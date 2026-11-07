Wiralowe brytfanny od poniedziałku w Lidlu. Przy kasie trzeba pamiętać o jednej rzeczy

7 listopada 2026 15:08 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Od poniedziałku 9 listopada Lidl zaoferuje brytfannę żeliwną Silvercrest z pokrywką za 99 zł. Sieć zapowiada 45% obniżki na brytfanny i garnki żeliwne, ale niższa cena wymaga kuponu Lidl Plus. Przed zapłatą trzeba go aktywować i zeskanować aplikację.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Oferta potrwa do soboty 14 listopada. Pokazana w gazetce brytfanna ma średnicę 24 cm, pojemność 2,3 l i nadaje się również do kuchenek indukcyjnych. Przed zakupem warto sprawdzić zarówno jej rozmiar, jak i szczegółowe warunki kuponu.

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Na grafice przy cenie znajduje się wyraźna instrukcja: „Aktywuj kupon i zeskanuj aplikację”. To warunek skorzystania z reklamowanej oferty.

Przed podejściem do kasy należy otworzyć Lidl Plus, znaleźć właściwy kupon i go aktywować. Następnie trzeba zeskanować aplikację podczas zakupów. W szczegółach kuponu warto sprawdzić ewentualne limity oraz listę produktów objętych akcją.

Obok ceny 99 zł gazetka pokazuje kwotę 182 zł, z odnośnikiem dotyczącym ceny przed obniżką lub ceny poza promocją. Różnica między wskazanymi kwotami wynosi 83 zł.

Co potrafi naczynie Silvercrest?

Brytfanna została wykonana z żeliwa i ma emaliowaną powłokę. Lidl wskazuje odporność na temperaturę do 240°C oraz możliwość korzystania z różnych rodzajów kuchenek, w tym indukcyjnych.

Cecha Informacja z gazetki
Średnica 24 cm
Pojemność 2,3 l
Pokrywka W zestawie
Dostępne kolory 3
Kuchenki indukcyjne Tak
Odporność na temperaturę Do 240°C
Cena z kuponem Lidl Plus 99 zł

Pojemność warto dopasować do liczby przygotowywanych porcji. Przed pierwszym użyciem trzeba też zapoznać się z instrukcją dotyczącą nagrzewania, czyszczenia i bezpiecznego przenoszenia naczynia.

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W pokrywce zastosowano system Drop. Na czym polega?

Jedną z funkcji wyróżnionych w reklamie jest system Drop. Według opisu na wypustkach pokrywki skrapla się para, tworząc krople, które następnie opadają na potrawę.

Mechanizm ma pomagać w nawilżaniu jedzenia podczas pieczenia pod przykryciem. Nie zastępuje jednak dobrania właściwej temperatury, czasu przygotowania i ilości płynu do konkretnego przepisu.

Nie wszystkie garnki będą kosztować 99 zł

Nagłówek gazetki zapowiada 45% obniżki na brytfanny i garnki żeliwne z kuponem Lidl Plus. Kwota 99 zł odnosi się jednak do pokazanego modelu Silvercrest o średnicy 24 cm.

Przy wyborze innego naczynia należy sprawdzić jego cenę i oznaczenie. Podobny wygląd lub ustawienie na tej samej półce nie przesądzają o identycznych warunkach zakupu.

Od kiedy i gdzie?

Promocja obowiązuje 9–14 listopada 2026 r. Na grafice Lidl zachęca również do sprawdzenia dostępności na lidl.pl. Cenę i sposób wykorzystania rabatu w sklepie internetowym trzeba zweryfikować osobno.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli planujesz zakup żeliwnej brytfanny, sprawdź, czy 2,3 l pojemności wystarczy do Twoich potraw. Następnie przygotuj kupon, zeskanuj aplikację i upewnij się, że rabat został naliczony.

Najważniejszy szczegół tej oferty to aktywacja kuponu — samo zainstalowanie Lidl Plus nie spełnia warunku podanego na reklamie.

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