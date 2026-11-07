Policja wydaje oficjalny komunikat. Wiadomo kim jest napastnik z Krakowa

7 listopada 2026 18:20 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Sprawca zdarzenia na Rynku Głównym w Krakowie jest obywatelem Polski — poinformowała Małopolska Policja. Funkcjonariusze zdementowali jednocześnie informacje o śmierci policjanta i poszukiwaniu kolejnego napastnika. Jedyny znany sprawca jest w rękach służb.

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Komunikat na niebieskim tle
Komunikat na niebieskim tle. Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy pomocy Gemini)

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Policja potwierdza obywatelstwo sprawcy

Małopolska Policja opublikowała aktualizację dotyczącą tragicznych wydarzeń w centrum Krakowa. Przekazała w niej jednoznaczną informację:

„Sprawcą zdarzenia z Rynku Głównego w Krakowie jest obywatel Rzeczypospolitej Polskiej”.

Komunikat potwierdza obywatelstwo, ale nie ujawnia pełnej tożsamości napastnika. Nie podano w nim jego nazwiska, wieku ani motywu działania.

Nie potwierdziły się informacje o śmierci policjanta

W tej samej aktualizacji funkcjonariusze odnieśli się do pogłosek dotyczących ofiar i przebiegu akcji.

Policja zdementowała informację o śmierci funkcjonariusza. To ważne sprostowanie dla osób śledzących wiadomości o rannych policjantach. Nie oznacza ono jednak, że żaden z interweniujących mundurowych nie odniósł obrażeń — komunikat zaprzecza doniesieniom o śmierci.

Służby nie poszukują kolejnego sprawcy

Małopolska Policja zaprzeczyła również informacjom o poszukiwaniu następnego napastnika. Podkreśliła, że jedyny znany sprawca zdarzenia znajduje się w rękach policji.

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To istotne rozróżnienie: trwające działania funkcjonariuszy i zabezpieczanie miejsc zdarzenia nie są same w sobie potwierdzeniem pościgu za kolejną osobą.

Co wynika z oficjalnej aktualizacji?

Najnowszy przedstawiony komunikat rozstrzyga trzy kwestie:

  • sprawca jest obywatelem Polski;
  • informacja o śmierci policjanta jest nieprawdziwa;
  • policja nie potwierdza poszukiwań kolejnego napastnika — jedyny znany sprawca został ujęty.

Aktualizacja nie wyjaśnia natomiast motywu ataku. Nie daje też podstaw do przypisywania sprawcy pochodzenia etnicznego, wyznania czy powiązań z konkretną organizacją.

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