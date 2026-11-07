Tragiczny wypadek na Żoliborzu. Mężczyzna wpadł pod tramwaj

7 listopada 2026 19:03 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego i Reymonta doszło do tragicznego zdarzenia. Mężczyzna wpadł pod tramwaj. Nie udało się go uratować. Trwają utrudnienia w ruchu.

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Interwencja policji. Zdjęcie poglądowe. Fot. Shutterstock.
Interwencja policji. Zdjęcie poglądowe. Fot. Shutterstock.

Jak przekazał nam st. kpt. Wojciech Kapczyński ze stołecznej Straży Pożarnej, zgłoszenie wpłynęło o godzinie 17.39. Straż Pożarna zabezpieczyła miejsce zdarzenia. Czynności przyjęła obecnie policja, która pracuje pod nadzorem prokuratora. Mł. asp. Jakub Filipiak z Zespołu Prasowego KSP potwierdza tę informację. Dodaje, że z nieznanych jak dotąd przyczyn mężczyzna znalazł się pod tramwajem linii 28. Nie udało się go uratować.

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Jak podaje WTP, z powodu zablokowanego przejazdu w rejonie ulic Broniewskiego/ al. Reymonta trwają utrudnienia w kursowaniu linii 16,19,22,26,28,33 . Możliwe opóźnienia kursów oraz skierowanie linii na trasy objazdowe.

    • l. 16, 22 – skierowane ulicami: Ks. Popiełuszki, Słowackiego, Marymoncka – Twardowska
    • l. 19, 33 – skierowane ulicami: K
    • w. Wschodni (Kijowska) …Słomińskiego, Okopowa, al. Solidarności, Młynarska, Obozowa, Dywizjonu 303, Radiowa, Powstańców Śląskich – Os. Górczewska

Kierowania w obu kierunkach.

  • s. Popiełuszki, Słowackiego, Marymoncka, Zgrupowania AK „Kampinos” – Metro Młociny
  • l. 26 – skierowane ulicami: Wiatraczna….Powstańców Śląskich, Radiowa, Dywizjonu 303 – Koło
  • l. 28 – skierowane ulicami: D

Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą kursującą na trasie:

  • Nowe Bemowo 15 – Powstańców Śląskich – Al. Reymonta – Broniewskiego – Al. Jana Pawła II – Rondo „Radosława” 02.
  • Metro Młociny 17 – Nocznickiego – Wólczyńska – Al. Reymonta – Broniewskiego – Galla Anonima – Piaski 07 (powrót: Galla Anonima – Kochanowskiego – Al. Reymonta).
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