ZUS wskazuje 30 listopada. Po tej dacie część rodzin straci możliwość otrzymania 300 zł
Rodzice, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o świadczenie Dobry Start, mają czas do 30 listopada 2026 r. ZUS przypomina, że pieniądze nie są przyznawane automatycznie. Po terminie pozostaje tylko szczególny wyjątek.
Ważny termin dla rodziców. Chodzi o wyprawkę szkolną
W komunikacie opublikowanym 4 września 2026 r. ZUS wskazał ostateczny termin składania wniosków o 300+. To przypomnienie obowiązujących zasad, a nie nowa zmiana przepisów.
Nabór na obecny rok szkolny kończy się 30 listopada 2026 r. Rodzina, która spełnia warunki, ale dotąd nie wystąpiła o wsparcie, nadal może to zrobić.
Kto może otrzymać pieniądze?
Dobry Start to 300 zł raz w roku na uczące się dziecko. Wsparcie obejmuje uczniów do 20. roku życia, a w przypadku uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością — do 24. roku życia. Wiek jest liczony rocznikowo.
Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców. Nie obejmuje jednak dzieci w zerówkach ani studentów. Uczniowie szkół policealnych mogą być uprawnieni, jeżeli spełniają warunki programu.
Przy dwojgu uprawnionych dzieci wsparcie wynosi łącznie 600 zł, a przy trojgu — 900 zł. To wyliczenie dla rodziny, która nie otrzymała jeszcze świadczenia za ten rok szkolny.
Po terminie ZUS dopuszcza szczególny wyjątek
Zakład wyjaśnia, że po 30 listopada można wystąpić o świadczenie, jeżeli dziecko powyżej 20. roku życia otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności po tej dacie.
W pozostałych przypadkach niezłożenie wniosku w terminie oznacza utratę prawa do świadczenia za dany rok szkolny. ZUS
Wniosek tylko przez internet. Są 4 możliwości
Dokument można przesłać przez:
- aplikację mZUS;
- portal PUE/eZUS;
- bankowość elektroniczną;
- portal Emp@tia.
Przed wysłaniem trzeba sprawdzić PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz numer rachunku bankowego. ZUS przekazuje świadczenie wyłącznie na wskazane konto.
Nie trzeba czekać na osobiste przypomnienie ani wizytę w placówce. Najważniejsze jest skuteczne wysłanie właściwego wniosku przed końcem naboru i zachowanie potwierdzenia.
Wniosek już wysłany? Sprawdź korespondencję
Informacja o przyznaniu świadczenia trafia na profil PUE/eZUS — również wtedy, gdy rodzic korzystał z bankowości elektronicznej lub Emp@tii. Tam mogą pojawić się także wezwania do uzupełnienia dokumentów lub decyzja odmowna. Samo oczekiwanie na przelew nie zastępuje sprawdzenia wiadomości w sprawie wniosku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.