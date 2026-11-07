Nadciaga finansowy dramat milionów Polaków dotknie każdego z nas
Żywność, energia i codzienne usługi mogą mocniej obciążać domowe budżety, niż oczekiwano jeszcze kilka miesięcy temu. Listopadowa projekcja NBP zakłada średnioroczną inflację w 2027 r. na poziomie 4,2%, wobec 2,7% przewidywanych w lipcu. Dla rodzin oznacza to ryzyko większych wydatków, choć skala obciążenia będzie zależała od ich zakupów i wzrostu dochodów.
Nie ma podstaw, by zapowiadać jednakowy „finansowy dramat” każdego Polaka. Jest jednak konkretny sygnał ostrzegawczy: perspektywa wzrostu cen na przyszły rok wyraźnie się pogorszyła.
Co się zmieniło w prognozach?
Według opublikowanego 6 listopada omówienia raportu NBP średnioroczna inflacja ma wynieść:
|Rok
|Projekcja lipcowa
|Projekcja listopadowa
|2026
|2,9%
|3,1%
|2027
|2,7%
|4,2%
|2028
|2,2%
|2,8%
Największa zmiana dotyczy 2027 r. — o 1,5 punktu procentowego. To projekcja przygotowana przy założeniu niezmienionych stóp procentowych i uwzględniająca dane dostępne do 15 października. Nie jest gwarancją określonego wzrostu cen.
Dlaczego droższa energia może dotrzeć również do sklepowego koszyka?
W omówieniu listopadowego raportu wskazano wyższe ceny surowców energetycznych i rolnych. Ich wpływ nie kończy się na tankowaniu czy rachunku za ogrzewanie.
Koszty energii, transportu i produkcji mogą z opóźnieniem przekładać się na ceny żywności oraz pozostałych towarów i usług. W przypadku rolnictwa znaczenie mają również koszty nawozów. Dlatego nawet gospodarstwo, którego własny rachunek za energię pozostanie stabilny, może odczuwać wzrost kosztów w innych zakupach.
Nie oznacza to jednak, że każdy sklep podniesie ceny w takim samym stopniu. Konkurencja i możliwości przenoszenia kosztów na klientów także wpływają na ostateczny rachunek. Analitycy PKO BP wskazują te czynniki jako możliwe ograniczenie presji cenowej.
Ile może zabraknąć w domowym budżecie? Przykładowe obliczenia
Poniższa tabela pokazuje wyłącznie scenariusz matematyczny: ile kosztowałby niezmieniony koszyk zakupów, gdyby jego cena wzrosła dokładnie o 4,2%.
|Wyjściowe miesięczne wydatki
|Wzrost o 4,2% miesięcznie
|Różnica w ciągu 12 miesięcy
|3000 zł
|126 zł
|1512 zł
|4000 zł
|168 zł
|2016 zł
|5000 zł
|210 zł
|2520 zł
|6000 zł
|252 zł
|3024 zł
To nie prognoza rachunku konkretnej rodziny. Wskaźnik inflacji opisuje przeciętny koszyk, a poszczególne gospodarstwa wydają pieniądze inaczej. Dla jednych większe znaczenie ma ogrzewanie, dla innych żywność, dojazdy albo usługi.
Przy wydatkach 5000 zł miesięcznie różnica między wzrostem cen o 2,7% a 4,2% wynosi w takim uproszczonym porównaniu 75 zł miesięcznie, czyli 900 zł rocznie.
Kogo wzrost cen obciąży najmocniej?
Najtrudniej dopasować budżet osobom, które już dziś przeznaczają większość dochodów na niezbędne wydatki. Gdy po opłaceniu mieszkania, jedzenia i transportu zostaje niewielka rezerwa, nawet dodatkowe 100–200 zł miesięcznie wymaga ograniczenia innych zakupów.
O sytuacji rodziny decyduje jednak również dochód. Wzrost cen nie oznacza automatycznie spadku siły nabywczej każdego gospodarstwa — zależy ona także od zmian pensji, emerytur i innych wpływów.
Czy wszystkie rachunki za prąd wzrosną?
Nie można tego wywnioskować z samej projekcji inflacji. Przykładowo URE poinformował 30 października, że stawki opłaty mocowej dla gospodarstw domowych na 2027 r. pozostają na poziomie z 2026 r.
Ta informacja dotyczy jednego składnika rachunku. Nie przesądza ani o podwyżce, ani o utrzymaniu całej faktury za energię.
Co to oznacza dla Ciebie?
Warto policzyć własny budżet w dwóch wariantach: przy wzroście podstawowych wydatków o 3% i 5%. Taki test pokaże, jakiej rezerwy potrzebujesz, bez zakładania, że prognoza sprawdzi się co do dziesiątej części procenta.
Sprawdź także terminy zakończenia umów i promocji na energię, telefon czy internet. Porównuj końcowy koszt usługi, a przy zakupach — ceny jednostkowe. Nie podejmuj dużych zakupów wyłącznie pod wpływem strachu przed przyszłymi podwyżkami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.