Prezydent ogłosi 2 dni żałoby narodowej na terytorium całego kraju.
Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o wprowadzeniu żałoby narodowej na terytorium całej Polski w dniach 8 i 9 listopada 2026 roku po zbrojnym ataku na Rynku Głównym w Krakowie. Projekt rozporządzenia głowy państwa trafił do pilnej kontrasygnaty premiera Donalda Tuska, a formalna procedura wprowadzi natychmiastowe ograniczenia w organizacji imprez masowych i funkcjonowaniu instytucji publicznych.
Procedura w Kancelarii Prezydenta
Decyzja głowy państwa to bezpośrednie następstwo sobotnich wydarzeń w stolicy Małopolski, gdzie około godziny 15:00 uzbrojony napastnik wjechał samochodem w tłum na Rynku Głównym i otworzył ogień do przechodniów. W wyniku ataku zginęło 6 osób, a kilkanaście zostało rannych. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz potwierdził na platformie X, że Karol Nawrocki rozpoczął przewidziane prawem czynności mające na celu uhonorowanie ofiar zbrodni.
Do Krakowa w trybie alarmowym skierowani zostali kluczowi przedstawiciele rządu. Na miejscu pojawili się wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Do miasta udał się również premier Donald Tusk wraz z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Grodeckim. Niezależnie od dwudniowej żałoby w całym kraju, władze lokalne wprowadziły 3 dni żałoby w Krakowie oraz uruchomiły dedykowaną infolinię pomocy psychologicznej i prawnej dla rodzin ofiar pod numerem 12 421 92 82.
Betonowe zapory w stolicy: Śródmieście, Wola i Mokotów pod szczególnym nadzorem
W odpowiedzi na krakowski zamach prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował o wdrożeniu natychmiastowych zaleceń policji w zakresie ochrony przestrzeni publicznej. Miejskie służby przystąpiły do rozstawiania ciężkich, betonowych zapór drogowych blokujących wjazdy na ciągi piesze, ze szczególnym uwzględnieniem Traktu Królewskiego.
W stołecznym Śródmieściu fizyczne blokady stanęły na wlotach ulic dochodzących do Krakowskiego Przedmieścia – w tym na Świętokrzyskiej, Królewskiej, Karowej oraz Miodowej. Działania osłonowe rozszerzono także na sąsiednie dzielnice. Na Woli wzmocnione patrole policji i straży miejskiej objęły nadzorem ciągi piesze wokół Ronda Daszyńskiego oraz rejon wolskich wieżowców biurowych, gdzie sprawdzane są pojazdy dostawcze. Z kolei na Mokotowie służby zabezpieczają newralgiczne punkty przesiadkowe wzdłuż alei Niepodległości i stacji metra oraz wejścia do wielkopowierzchniowych galerii handlowych. Władze dzielnic Śródmieście, Wola i Mokotów apelują do mieszkańców o dostosowanie się do czasowych utrudnień komunikacyjnych.
Jakie zasady obowiązują podczas żałoby narodowej 8 i 9 listopada?
- Opuszczenie flag państwowych – na gmachach urzędów, instytucji państwowych i samorządowych flagi Rzeczypospolitej Polskiej zostają opuszczone do połowy masztu lub przewiązane czarnym kirem na 2 dni trwania żałoby.
- Odwołanie imprez masowych i rozrywkowych – organizatorzy koncertów, festiwali, spektakli teatralnych oraz zawodów sportowych są zobowiązani do ich przełożenia lub zrezygnowania z elementów o charakterze rozrywkowym; stacje telewizyjne i radiowe modyfikują ramówki, usuwając programy komediowe.
- Kontakt z punktem pomocy dla poszkodowanych – bliscy ofiar oraz osoby poszkodowane w ataku mogą uzyskać całodobowe wsparcie pod krakowskim numerem telefonu 12 421 92 82.
Źródło: se
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.