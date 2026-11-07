Wielka promocja w Aldi od 9 listopada. Przy najniższych cenach trzeba sprawdzić jeden szczegół
Drugie opakowanie mięsa za 1,99 zł, masło po 3,99 zł oraz oliwa i papier toaletowy w ofercie 1+1 gratis. Aldi pokazało promocje od poniedziałku 9 listopada. Przy części produktów cena zależy jednak od liczby opakowań w koszyku, a sieć wprowadza limity zakupów.
Oferta spożywcza przedstawiona na okładce gazetki obowiązuje od 9 do 14 listopada. Najwięcej uwagi przyciągają rabaty na drugi produkt i akcje z gratisowym opakowaniem. Warto je rozróżnić: przecena drugiej sztuki nie oznacza, że za pierwszą zapłacimy tyle samo.
Mięso za 1,99 zł. Ile naprawdę zapłacisz przy kasie?
Jedną z najmocniejszych ofert jest chude mięso mielone z szynki wieprzowej marki Mięsne Specjały, sprzedawane w opakowaniach po 500 g.
Cena regularna wynosi 11,99 zł. W promocji co drugie opakowanie kosztuje 1,99 zł, co gazetka przedstawia jako obniżkę o 83% na drugi produkt. Limit wynosi 6 opakowań na klienta.
Dwa opakowania kosztują więc łącznie 13,98 zł. Za tę kwotę kupujemy kilogram mięsa, a średnia cena jednego opakowania wynosi 6,99 zł. To właśnie łączny koszt pary pozwala ocenić ofertę — samo duże „1,99 zł” nie pokazuje całego rachunku.
Podobny mechanizm obejmuje sery żółte Sierpc w opakowaniach po 135 g. W gazetce wymieniono warianty Królewski, Protein/Keto i lekki, z możliwością mieszania. Pierwszy produkt kosztuje 6,49 zł, drugi 2,49 zł. Para to 8,98 zł, czyli średnio 4,49 zł za opakowanie. Limit wynosi 8 sztuk na klienta.
Masło, kawa i jajka. Te kwoty warto porównać przed zakupami
W przypadku masła i kawy niższa cena jednostkowa obowiązuje przy zakupie dwóch opakowań. Jajka oraz kaki pokazano z ceną za pojedyncze opakowanie lub owoc.
|Produkt
|Cena w ofercie
|Warunek i koszt zakupu
|Masło polskie ekstra Mlekovita, 200 g
|3,99 zł/szt.
|Przy zakupie 2 sztuk: 7,98 zł. Limit 4 sztuki na klienta
|Kawa mielona Jacobs Krönung, 500 g
|27,99 zł/szt.
|Przy zakupie 2 sztuk: 55,98 zł. Limit 4 sztuki na klienta
|Jajka ściółkowe M Wesoły Kurnik, 20 sztuk
|15,99 zł/opak.
|Około 0,80 zł za jajko
|Kaki
|2,49 zł/szt.
|Cena za jeden owoc
Dla domowego budżetu istotna jest szczególnie różnica między ceną jednostkową a wydatkiem przy kasie. Kawa kosztuje promocyjnie 27,99 zł za opakowanie, ale skorzystanie z tej oferty oznacza zakup dwóch i wydatek 55,98 zł.
Dwa produkty w cenie jednego. Oliwa i papier z limitami
Aldi zapowiada również dwie oferty 1+1 gratis:
- Papier toaletowy Kokett, 4-warstwowy, 10 rolek — dwa opakowania kosztują łącznie 24,99 zł. Otrzymujemy 20 rolek, co daje około 1,25 zł za rolkę. Limit: 6 opakowań na klienta.
- Grecka oliwa z oliwek extra virgin Lyttos, 500 ml — dwie butelki kosztują łącznie 29,99 zł. To litr oliwy w tej cenie. Limit: 4 butelki na klienta.
Te oferty najlepiej oceniać przez cenę za litr lub rolkę oraz ilość, którą rzeczywiście wykorzystamy.
Nie wszystko z gazetki rusza w poniedziałek
W tej samej gazetce znajdują się także propozycje z późniejszym terminem rozpoczęcia. Od wtorku 10 listopada zapowiedziano odzież Lotto, w tym koszulki po 29,99 zł oraz bluzy i spodnie dresowe po 69,99 zł.
Z kolei akcja 6+6 gratis na wkłady parafinowe Calix o deklarowanym czasie palenia 52 godziny obowiązuje dopiero od czwartku 12 do soboty 14 listopada. Nie należy więc traktować wszystkich produktów widocznych na okładce jako oferty dostępnej od poniedziałku.
Przed zakupami warto zapisać trzy rzeczy: datę startu, wymaganą liczbę opakowań i limit. W tej gazetce to właśnie one decydują, czy cena z dużego oznaczenia rzeczywiście pojawi się na paragonie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.