ZUS może podwyższyć emeryturę. O dodatkowych pieniądzach decyduje także miesiąc złożenia wniosku
Po przyznaniu emerytury nadal pracowałeś albo odnalazłeś dokumenty dotyczące dawnych zarobków? Możesz mieć podstawę do ponownego obliczenia świadczenia. ZUS wskazuje jednak ważny warunek: przeliczenie następuje na wniosek, a jego miesiąc ma znaczenie dla wypłaty.
Kto może dostać wyższą emeryturę?
ZUS wymienia między innymi osoby, które po przyznaniu świadczenia odprowadzały kolejne składki, oraz emerytów posiadających nowe dowody zatrudnienia lub wynagrodzenia. Możliwość przeliczenia zależy od zasad, według których ustalono emeryturę. Samo złożenie formularza nie gwarantuje podwyżki.
Przy emeryturach obliczonych według nowych zasad dodatkowe składki mogą zwiększyć świadczenie. Nowe dokumenty dotyczące pracy sprzed 1999 r. mogą natomiast pozwolić na ponowne ustalenie kapitału początkowego.
Dlaczego termin wniosku jest ważny?
ZUS podaje, że przelicza świadczenie od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Osoba mająca podstawę do przeliczenia powinna więc sprawdzić, kiedy może wystąpić o nie w swojej sytuacji.
Pracujący emeryt ze świadczeniem ustalonym na nowych zasadach może wystąpić o doliczenie składek po upływie roku kalendarzowego, jeśli nadal jest zatrudniony. Po zakończeniu zatrudnienia może złożyć wniosek bezpośrednio po jego zakończeniu.
Zakład wyjaśnia również, że jeżeli wynik przeliczenia byłby niższy, nadal wypłaca świadczenie w dotychczasowej wysokości. To przypomnienie obowiązujących zasad, a nie zapowiedź nowej, powszechnej podwyżki.
Stare dokumenty mogą mieć znaczenie. Co warto sprawdzić?
Dowodem wysokości dawnych zarobków może być zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7, wpis w legitymacji ubezpieczeniowej lub odpowiednia dokumentacja płacowa.
Jeśli zakład pracy już nie istnieje, dokumenty mogą znajdować się w archiwum przechowującym jego akta. Warto szukać potwierdzenia konkretnych kwot wynagrodzenia — ZUS zaznacza, że wysokości zarobków nie można udowodnić zeznaniami świadków.
ERP-7 jest zaświadczeniem dotyczącym zatrudnienia i wynagrodzenia, a nie samym wnioskiem o podwyższenie emerytury. To istotne rozróżnienie przy kompletowaniu dokumentacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.