPK. Pocisk rozbił szybę w kabinie prowadzącego. Według informacji przewoźnika pasażerowie i motorniczy nie odnieśli obrażeń.
W związku z wydarzeniami, które rozegrały się dzisiaj na Rynku Głównym, otrzymaliśmy informację od naszego motorniczego, że o godz. 15.05 na Pl. Wszystkich Świętych został ostrzelany tramwaj linii nr 1, przez osobę z samochodu osobowego. W efekcie rozbita została szyba w kabinie prowadzącego.
Z informacji, które posiadamy wynika, że nikt z pasażerów i motorniczy nie odnieśli obrażeń. Wszelkich innych informacji na temat tego zdarzenia może udzielać Policja.
Apelujemy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.
— MPK S.A. w Krakowie (@MPK_Krakow) November 7, 2026
Strzały padły z samochodu
MPK S.A. w Krakowie opublikowało komunikat w związku z wydarzeniami, które rozegrały się na Rynku Głównym.
Z relacji przekazanej przewoźnikowi przez motorniczego wynika, że o godz. 15:05 na placu Wszystkich Świętych osoba znajdująca się w samochodzie osobowym ostrzelała tramwaj linii 1. W efekcie rozbita została szyba w kabinie prowadzącego.
To właśnie kabina motorniczego została wskazana w komunikacie jako miejsce uszkodzenia. Przewoźnik nie podał liczby oddanych strzałów ani szczegółów dotyczących samochodu.
Nikt w tramwaju nie został ranny
Najważniejsza informacja dotyczy osób podróżujących pojazdem. Według danych posiadanych przez MPK ani pasażerowie, ani motorniczy nie odnieśli obrażeń.
Rozbita szyba w kabinie pokazuje, jak blisko prowadzącego doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Komunikat nie opisuje jednak jego reakcji ani dalszego przebiegu jazdy, dlatego nie można odtwarzać tych chwil na podstawie przypuszczeń.
MPK apeluje o ostrożność
Przewoźnik zaznaczył, że dalszych informacji o ostrzelaniu tramwaju może udzielić policja. Zaapelował również o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.
W opublikowanym wpisie nie podano informacji o zmianach tras ani wznowieniu ruchu w miejscu zdarzenia.
Źródło: MPK S.A. w Krakowie, oficjalny profil @MPK_Krakow na platformie X — komunikat przedstawiony na załączonym zrzucie ekranu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.