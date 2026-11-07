Gigantyczna promocja w Kauflandzie od poniedziałku. Produkty gratis

7 listopada 2026 15:54 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Kaufland rusza 9 listopada z akcją „Mocny Start”. W gazetce są herbata w promocji 1+1 gratis, środki do prania z drugim tańszym produktem gratis oraz kilogram sera Gouda za 15,99 zł. Na zakupy w tej odsłonie akcji przewidziano tylko 2 dni — do wtorku 10 listopada.

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Fot. Warszawa w Pigułce.

Herbata gratis. Można mieszać warianty

W poniedziałkowej ofercie znalazła się czarna herbata Lipton Yellow Label w opakowaniach 120 lub 92 saszetki po 2 g. Akcja działa na zasadzie kup 1+1 gratis, a gazetka dopuszcza mieszanie produktów.

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Warto zwrócić uwagę na liczbę saszetek: oba opakowania są objęte akcją, ale zawierają różną ilość herbaty. Przy porównywaniu kosztów z innymi ofertami najlepiej sprawdzić cenę za saszetkę lub 100 g.

Vizir z drugim tańszym produktem gratis. Tu jest dodatkowy warunek

Kaufland zapowiada również akcję na wszystkie artykuły marki Vizir: przy zakupie dwóch tańszy jest gratis. Można mieszać produkty, ale oferta wymaga Kaufland Card XTRA.

Limit wynosi 4 opakowania na pierwszy paragon dziennie, w tym maksymalnie 2 opakowania gratis. Sieć zaznacza również, że ofert nie łączy.

To ważna różnica między hasłem „drugi gratis” a faktyczną oszczędnością. Przy dwóch produktach o jednakowej cenie koszt pary spada o połowę. Jeśli wybierzemy droższy i tańszy, rabat odpowiada wartości tańszego — nie połowie całego rachunku.

Kurczak, ser i owoce. Konkretne ceny od 9 listopada

Na okładce „Mocnego Startu” znalazły się także następujące oferty:

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Produkt Cena promocyjna Ważny szczegół
Filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 zł/kg Cena do 5 kg; produkt z lady lub w opakowaniu XXL
Ser Gouda w plastrach „Stąd takie Dobre!” 15,99 zł Opakowanie 1 kg
Pomidory rzymskie mini 8,99 zł Opakowanie 500 g, czyli 17,98 zł/kg
Winogrona ciemne luzem 5,99 zł/kg Cena za kilogram

Przy kurczaku szczególnie istotny jest próg ilościowy. Nie należy zakładać, że zakup powyżej 5 kg zostanie rozliczony w całości po cenie promocyjnej.

Tylko poniedziałek i wtorek. Sprawdź też swój market

Oficjalna strona Kauflandu podaje termin tej edycji od 9 do 10 listopada 2026 r. To krótsza akcja niż standardowa oferta tygodniowa. Sieć informuje również, że sprzedaż odbywa się do wyczerpania zapasów.

Pokazana wersja okładki zawiera zastrzeżenie, że oferta obowiązuje w części sklepów. Przed wyjściem warto więc wybrać swój market na stronie Kauflandu i sprawdzić przypisaną do niego gazetkę. Przy zakupach Vizir trzeba dodatkowo pamiętać o karcie oraz limicie na pierwszy paragon.

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