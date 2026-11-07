Gigantyczne promocje w Carrefour od poniedziałku. Mleko 3+3 gratis, ale przy kasie liczy się ważny warunek
Carrefour pokazał ofertę od 9 listopada: mleko Łaciate w akcji 3+3 gratis, schab za 9,99 zł/kg i drugi żel pod prysznic 60% taniej. Część cen wymaga jednak karty albo aktywowanego kuponu. Jedna z najmocniejszych promocji zakończy się wcześniej niż cała gazetka.
Nowa oferta obejmuje 9–14 listopada 2026 r. i została przygotowana dla sklepów Carrefour oraz Carrefour Market. Dostępność produktów może różnić się w zależności od rodzaju placówki.
Mleko 3+3 gratis. Trzeba kupić 6 kartonów
Jedną z głównych propozycji jest mleko UHT Łaciate 3,2% w kartonach o pojemności 1 l, objęte akcją 3+3 gratis.
Aby skorzystać, trzeba użyć zarejestrowanej Karty PAYBACK, Karty Seniora Carrefour albo aktywowanego kuponu w aplikacji Mój Carrefour. Samo zainstalowanie aplikacji nie zastępuje aktywacji kuponu.
Zgodnie z przypisem w gazetce rabat odpowiadający wartości 3 najtańszych produktów lub produktów w tej samej cenie jest rozliczany proporcjonalnie przy kasie. Przy zakupie 6 jednakowo wycenionych kartonów oznacza to obniżenie łącznego kosztu o połowę.
Na okładce nie podano ceny pojedynczego kartonu, dlatego nie można na jej podstawie wyliczyć konkretnej kwoty za cały zestaw.
Schab za 9,99 zł. Ta oferta potrwa tylko 2 dni
Schab wieprzowy bez kości kosztuje promocyjnie 9,99 zł/kg, ale oferta jest ważna tylko do wtorku 10 listopada. Na zakupy w tej cenie pozostają zatem poniedziałek i wtorek.
Cena wymaga karty lub aktywowanego kuponu. Bez nich gazetka wskazuje 15,95 zł/kg. Różnica wynosi 5,96 zł na kilogramie, a przy zakupie 2 kg — 11,92 zł.
To ważne rozróżnienie: data 14 listopada na górze gazetki nie oznacza, że każda pokazana promocja trwa do soboty.
Cytryny za 4,99 zł/kg. Bez karty zapłacisz więcej
Kolejna oferta dotyczy cytryn Carrefour po 4,99 zł/kg z kartą lub aktywowanym kuponem. Cena bez aplikacji lub wskazanych kart wynosi 9,99 zł/kg.
Gazetka reklamuje obniżkę o 58% względem pokazanej ceny przed obniżką — 11,99 zł/kg. Warto odróżnić tę cenę odniesienia od aktualnej ceny bez karty.
|Produkt
|Oferta
|Co trzeba sprawdzić
|Mleko Łaciate UHT 3,2%, 1 l
|3+3 gratis
|Zakup 6 sztuk i karta lub aktywowany kupon
|Schab wieprzowy bez kości
|9,99 zł/kg
|Karta lub kupon; oferta tylko do 10 listopada
|Cytryny Carrefour
|4,99 zł/kg
|Karta lub aktywowany kupon
|Chipsy Lay’s, 180–200 g
|Drugi produkt 60% taniej
|Rabat na drugi, tańszy lub równy cenowo produkt
|Wszystkie żele pod prysznic
|Drugi produkt 60% taniej
|Rabat na drugi, tańszy lub równy cenowo produkt
Drugi produkt 60% taniej nie oznacza połowy rachunku
Przy chipsach i żelach można mieszać produkty objęte daną akcją. Rabat jest naliczany na drugi, tańszy produkt albo produkt w tej samej cenie.
Przykładowo: dwa żele po 10 zł kosztowałyby po rabacie 14 zł zamiast 20 zł. Oszczędność na całej parze wynosi wtedy 30%, choć oznaczenie promocyjne mówi o 60% obniżki drugiej sztuki.
Przed zakupami warto więc sprawdzić aktywację kuponów, datę przy konkretnym produkcie oraz gazetkę właściwą dla wybranego sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.