Tragiczny wypadek na Żoliborzu. Mężczyzna wpadł pod tramwaj
Na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego i Reymonta doszło do tragicznego zdarzenia. Mężczyzna wpadł pod tramwaj. Nie udało się go uratować. Trwają utrudnienia w ruchu.
Jak przekazał nam st. kpt. Wojciech Kapczyński ze stołecznej Straży Pożarnej, zgłoszenie wpłynęło o godzinie 17.39. Straż Pożarna zabezpieczyła miejsce zdarzenia. Czynności przyjęła obecnie policja, która pracuje pod nadzorem prokuratora. Mł. asp. Jakub Filipiak z Zespołu Prasowego KSP potwierdza tę informację. Dodaje, że z nieznanych jak dotąd przyczyn mężczyzna znalazł się pod tramwajem linii 28. Nie udało się go uratować.
Jak podaje WTP, z powodu zablokowanego przejazdu w rejonie ulic Broniewskiego/ al. Reymonta trwają utrudnienia w kursowaniu linii 16,19,22,26,28,33 . Możliwe opóźnienia kursów oraz skierowanie linii na trasy objazdowe.
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- l. 16, 22 – skierowane ulicami: Ks. Popiełuszki, Słowackiego, Marymoncka – Twardowska
- l. 19, 33 – skierowane ulicami: K
- w. Wschodni (Kijowska) …Słomińskiego, Okopowa, al. Solidarności, Młynarska, Obozowa, Dywizjonu 303, Radiowa, Powstańców Śląskich – Os. Górczewska
Kierowania w obu kierunkach.
- s. Popiełuszki, Słowackiego, Marymoncka, Zgrupowania AK „Kampinos” – Metro Młociny
- l. 26 – skierowane ulicami: Wiatraczna….Powstańców Śląskich, Radiowa, Dywizjonu 303 – Koło
- l. 28 – skierowane ulicami: D
Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą kursującą na trasie:
- Nowe Bemowo 15 – Powstańców Śląskich – Al. Reymonta – Broniewskiego – Al. Jana Pawła II – Rondo „Radosława” 02.
- Metro Młociny 17 – Nocznickiego – Wólczyńska – Al. Reymonta – Broniewskiego – Galla Anonima – Piaski 07 (powrót: Galla Anonima – Kochanowskiego – Al. Reymonta).
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.