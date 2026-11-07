Sprawca strzelaniny w Krakowie postrzelony i zatrzymany. Dramatyczne nagrania w miejsca strzelaniny

7 listopada 2026 18:02 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W mediach społecznościowych pojawiają się materiały opisywane jako nagrania po strzelaninie w centrum Krakowa. Jeden z wpisów sugeruje, że widoczny na ziemi mężczyzna to zastrzelony napastnik. Tymczasem oficjalny komunikat miasta potwierdza postrzelenie i zatrzymanie sprawcy — nie jego śmierć.

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Ostrzeżenie, czerwony napis uwaga.
Fot. Warszawa w Pigułce

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Nagranie z mocnym opisem. Nie wszystko jest potwierdzone

Na przedstawionym zrzucie ekranu profil RadioGenoa opisuje film jako zapis skutków ataku na Rynku Głównym. Autor wpisu wspomina o osobach leżących na ziemi, udzielaniu pomocy oraz mężczyźnie, którego identyfikuje jako podejrzanego napastnika.

Tych szczegółów nie można potwierdzić na podstawie samego zrzutu. Nie ustalono niezależnie autora filmu, czasu jego wykonania ani tożsamości widocznych osób. Opis opublikowany przez konto udostępniające materiał nie zastępuje weryfikacji.

Co potwierdziły służby?

Według informacji małopolskiej policji przytoczonych przez oficjalny serwis miasta zginęło 5 osób, a kilkanaście zostało rannych. Do strzelaniny doszło po godz. 15 w rejonie ul. Sławkowskiej.

Sprawca miał strzelać z przejeżdżającego samochodu. Został postrzelony przez policjantów i zatrzymany w rejonie skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej.

TVP Info, powołując się na informacje policji, podało, że wśród poszkodowanych są również funkcjonariusze.

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Określenie „atak terrorystyczny” nie zostało potwierdzone

Wpis RadioGenoa nazywa zdarzenie zamachem terrorystycznym. W sprawdzonych komunikatach nie przedstawiono ustaleń potwierdzających taki motyw.

Premier Donald Tusk użył słowa „zamach”, informując jednocześnie, że policja bada jego tło i okoliczności. Samo to określenie nie przesądza o terrorystycznym charakterze czynu.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że na miejscu pracują prokuratorzy i policjanci, którzy zabezpieczają ślady oraz wyjaśniają okoliczności ataku.

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