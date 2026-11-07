Gigantyczne promocje w Carrefour od poniedziałku. Mleko 3+3 gratis, ale przy kasie liczy się ważny warunek

7 listopada 2026 16:29 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Carrefour pokazał ofertę od 9 listopada: mleko Łaciate w akcji 3+3 gratis, schab za 9,99 zł/kg i drugi żel pod prysznic 60% taniej. Część cen wymaga jednak karty albo aktywowanego kuponu. Jedna z najmocniejszych promocji zakończy się wcześniej niż cała gazetka.

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Podświetlany znak Carrefour zdobi nowoczesne wejście do sklepu. Wewnątrz widać świeże jedzenie, owoce i kwiaty.
Fot. Aileenchik / Shutterstock.

Nowa oferta obejmuje 9–14 listopada 2026 r. i została przygotowana dla sklepów Carrefour oraz Carrefour Market. Dostępność produktów może różnić się w zależności od rodzaju placówki.

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Mleko 3+3 gratis. Trzeba kupić 6 kartonów

Jedną z głównych propozycji jest mleko UHT Łaciate 3,2% w kartonach o pojemności 1 l, objęte akcją 3+3 gratis.

Aby skorzystać, trzeba użyć zarejestrowanej Karty PAYBACK, Karty Seniora Carrefour albo aktywowanego kuponu w aplikacji Mój Carrefour. Samo zainstalowanie aplikacji nie zastępuje aktywacji kuponu.

Zgodnie z przypisem w gazetce rabat odpowiadający wartości 3 najtańszych produktów lub produktów w tej samej cenie jest rozliczany proporcjonalnie przy kasie. Przy zakupie 6 jednakowo wycenionych kartonów oznacza to obniżenie łącznego kosztu o połowę.

Na okładce nie podano ceny pojedynczego kartonu, dlatego nie można na jej podstawie wyliczyć konkretnej kwoty za cały zestaw.

Schab za 9,99 zł. Ta oferta potrwa tylko 2 dni

Schab wieprzowy bez kości kosztuje promocyjnie 9,99 zł/kg, ale oferta jest ważna tylko do wtorku 10 listopada. Na zakupy w tej cenie pozostają zatem poniedziałek i wtorek.

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Cena wymaga karty lub aktywowanego kuponu. Bez nich gazetka wskazuje 15,95 zł/kg. Różnica wynosi 5,96 zł na kilogramie, a przy zakupie 2 kg — 11,92 zł.

To ważne rozróżnienie: data 14 listopada na górze gazetki nie oznacza, że każda pokazana promocja trwa do soboty.

Cytryny za 4,99 zł/kg. Bez karty zapłacisz więcej

Kolejna oferta dotyczy cytryn Carrefour po 4,99 zł/kg z kartą lub aktywowanym kuponem. Cena bez aplikacji lub wskazanych kart wynosi 9,99 zł/kg.

Gazetka reklamuje obniżkę o 58% względem pokazanej ceny przed obniżką — 11,99 zł/kg. Warto odróżnić tę cenę odniesienia od aktualnej ceny bez karty.

Produkt Oferta Co trzeba sprawdzić
Mleko Łaciate UHT 3,2%, 1 l 3+3 gratis Zakup 6 sztuk i karta lub aktywowany kupon
Schab wieprzowy bez kości 9,99 zł/kg Karta lub kupon; oferta tylko do 10 listopada
Cytryny Carrefour 4,99 zł/kg Karta lub aktywowany kupon
Chipsy Lay’s, 180–200 g Drugi produkt 60% taniej Rabat na drugi, tańszy lub równy cenowo produkt
Wszystkie żele pod prysznic Drugi produkt 60% taniej Rabat na drugi, tańszy lub równy cenowo produkt

Drugi produkt 60% taniej nie oznacza połowy rachunku

Przy chipsach i żelach można mieszać produkty objęte daną akcją. Rabat jest naliczany na drugi, tańszy produkt albo produkt w tej samej cenie.

Przykładowo: dwa żele po 10 zł kosztowałyby po rabacie 14 zł zamiast 20 zł. Oszczędność na całej parze wynosi wtedy 30%, choć oznaczenie promocyjne mówi o 60% obniżki drugiej sztuki.

Przed zakupami warto więc sprawdzić aktywację kuponów, datę przy konkretnym produkcie oraz gazetkę właściwą dla wybranego sklepu.

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