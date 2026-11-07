Gigantyczne promocje od poniedziałku w Biedronce. Ludzie będą robić zapasy

7 listopada 2026 18:14 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Klienci Biedronki, którzy zdobyli weekendowe vouchery, mogą obniżyć rachunki za zakupy 9 i 10 listopada. Łączna korzyść wynosi 50 zł, ale nie można wykorzystać jej jednorazowo. Każdy bon ma osobny termin i wymaga zakupów za określoną kwotę.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Większe zakupy w poniedziałek? Sprawdź voucher

Akcja polega na wydawaniu 2 voucherów po 25 zł za jednorazowe zakupy za minimum 299 zł, zrobione 6 lub 7 listopada.

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Pierwszy voucher można wykorzystać wyłącznie w poniedziałek 9 listopada, a drugi we wtorek 10 listopada. W obu przypadkach wymagane są jednorazowe zakupy za co najmniej 199 zł.

To propozycja szczególnie istotna dla osób, które i tak planowały większy koszyk. Przed wyjściem warto sprawdzić zachowany wydruk i przypisaną do niego datę.

Etap akcji Termin Wymagana kwota zakupów
Otrzymanie 2 voucherów po 25 zł 6–7 listopada Minimum 299 zł jednorazowo
Wykorzystanie pierwszego vouchera 9 listopada Minimum 199 zł jednorazowo
Wykorzystanie drugiego vouchera 10 listopada Minimum 199 zł jednorazowo

Warunki przewidują 2 vouchery na transakcję, wykorzystywane po jednym we wskazanych dniach. goodie.pl

50 zł korzyści wymaga trzech koszyków

Suma progów zakupowych wynosi 697 zł: 299 zł przy zdobywaniu voucherów oraz po 199 zł przy realizacji każdego z nich. To wyliczenie pokazuje skalę zakupów potrzebnych do wykorzystania całej oferty.

Nie jest to więc 50 zł rabatu przy dowolnych poniedziałkowych zakupach. Osoba posiadająca oba vouchery musi zaplanować dwie oddzielne wizyty — w poniedziałek i wtorek.

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Przy kompletowaniu zapasów najlepiej zacząć od listy produktów rzeczywiście potrzebnych w domu. Dokładanie przypadkowych rzeczy tylko po to, aby przekroczyć próg, może pochłonąć oszczędność.

Nie wszystko wlicza się do wymaganej kwoty

Z warunków akcji wynika, że do progów zakupowych nie wliczają się m.in. alkohol, wyroby i rekwizyty tytoniowe, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, kaucje, doładowania i inne usługi. Wyłączenia obejmują również wskazane opakowania jednorazowe oraz opłaty pobierane na podstawie odrębnych przepisów.

Dlatego sama suma na paragonie nie zawsze oznacza spełnienie warunku promocji. Przed rozliczeniem koszyka warto sprawdzić, jaka część zakupów kwalifikuje się do akcji.

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