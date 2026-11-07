Megapromocja na zestawy Old Spice w Biedronce. Oferta do 10 listopada, sprawdź zawartość opakowania
Biedronka oferuje zestawy kosmetyków Old Spice za 34,99 zł za opakowanie. Do wyboru są warianty Outdoor, Modern Captain, Sport Fun i Gamer. Oferta obowiązuje od 5 do 10 listopada, a zestawy różnią się rodzajem dezodorantu i jego pojemnością.
To propozycja dla osób szukających gotowego upominku lub kupujących kosmetyki do codziennego użytku. Przed wyborem warto przeczytać opis na pudełku — przy tej samej cenie można otrzymać dezodorant w sprayu albo w sztyfcie.
Co znajduje się w zestawach Old Spice?
Na przesłanej grafice Biedronka wskazuje dwie konfiguracje:
|Zawartość zestawu
|Pojemności
|Cena za zestaw
|Żel pod prysznic i dezodorant w sprayu
|250 ml + 150 ml
|34,99 zł
|Żel pod prysznic i dezodorant w sztyfcie
|250 ml + 50 ml
|34,99 zł
W obu przypadkach żel pod prysznic ma 250 ml. Różnica dotyczy drugiego kosmetyku: jego formy oraz pojemności.
Nie należy jednak porównywać sprayu i sztyftu wyłącznie według liczby mililitrów. To różne sposoby aplikacji, dlatego przy zakupie dla siebie lub na prezent znaczenie mają przede wszystkim preferencje osoby, która będzie korzystać z kosmetyku.
Outdoor, Modern Captain, Sport Fun lub Gamer
Oferta wymienia cztery warianty zestawów: Outdoor, Modern Captain, Sport Fun i Gamer.
Przy półce sprawdź zarówno nazwę, jak i zawartość konkretnego pudełka. Grafika nie przyporządkowuje jednoznacznie każdemu wariantowi rodzaju dezodorantu, dlatego nie warto zakładać, że wszystkie zestawy mają identyczny skład.
34,99 zł to cena całego opakowania
Kwota 34,99 zł dotyczy zestawu dwóch kosmetyków. Zakup dwóch zestawów kosztuje 69,98 zł, a trzech — 104,97 zł.
Na banerze widnieje oznaczenie „Supercena”, ale nie podano ceny porównawczej. Na podstawie samej grafiki nie można więc określić procentowej obniżki ani kwoty oszczędności.
Aby ocenić opłacalność, warto porównać cenę zestawu z cenami tych samych kosmetyków kupowanych osobno, z uwzględnieniem wariantu i pojemności.
Od kiedy i gdzie?
Oferta Biedronki obowiązuje od 5 do 10 listopada 2026 r. Dostępność poszczególnych wariantów trzeba sprawdzić w wybranym sklepie.
Na przesłanej grafice nie wskazano wymogu użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka ani limitu opakowań. Szczegółowe warunki warto potwierdzić przy oznaczeniu oferty.
Co to oznacza dla Ciebie?
Za 34,99 zł kupisz gotowy zestaw żelu i dezodorantu. Przed zapłatą sprawdź jednak formę dezodorantu, nazwę wariantu i stan opakowania — szczególnie jeśli zakup ma być prezentem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.