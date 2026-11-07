Strzelanina w samym centrum Krakowa. Nie żyje 5 osób

7 listopada 2026 16:48 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Tragiczna strzelanina w centrum Krakowa. Według oficjalnego komunikatu miasta zginęło 5 osób, a kilkanaście zostało rannych. Sprawca został postrzelony przez policjantów i jest transportowany do szpitala. Wśród poszkodowanych są również funkcjonariusze.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Strzały z samochodu w kierunku przechodniów

Do zdarzenia doszło w sobotę 7 listopada, po godz. 15, w rejonie ul. Sławkowskiej i Rynku Głównego w Krakowie.

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Jak przekazał rzecznik małopolskiej straży pożarnej kpt. Hubert Ciepły, strzały w kierunku przypadkowych osób padły z samochodu przemieszczającego się od strony ul. Sławkowskiej. Informację tę przytacza RMF24.

Na miejscu rozpoczęła się akcja ratunkowa. Na Rynku Głównym lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Miasto potwierdza bilans. Sprawca postrzelony

Oficjalny serwis Krakowa poinformował o 5 ofiarach śmiertelnych i kilkunastu rannych. Potwierdził również, że sprawca został postrzelony przez policjantów i jest przewożony do szpitala.

Policja prowadzi działania także przy ul. Dietla. W opublikowanym komunikacie miasta nie wyjaśniono szczegółowo związku tej części akcji ze strzałami w rejonie Rynku.

Według informacji małopolskiej policji przytoczonej przez RMF24 wśród rannych są policjanci. Nie podano szczegółowych informacji o ich stanie.

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Donald Tusk poinformował, że otrzymuje na bieżąco informacje od ministra spraw wewnętrznych. Przekazał również, że policja bada tło i okoliczności zdarzenia, które we wpisie określił jako „zamach”.

W przywołanych komunikatach nie przedstawiono potwierdzonego motywu sprawcy. Samo użycie tego określenia nie rozstrzyga, czy zdarzenie miało charakter terrorystyczny.

Apel służb: nie zbliżajcie się do miejsca akcji

Władze Krakowa apelują, by nie podchodzić do miejsc, w których pracują policjanci i ratownicy, oraz stosować się do ich poleceń. W razie bezpośredniego zagrożenia należy dzwonić pod 112.

Stan informacji: 7 listopada 2026 r., na podstawie komunikatu miasta i relacji RMF24 zaktualizowanej o godz. 16:25. Bilans może zostać uściślony.

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