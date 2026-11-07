Grudniowe wypłaty ZUS wcześniej. Trzy terminy emerytur się przesuną, zmiany także w 800+

7 listopada 2026 13:35 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Grudzień 2026 r. przyniesie wcześniejsze wypłaty części emerytur, rent i świadczenia 800+. Znaczenie mają niedziele oraz Wigilia, która jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Z kalendarza i zasad ZUS wynika, że świadczenia z terminem na 25 grudnia powinny dotrzeć do uprawnionych najpóźniej 23 grudnia.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Poniższe zestawienie przedstawia daty wyliczone na podstawie stałych zasad wypłat i kalendarza. Nie jest osobnym komunikatem ZUS o wykonanych grudniowych przelewach. Własny termin należy sprawdzić w decyzji lub informacjach dotyczących świadczenia.

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Emerytury i renty: wcześniej 4, 18 i 23 grudnia

ZUS wskazuje standardowe terminy wypłat świadczeń emerytalno-rentowych: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca. Jeśli termin przypada w sobotę lub dzień wolny, wypłata jest realizowana wcześniej.

W grudniu 2026 r. dwa terminy wypadają w niedzielę, a jeden w Boże Narodzenie:

Standardowy termin Dzień tygodnia Data wynikająca z zasady wcześniejszej wypłaty
1 grudnia Wtorek 1 grudnia
6 grudnia Niedziela Najpóźniej 4 grudnia, piątek
10 grudnia Czwartek 10 grudnia
15 grudnia Wtorek 15 grudnia
20 grudnia Niedziela Najpóźniej 18 grudnia, piątek
25 grudnia Piątek, Boże Narodzenie Najpóźniej 23 grudnia, środa

Dlaczego ostatnia grupa nie powinna czekać do Wigilii? Od 2025 r. także 24 grudnia jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Ostatnim dniem roboczym przed świętami będzie więc środa 23 grudnia.

800+ ma odrębny kalendarz

Rodzice i opiekunowie otrzymują pieniądze według terminów przypisanych do świadczenia. Również tutaj weekend lub święto oznacza wcześniejszą realizację wypłaty. Informacje ZUS wskazują ponadto 24. dzień miesiąca jako dodatkowy termin dla części odbiorców.

W grudniu przesunięcia dotyczą terminów na 12, 20 i 24 grudnia:

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Przypisany termin 800+ Dzień tygodnia Data wynikająca z kalendarza
2 grudnia Środa 2 grudnia
4 grudnia Piątek 4 grudnia
7 grudnia Poniedziałek 7 grudnia
9 grudnia Środa 9 grudnia
12 grudnia Sobota Najpóźniej 11 grudnia, piątek
14 grudnia Poniedziałek 14 grudnia
16 grudnia Środa 16 grudnia
18 grudnia Piątek 18 grudnia
20 grudnia Niedziela Najpóźniej 18 grudnia, piątek
22 grudnia Wtorek 22 grudnia
24 grudnia — jeśli taki termin przypisano Czwartek, Wigilia Najpóźniej 23 grudnia, środa

To zestawienie dla regularnych wypłat przyznanego świadczenia. Pierwsza wypłata po rozpatrzeniu nowego wniosku lub wypłata wyrównania może wymagać osobnego sprawdzenia w eZUS. ZUS udostępnia tam informacje o wniosku i jego obsłudze. psz.zus.pl

Dwie emerytury w grudniu? Druga może być już za styczeń

Dodatkowe przesunięcie dotyczy osób z terminem emerytury lub renty na 1 stycznia 2027 r. Nowy Rok jest świętem, dlatego zastosowanie zasady ZUS oznacza wypłatę najpóźniej 31 grudnia 2026 r.

W tej sytuacji w jednym miesiącu mogą pojawić się dwie regularne wypłaty: grudniowa oraz przyspieszona styczniowa. Nie oznacza to dodatkowej emerytury ani podwojenia należnego świadczenia. To skutek przesunięcia daty.

Czy trzeba składać wniosek?

Samo przesunięcie wynikające z weekendu lub święta jest uwzględniane przy realizacji wypłat. Nie trzeba wnioskować o wcześniejszy przelew.

W przypadku 800+ nadal musi być ustalone prawo do świadczenia na właściwy okres. Obecny trwa od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r.

Co to oznacza dla Ciebie?

Przy planowaniu świątecznych wydatków kieruj się własnym terminem. Pamiętaj też, że wcześniejsza wypłata oznacza odpowiednio dłuższy odstęp do kolejnej.

Sprawdź decyzję emerytalno-rentową albo informacje o 800+ w eZUS. W przypadku świadczeń doręczanych przez pocztę nie utożsamiaj daty przekazania środków operatorowi pocztowemu z dniem wizyty listonosza. ZUS rozróżnia te etapy realizacji wypłaty.

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