Stanęli naprzeciw uzbrojonego sprawcy. Wśród rannych w Krakowie są policjanci

7 listopada 2026 17:23 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Interweniowali, gdy w centrum Krakowa padały strzały do przypadkowych ludzi. Sprawca został postrzelony i zatrzymany. Wśród rannych są również policjanci — ludzie, którzy podjęli działania w obliczu śmiertelnego zagrożenia.

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Fot. Warszawa w Pigułce.

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Interwencja, podczas której zagrożone było życie

W sobotę 7 listopada około godz. 15 mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać do przypadkowych osób — wynika z komunikatu Małopolskiej Policji przytoczonego przez TVP Info.

Funkcjonariusze potwierdzili zatrzymanie sprawcy. Mężczyzna został postrzelony przez policjantów i był transportowany do szpitala. TVP Info podało, że wśród poszkodowanych jest 2 funkcjonariuszy.

Za tymi krótkimi informacjami kryje się interwencja w warunkach, w których każda decyzja mogła mieć konsekwencje dla życia policjantów i osób znajdujących się w pobliżu. Ich odwaga zasługuje na szacunek.

Co wiadomo o rannym policjancie?

W mediach społecznościowych pojawił się opis, według którego jeden z funkcjonariuszy miał kontynuować interwencję mimo ran, obezwładnić napastnika, a następnie upaść.

Tego szczegółowego przebiegu nie udało się potwierdzić w sprawdzonych źródłach. Nie ma więc podstaw, by przedstawiać go jako ustalony fakt ani przypisywać konkretnemu policjantowi widocznemu na internetowym nagraniu. Potwierdzone pozostają informacje o rannych funkcjonariuszach i postrzeleniu sprawcy.

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Za mundurem jest człowiek

Mundur nie chroni przed bólem ani nie usuwa strachu. Za nim jest człowiek, jego bliscy i życie, do którego chce wrócić po służbie.

Właśnie dlatego wiadomość o rannych policjantach tak porusza. Podejmując interwencję wobec uzbrojonego sprawcy, sami znaleźli się w niebezpieczeństwie. Dziś najważniejsze są ich zdrowie oraz pomoc wszystkim poszkodowanym.

Oficjalny komunikat Krakowa podał 5 ofiar śmiertelnych i kilkunastu rannych. Miasto zaapelowało o niezbliżanie się do miejsc działania służb i wykonywanie poleceń funkcjonariuszy.

Rannym życzymy powrotu do zdrowia. Rodzinom ofiar składamy wyrazy współczucia. Policjantom, którzy podjęli tę interwencję — szacunek za odwagę.

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