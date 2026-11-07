Policjanci ranni w strzelaninie w Krakowie. Wiadomo, jak zakończyła się interwencja wobec sprawcy

7 listopada 2026 17:07 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Sprawca strzelaniny w centrum Krakowa został postrzelony przez policjantów i zatrzymany. Wśród rannych są również funkcjonariusze. W internecie pojawiają się nagrania opisywane jako zapis interwencji, ale informacje o wyposażeniu napastnika i jego przygotowaniu do ataku nie zostały potwierdzone w sprawdzonych komunikatach.

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Fot. Warszawa w Pigułce

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Policja potwierdza zatrzymanie

Małopolska Policja przekazała, że około godz. 15 w sobotę 7 listopada mężczyzna wjechał samochodem na Rynek Główny i zaczął strzelać do przypadkowych osób. Funkcjonariusze poinformowali o zatrzymaniu sprawcy oraz o rannych, wśród których są policjanci. Komunikat przytacza TVP Info.

Według informacji opublikowanej przez miasto napastnik został postrzelony przez policjantów i był transportowany do szpitala. Oficjalny serwis Krakowa podał bilans 5 ofiar śmiertelnych i kilkunastu rannych.

Nagranie w sieci. Co można potwierdzić?

Na przesłanym zrzucie ekranu widać wpis użytkownika platformy X z materiałem wideo. Autor twierdzi, że napastnik miał kamizelkę taktyczną, i sugeruje wcześniejsze przygotowanie do ataku.

To komentarz internauty, a nie ustalenie policji. Na podstawie samego zrzutu nie można potwierdzić pochodzenia nagrania, tożsamości widocznych osób ani szczegółowego przebiegu interwencji. Nie można też przypisać informacji o postrzeleniu konkretnemu funkcjonariuszowi widocznemu w kadrze.

W sprawdzonych źródłach potwierdzono natomiast użycie broni przez policjantów wobec sprawcy. Nie przedstawiono potwierdzonego motywu jego działania ani szczegółowych okoliczności zatrzymania.

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Wśród poszkodowanych funkcjonariusze

TVP Info informuje o 2 rannych policjantach. Przytaczany przez redakcję komunikat Małopolskiej Policji potwierdza, że funkcjonariusze są wśród poszkodowanych. W dostępnych informacjach nie podano szczegółowego opisu ich obrażeń.

Nie ma zatem podstaw, aby na podstawie internetowego filmu przesądzać, który z policjantów został ranny i w jakim momencie.

Służby apelują o pozostawienie miejsca do działania

Miasto poinformowało również o działaniach policji przy ul. Dietla. Zaapelowało, aby nie zbliżać się do miejsc pracy funkcjonariuszy i ratowników oraz stosować się do ich poleceń. W razie zagrożenia należy dzwonić pod 112.

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