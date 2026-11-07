Policja wydaje oficjalny komunikat. Wiadomo kim jest napastnik z Krakowa
Sprawca zdarzenia na Rynku Głównym w Krakowie jest obywatelem Polski — poinformowała Małopolska Policja. Funkcjonariusze zdementowali jednocześnie informacje o śmierci policjanta i poszukiwaniu kolejnego napastnika. Jedyny znany sprawca jest w rękach służb.
Policja potwierdza obywatelstwo sprawcy
Małopolska Policja opublikowała aktualizację dotyczącą tragicznych wydarzeń w centrum Krakowa. Przekazała w niej jednoznaczną informację:
„Sprawcą zdarzenia z Rynku Głównego w Krakowie jest obywatel Rzeczypospolitej Polskiej”.
Komunikat potwierdza obywatelstwo, ale nie ujawnia pełnej tożsamości napastnika. Nie podano w nim jego nazwiska, wieku ani motywu działania.
Nie potwierdziły się informacje o śmierci policjanta
W tej samej aktualizacji funkcjonariusze odnieśli się do pogłosek dotyczących ofiar i przebiegu akcji.
Policja zdementowała informację o śmierci funkcjonariusza. To ważne sprostowanie dla osób śledzących wiadomości o rannych policjantach. Nie oznacza ono jednak, że żaden z interweniujących mundurowych nie odniósł obrażeń — komunikat zaprzecza doniesieniom o śmierci.
Służby nie poszukują kolejnego sprawcy
Małopolska Policja zaprzeczyła również informacjom o poszukiwaniu następnego napastnika. Podkreśliła, że jedyny znany sprawca zdarzenia znajduje się w rękach policji.
To istotne rozróżnienie: trwające działania funkcjonariuszy i zabezpieczanie miejsc zdarzenia nie są same w sobie potwierdzeniem pościgu za kolejną osobą.
Co wynika z oficjalnej aktualizacji?
Najnowszy przedstawiony komunikat rozstrzyga trzy kwestie:
- sprawca jest obywatelem Polski;
- informacja o śmierci policjanta jest nieprawdziwa;
- policja nie potwierdza poszukiwań kolejnego napastnika — jedyny znany sprawca został ujęty.
Aktualizacja nie wyjaśnia natomiast motywu ataku. Nie daje też podstaw do przypisywania sprawcy pochodzenia etnicznego, wyznania czy powiązań z konkretną organizacją.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.