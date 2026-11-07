Kontrola RTV może kosztować 915 zł. Rachunek za kablówkę nie chroni przed opłatą

7 listopada 2026 15:43 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Opłacasz telewizję u operatora i uważasz, że wszystkie formalności masz za sobą? To nie wystarcza. Używanie niezarejestrowanego telewizora może oznaczać w 2026 r. opłatę w wysokości 915 zł. Obowiązek abonamentowy jest niezależny od rachunku za kablówkę czy telewizję satelitarną.

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Inspektor puka do drzwi | Fot. Shutterstock
Inspektor puka do drzwi. | Fot. Shutterstock

915 zł za telewizor, 285 zł za radio

Poczta Polska wyjaśnia, że stwierdzenie używania niezarejestrowanego odbiornika skutkuje opłatą wynoszącą 30-krotność miesięcznego abonamentu obowiązującego w dniu stwierdzenia naruszenia.

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Przy stawkach obowiązujących w 2026 r. wyliczenie wygląda następująco:

Rodzaj odbiornika Miesięczny abonament Opłata za używanie niezarejestrowanego odbiornika
Radio 9,50 zł 285 zł
Telewizor lub telewizor i radio 30,50 zł 915 zł

Kwoty wynikają z przemnożenia miesięcznych stawek przez 30. To opłata związana z używaniem niezarejestrowanego urządzenia — samo posiadanie zaległości abonamentowych jest odrębną kwestią.

Płacisz operatorowi? To inny rachunek

KRRiT w komunikacie z 29 grudnia 2025 r. przypomniała, że umowa z operatorem telewizji kablowej, satelitarnej lub cyfrowej nie zwalnia z abonamentu RTV.

Dla gospodarstwa domowego obowiązuje jedna opłata abonamentowa, niezależnie od liczby używanych odbiorników. Inaczej jest w firmach i instytucjach, które zasadniczo płacą za każdy odbiornik. Rachunek wystawiony przez operatora nie jest potwierdzeniem uregulowania abonamentu RTV.

Co musi zostać ustalone podczas kontroli?

Kontrole prowadzą uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej. Według informacji operatora prawidłowe ustalenia powinny obejmować cztery elementy:

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  • obecność urządzenia;
  • jego zdolność do natychmiastowego odbioru programu;
  • fakt zarejestrowania odbiornika albo brak rejestracji;
  • okres używania urządzenia, z uwzględnieniem 14-dniowego terminu na rejestrację.

Sama wizyta kontrolera nie oznacza automatycznego naliczenia 915 zł. Podstawą jest stwierdzenie używania niezarejestrowanego odbiornika.

Część osób nie musi płacić. Ważne są formalności

Zanim zaczniesz regulować opłaty, sprawdź, czy przysługuje Ci zwolnienie. KRRiT wskazuje, że osoby, które ukończyły 75 lat, są zwalniane automatycznie, bez składania oświadczenia. Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu 75. urodzin.

W przypadku pozostałych uprawnień do zwolnienia zasadniczo trzeba przedstawić na poczcie odpowiednie dokumenty i oświadczenie. Nie należy zakładać, że samo spełnienie kryterium zawsze wystarczy do zakończenia naliczania opłat.

Co sprawdzić, żeby uniknąć kosztownego problemu?

Ustal, czy odbiornik został zarejestrowany, sprawdź stan rozliczeń oraz ewentualne prawo do zwolnienia. Rejestracji można dokonać w placówce pocztowej lub przez stronę internetową Poczty Polskiej. KRRiT wskazuje termin 14 dni od wejścia w posiadanie odbiornika.

Opisane zasady już obowiązują. Przywołane źródła nie są zapowiedzią nowej, ogólnopolskiej akcji kontroli od konkretnego dnia.

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