Wiralowe brytfanny od poniedziałku w Lidlu. Przy kasie trzeba pamiętać o jednej rzeczy
Od poniedziałku 9 listopada Lidl zaoferuje brytfannę żeliwną Silvercrest z pokrywką za 99 zł. Sieć zapowiada 45% obniżki na brytfanny i garnki żeliwne, ale niższa cena wymaga kuponu Lidl Plus. Przed zapłatą trzeba go aktywować i zeskanować aplikację.
Oferta potrwa do soboty 14 listopada. Pokazana w gazetce brytfanna ma średnicę 24 cm, pojemność 2,3 l i nadaje się również do kuchenek indukcyjnych. Przed zakupem warto sprawdzić zarówno jej rozmiar, jak i szczegółowe warunki kuponu.
Brytfanna za 99 zł. Samo posiadanie aplikacji nie wystarczy
Na grafice przy cenie znajduje się wyraźna instrukcja: „Aktywuj kupon i zeskanuj aplikację”. To warunek skorzystania z reklamowanej oferty.
Przed podejściem do kasy należy otworzyć Lidl Plus, znaleźć właściwy kupon i go aktywować. Następnie trzeba zeskanować aplikację podczas zakupów. W szczegółach kuponu warto sprawdzić ewentualne limity oraz listę produktów objętych akcją.
Obok ceny 99 zł gazetka pokazuje kwotę 182 zł, z odnośnikiem dotyczącym ceny przed obniżką lub ceny poza promocją. Różnica między wskazanymi kwotami wynosi 83 zł.
Co potrafi naczynie Silvercrest?
Brytfanna została wykonana z żeliwa i ma emaliowaną powłokę. Lidl wskazuje odporność na temperaturę do 240°C oraz możliwość korzystania z różnych rodzajów kuchenek, w tym indukcyjnych.
|Cecha
|Informacja z gazetki
|Średnica
|24 cm
|Pojemność
|2,3 l
|Pokrywka
|W zestawie
|Dostępne kolory
|3
|Kuchenki indukcyjne
|Tak
|Odporność na temperaturę
|Do 240°C
|Cena z kuponem Lidl Plus
|99 zł
Pojemność warto dopasować do liczby przygotowywanych porcji. Przed pierwszym użyciem trzeba też zapoznać się z instrukcją dotyczącą nagrzewania, czyszczenia i bezpiecznego przenoszenia naczynia.
W pokrywce zastosowano system Drop. Na czym polega?
Jedną z funkcji wyróżnionych w reklamie jest system Drop. Według opisu na wypustkach pokrywki skrapla się para, tworząc krople, które następnie opadają na potrawę.
Mechanizm ma pomagać w nawilżaniu jedzenia podczas pieczenia pod przykryciem. Nie zastępuje jednak dobrania właściwej temperatury, czasu przygotowania i ilości płynu do konkretnego przepisu.
Nie wszystkie garnki będą kosztować 99 zł
Nagłówek gazetki zapowiada 45% obniżki na brytfanny i garnki żeliwne z kuponem Lidl Plus. Kwota 99 zł odnosi się jednak do pokazanego modelu Silvercrest o średnicy 24 cm.
Przy wyborze innego naczynia należy sprawdzić jego cenę i oznaczenie. Podobny wygląd lub ustawienie na tej samej półce nie przesądzają o identycznych warunkach zakupu.
Od kiedy i gdzie?
Promocja obowiązuje 9–14 listopada 2026 r. Na grafice Lidl zachęca również do sprawdzenia dostępności na lidl.pl. Cenę i sposób wykorzystania rabatu w sklepie internetowym trzeba zweryfikować osobno.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz zakup żeliwnej brytfanny, sprawdź, czy 2,3 l pojemności wystarczy do Twoich potraw. Następnie przygotuj kupon, zeskanuj aplikację i upewnij się, że rabat został naliczony.
Najważniejszy szczegół tej oferty to aktywacja kuponu — samo zainstalowanie Lidl Plus nie spełnia warunku podanego na reklamie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.