W poniedziałek ludzie pobiegną do Lidla. Sieć rozdaje 50 zł na super urządzenie
Od poniedziałku 9 listopada Lidl wprowadza ofertę, która może przyciągnąć klientów planujących porządki przed świętami. Robot do mycia okien Silvercrest będzie kosztował 349 zł po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus. Sieć zapowiada też kolejne promocje na wyposażenie domu, ale uwaga: nie wszystkie ruszają tego samego dnia.
Na okładce nowej gazetki znalazły się sprzęty, pościel i świąteczne dekoracje. Najwcześniej wystartuje oferta na urządzenie do czyszczenia szyb — będzie dostępna od poniedziałku 9 listopada do soboty 14 listopada.
Robot do mycia okien za 349 zł. Jak uzyskać tę cenę?
Lidl reklamuje robot do mycia okien Silvercrest z funkcją spryskiwania. Przy produkcie widnieje kupon obniżający cenę o 50 zł, z 399 zł do 349 zł.
Warunkiem jest aktywowanie kuponu i zeskanowanie aplikacji Lidl Plus przy zakupie. Samo posiadanie aplikacji na telefonie nie wystarczy do spełnienia warunku wskazanego w gazetce.
Przed wizytą warto otworzyć szczegóły kuponu i sprawdzić jego zasady. Produkt oznaczono również jako dostępny na lidl.pl, przy czym warunki zakupu internetowego trzeba sprawdzić osobno.
Przed zakupem sprawdź, czy urządzenie pasuje do Twoich okien
Robot może zainteresować osoby mające duże powierzchnie szyb do czyszczenia. Przed wyborem warto jednak przeczytać specyfikację: sprawdzić dopuszczalne rodzaje powierzchni, wymagania dotyczące okien oraz sposób zabezpieczenia urządzenia podczas pracy.
Sama funkcja spryskiwania nie mówi jeszcze wszystkiego o możliwościach sprzętu. Znaczenie mają także zasady obsługi i ograniczenia opisane w instrukcji.
Pościel i dekoracje dopiero od czwartku
Pozostałe propozycje z okładki mają późniejsze daty rozpoczęcia. Od czwartku 12 listopada Lidl zapowiada m.in. flanelową pościel z bawełną Livarno o wymiarach 140 × 200 cm, oznaczoną obniżką o 30%.
Tego samego dnia ruszy oferta na wybrane dekoracje świąteczne. Przy niej sieć wskazuje 40% rabatu na drugi, tańszy produkt z kuponem Lidl Plus. Akcja na dekoracje ma obowiązywać 12–14 listopada.
To ważne rozróżnienie: rabat na drugi produkt nie oznacza obniżki o 40% na cały zestaw zakupów.
Parkside od soboty. Nie szukaj tej ceny w poniedziałek
Na okładce znalazła się również akumulatorowa szlifierka kątowa Parkside 20 V. Oferta z ceną 119 zł po kuponie obniżającym ją o 40 zł rozpoczyna się jednak dopiero w sobotę 14 listopada.
Osoby zainteresowane kilkoma produktami powinny więc najpierw porównać daty. Jedna okładka gazetki obejmuje oferty startujące w różnych dniach.
|Oferta
|Początek
|Robot do mycia okien Silvercrest
|9 listopada, poniedziałek
|Pościel flanelowa Livarno
|12 listopada, czwartek
|Wybrane dekoracje świąteczne
|12 listopada, czwartek
|Szlifierka kątowa Parkside 20 V
|14 listopada, sobota
We wtorek Lidl zapowiada dłuższe otwarcie
Na górze gazetki sieć informuje, że we wtorek 10 listopada sklepy będą otwarte dłużej. Nie podaje jednak jednej godziny dla wszystkich placówek — zachęca do sprawdzenia godzin wybranego sklepu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli wybierasz się do Lidla w poniedziałek po robota do mycia okien, sprawdź kupon przed zakupem i dopilnuj zeskanowania aplikacji. Pościel, dekoracje oraz szlifierkę zaplanuj na późniejsze dni.
Dostępność produktów i szczegółowe warunki promocji warto sprawdzić dla wybranego sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.