Stanęli naprzeciw uzbrojonego sprawcy. Wśród rannych w Krakowie są policjanci
Interweniowali, gdy w centrum Krakowa padały strzały do przypadkowych ludzi. Sprawca został postrzelony i zatrzymany. Wśród rannych są również policjanci — ludzie, którzy podjęli działania w obliczu śmiertelnego zagrożenia.
🚨🇵🇱 BREAKING: Polish Police has neutralized a man carrying an automatic rifle. The man was in a car chase after he started shooting at civilians in the main market square in Kraków’s old town and made at least 5 dead. He was neutralized in the entrance of the Kazimierz district after exiting the old town.
— Polonopedia | Poland Today 🇵🇱 (@polonopedia) November 7, 2026
Interwencja, podczas której zagrożone było życie
W sobotę 7 listopada około godz. 15 mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie i zaczął strzelać do przypadkowych osób — wynika z komunikatu Małopolskiej Policji przytoczonego przez TVP Info.
Funkcjonariusze potwierdzili zatrzymanie sprawcy. Mężczyzna został postrzelony przez policjantów i był transportowany do szpitala. TVP Info podało, że wśród poszkodowanych jest 2 funkcjonariuszy.
Za tymi krótkimi informacjami kryje się interwencja w warunkach, w których każda decyzja mogła mieć konsekwencje dla życia policjantów i osób znajdujących się w pobliżu. Ich odwaga zasługuje na szacunek.
Co wiadomo o rannym policjancie?
W mediach społecznościowych pojawił się opis, według którego jeden z funkcjonariuszy miał kontynuować interwencję mimo ran, obezwładnić napastnika, a następnie upaść.
Tego szczegółowego przebiegu nie udało się potwierdzić w sprawdzonych źródłach. Nie ma więc podstaw, by przedstawiać go jako ustalony fakt ani przypisywać konkretnemu policjantowi widocznemu na internetowym nagraniu. Potwierdzone pozostają informacje o rannych funkcjonariuszach i postrzeleniu sprawcy.
Za mundurem jest człowiek
Mundur nie chroni przed bólem ani nie usuwa strachu. Za nim jest człowiek, jego bliscy i życie, do którego chce wrócić po służbie.
Właśnie dlatego wiadomość o rannych policjantach tak porusza. Podejmując interwencję wobec uzbrojonego sprawcy, sami znaleźli się w niebezpieczeństwie. Dziś najważniejsze są ich zdrowie oraz pomoc wszystkim poszkodowanym.
Oficjalny komunikat Krakowa podał 5 ofiar śmiertelnych i kilkunastu rannych. Miasto zaapelowało o niezbliżanie się do miejsc działania służb i wykonywanie poleceń funkcjonariuszy.
Rannym życzymy powrotu do zdrowia. Rodzinom ofiar składamy wyrazy współczucia. Policjantom, którzy podjęli tę interwencję — szacunek za odwagę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.