Policjanci ranni w strzelaninie w Krakowie. Wiadomo, jak zakończyła się interwencja wobec sprawcy
Sprawca strzelaniny w centrum Krakowa został postrzelony przez policjantów i zatrzymany. Wśród rannych są również funkcjonariusze. W internecie pojawiają się nagrania opisywane jako zapis interwencji, ale informacje o wyposażeniu napastnika i jego przygotowaniu do ataku nie zostały potwierdzone w sprawdzonych komunikatach.
Brawo dla naszego policjanta!
— Daniel Kusz (@danielkusz) November 7, 2026
Policja potwierdza zatrzymanie
Małopolska Policja przekazała, że około godz. 15 w sobotę 7 listopada mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny i zaczął strzelać do przypadkowych osób. Funkcjonariusze poinformowali o zatrzymaniu sprawcy oraz o rannych, wśród których są policjanci. Komunikat przytacza TVP Info.
Według informacji opublikowanej przez miasto napastnik został postrzelony przez policjantów i był transportowany do szpitala. Oficjalny serwis Krakowa podał bilans 5 ofiar śmiertelnych i kilkunastu rannych.
Nagranie w sieci. Co można potwierdzić?
Na przesłanym zrzucie ekranu widać wpis użytkownika platformy X z materiałem wideo. Autor twierdzi, że napastnik miał kamizelkę taktyczną, i sugeruje wcześniejsze przygotowanie do ataku.
To komentarz internauty, a nie ustalenie policji. Na podstawie samego zrzutu nie można potwierdzić pochodzenia nagrania, tożsamości widocznych osób ani szczegółowego przebiegu interwencji. Nie można też przypisać informacji o postrzeleniu konkretnemu funkcjonariuszowi widocznemu w kadrze.
W sprawdzonych źródłach potwierdzono natomiast użycie broni przez policjantów wobec sprawcy. Nie przedstawiono potwierdzonego motywu jego działania ani szczegółowych okoliczności zatrzymania.
Wśród poszkodowanych funkcjonariusze
TVP Info informuje o 2 rannych policjantach. Przytaczany przez redakcję komunikat Małopolskiej Policji potwierdza, że funkcjonariusze są wśród poszkodowanych. W dostępnych informacjach nie podano szczegółowego opisu ich obrażeń.
Nie ma zatem podstaw, aby na podstawie internetowego filmu przesądzać, który z policjantów został ranny i w jakim momencie.
Służby apelują o pozostawienie miejsca do działania
Miasto poinformowało również o działaniach policji przy ul. Dietla. Zaapelowało, aby nie zbliżać się do miejsc pracy funkcjonariuszy i ratowników oraz stosować się do ich poleceń. W razie zagrożenia należy dzwonić pod 112.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.