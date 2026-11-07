Żałoba narodowa po zamachu w Krakowie. Będzie w całej Polsce, w Krakowie potrwa dłużej
Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął formalną procedurę ogłoszenia żałoby narodowej po sobotniej strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie, w której zginęło 6 osób. Żałoba ma obowiązywać przez 2 dni: w niedzielę 8 listopada i w poniedziałek 9 listopada. W Krakowie żałoba potrwa do 11 listopada.
Rozporządzenie prezydenta trafi do premiera
Decyzję prezydenta ogłosił w serwisie X rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Przekazał, że prezydent rozpoczął formalną procedurę ogłoszenia żałoby narodowej, która będzie obowiązywała 8 i 9 listopada.
Żałobę narodową prezydent ogłasza w drodze rozporządzenia. Projekt dokumentu, jak poinformował rzecznik, trafi do kontrasygnaty Premiera Donalda Tuska. Po podpisie premiera rozporządzenie zostanie opublikowane i żałoba zostanie formalnie ogłoszona.
W Krakowie żałoba do Święta Niepodległości
Jeszcze w sobotę wieczorem prezydent Krakowa Łukasz Gibała ogłosił w mieście żałobę, która potrwa do 11 listopada. Zaapelował też do mieszkańców o spokój i odpowiedzialność. Metropolita krakowski abp Grzegorz Ryś zaprosił mieszkańców na mszę w Bazylice Mariackiej w niedzielę o godz. 16:00.
W sobotnim ataku zginęło 6 osób, 4 kobiety i 2 mężczyzn, a 15 zostało rannych, w tym 2 policjantów. Sprawca, 24-letni mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego, został postrzelony przez policję i zatrzymany.
Co oznacza żałoba narodowa
Żałoba narodowa ma przede wszystkim charakter symboliczny. Przepisy nie przewidują kar dla osób prywatnych, które się do niej nie stosują. W praktyce oznacza ona przede wszystkim:
- opuszczenie do połowy masztu flag państwowych na budynkach urzędów i instytucji publicznych,
- odwoływanie lub przekładanie imprez rozrywkowych, sportowych i kulturalnych,
- dostosowanie programu radia i telewizji do powagi sytuacji,
- uszanowanie żałoby przez szkoły, urzędy i instytucje państwowe, np. minutą ciszy.
Żałobę narodową w Polsce ogłaszano dotąd po największych tragediach i po śmierci szczególnie ważnych osób. Tak było m.in. w kwietniu 2025 r., w dniu pogrzebu papieża Franciszka. W 2019 r. żałoba narodowa obowiązywała w dniu pogrzebu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, zamordowanego podczas finału WOŚP.
Warszawa: flagi do połowy masztu, możliwe odwołane wydarzenia
W niedzielę i poniedziałek flagi państwowe zostaną opuszczone do połowy masztu także na urzędach i budynkach instytucji publicznych w Warszawie, m.in. na budynkach urzędów centralnych i stołecznego ratusza. Organizatorzy wydarzeń w stolicy mogą odwoływać lub przekładać koncerty, imprezy i wydarzenia sportowe zaplanowane na te dni.
Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada wypadają już po zakończeniu żałoby narodowej. Ewentualne zmiany w ich programie zapowiedzą organizatorzy. Na ten dzień MSWiA zapowiedziało w Warszawie zakaz noszenia i przemieszczania broni.
Żałoba narodowa. Co warto wiedzieć
- Żałoba narodowa obowiązuje w niedzielę 8 i poniedziałek 9 listopada. W Krakowie potrwa do środy 11 listopada.
- Masz bilety na koncert lub mecz w tych dniach? Sprawdź komunikaty organizatora. Część wydarzeń może zostać odwołana lub przełożona.
- Szkoły, urzędy i instytucje mogą upamiętnić ofiary minutą ciszy. W poniedziałek warto się tego spodziewać także w szkołach w Warszawie.
- Możesz wywiesić flagę z kirem lub opuścić ją do połowy masztu także na prywatnym domu. To gest dobrowolny.
- Byłeś świadkiem ataku w Krakowie? Policja prosi naocznych świadków o kontakt. Na Rynku Głównym, przy posterunku policji i straży miejskiej, stoi autobus, do którego mogą się zgłaszać. Można też zgłosić się w najbliższej jednostce policji.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.