Żałoba narodowa po zamachu w Krakowie. Będzie w całej Polsce, w Krakowie potrwa dłużej

7 listopada 2026 20:45 | Autor: Michał Wierzbicki | Polska i świat | Brak komentarzy

Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął formalną procedurę ogłoszenia żałoby narodowej po sobotniej strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie, w której zginęło 6 osób. Żałoba ma obowiązywać przez 2 dni: w niedzielę 8 listopada i w poniedziałek 9 listopada. W Krakowie żałoba potrwa do 11 listopada.

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Fot. Warszawa w Pigułce.

Rozporządzenie prezydenta trafi do premiera

Decyzję prezydenta ogłosił w serwisie X rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Przekazał, że prezydent rozpoczął formalną procedurę ogłoszenia żałoby narodowej, która będzie obowiązywała 8 i 9 listopada.

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Żałobę narodową prezydent ogłasza w drodze rozporządzenia. Projekt dokumentu, jak poinformował rzecznik, trafi do kontrasygnaty Premiera Donalda Tuska. Po podpisie premiera rozporządzenie zostanie opublikowane i żałoba zostanie formalnie ogłoszona.

W Krakowie żałoba do Święta Niepodległości

Jeszcze w sobotę wieczorem prezydent Krakowa Łukasz Gibała ogłosił w mieście żałobę, która potrwa do 11 listopada. Zaapelował też do mieszkańców o spokój i odpowiedzialność. Metropolita krakowski abp Grzegorz Ryś zaprosił mieszkańców na mszę w Bazylice Mariackiej w niedzielę o godz. 16:00.

W sobotnim ataku zginęło 6 osób, 4 kobiety i 2 mężczyzn, a 15 zostało rannych, w tym 2 policjantów. Sprawca, 24-letni mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego, został postrzelony przez policję i zatrzymany.

Co oznacza żałoba narodowa

Żałoba narodowa ma przede wszystkim charakter symboliczny. Przepisy nie przewidują kar dla osób prywatnych, które się do niej nie stosują. W praktyce oznacza ona przede wszystkim:

  • opuszczenie do połowy masztu flag państwowych na budynkach urzędów i instytucji publicznych,
  • odwoływanie lub przekładanie imprez rozrywkowych, sportowych i kulturalnych,
  • dostosowanie programu radia i telewizji do powagi sytuacji,
  • uszanowanie żałoby przez szkoły, urzędy i instytucje państwowe, np. minutą ciszy.

Żałobę narodową w Polsce ogłaszano dotąd po największych tragediach i po śmierci szczególnie ważnych osób. Tak było m.in. w kwietniu 2025 r., w dniu pogrzebu papieża Franciszka. W 2019 r. żałoba narodowa obowiązywała w dniu pogrzebu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, zamordowanego podczas finału WOŚP.

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W niedzielę i poniedziałek flagi państwowe zostaną opuszczone do połowy masztu także na urzędach i budynkach instytucji publicznych w Warszawie, m.in. na budynkach urzędów centralnych i stołecznego ratusza. Organizatorzy wydarzeń w stolicy mogą odwoływać lub przekładać koncerty, imprezy i wydarzenia sportowe zaplanowane na te dni.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada wypadają już po zakończeniu żałoby narodowej. Ewentualne zmiany w ich programie zapowiedzą organizatorzy. Na ten dzień MSWiA zapowiedziało w Warszawie zakaz noszenia i przemieszczania broni.

Żałoba narodowa. Co warto wiedzieć

  • Żałoba narodowa obowiązuje w niedzielę 8 i poniedziałek 9 listopada. W Krakowie potrwa do środy 11 listopada.
  • Masz bilety na koncert lub mecz w tych dniach? Sprawdź komunikaty organizatora. Część wydarzeń może zostać odwołana lub przełożona.
  • Szkoły, urzędy i instytucje mogą upamiętnić ofiary minutą ciszy. W poniedziałek warto się tego spodziewać także w szkołach w Warszawie.
  • Możesz wywiesić flagę z kirem lub opuścić ją do połowy masztu także na prywatnym domu. To gest dobrowolny.
  • Byłeś świadkiem ataku w Krakowie? Policja prosi naocznych świadków o kontakt. Na Rynku Głównym, przy posterunku policji i straży miejskiej, stoi autobus, do którego mogą się zgłaszać. Można też zgłosić się w najbliższej jednostce policji.
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