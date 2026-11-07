ZUS wskazuje 30 listopada. Po tej dacie część rodzin straci możliwość otrzymania 300 zł

7 listopada 2026 16:08 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Rodzice, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o świadczenie Dobry Start, mają czas do 30 listopada 2026 r. ZUS przypomina, że pieniądze nie są przyznawane automatycznie. Po terminie pozostaje tylko szczególny wyjątek.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Ważny termin dla rodziców. Chodzi o wyprawkę szkolną

W komunikacie opublikowanym 4 września 2026 r. ZUS wskazał ostateczny termin składania wniosków o 300+. To przypomnienie obowiązujących zasad, a nie nowa zmiana przepisów.

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Nabór na obecny rok szkolny kończy się 30 listopada 2026 r. Rodzina, która spełnia warunki, ale dotąd nie wystąpiła o wsparcie, nadal może to zrobić.

Kto może otrzymać pieniądze?

Dobry Start to 300 zł raz w roku na uczące się dziecko. Wsparcie obejmuje uczniów do 20. roku życia, a w przypadku uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością — do 24. roku życia. Wiek jest liczony rocznikowo.

Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców. Nie obejmuje jednak dzieci w zerówkach ani studentów. Uczniowie szkół policealnych mogą być uprawnieni, jeżeli spełniają warunki programu.

Przy dwojgu uprawnionych dzieci wsparcie wynosi łącznie 600 zł, a przy trojgu — 900 zł. To wyliczenie dla rodziny, która nie otrzymała jeszcze świadczenia za ten rok szkolny.

Po terminie ZUS dopuszcza szczególny wyjątek

Zakład wyjaśnia, że po 30 listopada można wystąpić o świadczenie, jeżeli dziecko powyżej 20. roku życia otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności po tej dacie.

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W pozostałych przypadkach niezłożenie wniosku w terminie oznacza utratę prawa do świadczenia za dany rok szkolny. ZUS

Wniosek tylko przez internet. Są 4 możliwości

Dokument można przesłać przez:

  • aplikację mZUS;
  • portal PUE/eZUS;
  • bankowość elektroniczną;
  • portal Emp@tia.

Przed wysłaniem trzeba sprawdzić PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz numer rachunku bankowego. ZUS przekazuje świadczenie wyłącznie na wskazane konto.

Nie trzeba czekać na osobiste przypomnienie ani wizytę w placówce. Najważniejsze jest skuteczne wysłanie właściwego wniosku przed końcem naboru i zachowanie potwierdzenia.

Wniosek już wysłany? Sprawdź korespondencję

Informacja o przyznaniu świadczenia trafia na profil PUE/eZUS — również wtedy, gdy rodzic korzystał z bankowości elektronicznej lub Emp@tii. Tam mogą pojawić się także wezwania do uzupełnienia dokumentów lub decyzja odmowna. Samo oczekiwanie na przelew nie zastępuje sprawdzenia wiadomości w sprawie wniosku.

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