Pilne! Osoba na dachu kościoła Mariackiego w Krakowie. Na miejscu interweniują służby
Na dachu kościoła Mariackiego w Krakowie znajduje się osoba — wynika z relacji przekazanej redakcji. Na miejscu trwa interwencja służb. Nie wiadomo jeszcze, jak osoba dostała się na dach i dlaczego tam weszła.
Niepokojąca sytuacja w Krakowie. Na dachu Kościoła Mariackiego zauważono osobę, która porusza się po zabytkowej świątyni. Na miejscu trwa interwencja służb. Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób osoba ta dostała się na dach ani co jest powodem jej zachowania. https://t.co/HwxfrRJbD8
— Remiza.pl (@remizacompl) November 7, 2026
Interwencja przy zabytkowej świątyni
Informacja o zdarzeniu pojawiła się w mediach społecznościowych wraz z nagraniem wykonanym w pobliżu kościoła. Według przekazanej relacji osoba porusza się po dachu zabytkowej świątyni.
Na razie nie ma potwierdzonych szczegółów dotyczących jej tożsamości, stanu ani okoliczności wejścia na budynek. Nie jest również znany wynik interwencji.
Przyczyny zdarzenia pozostają nieznane
Obecność osoby na dachu nie wyjaśnia, z jaką sytuacją mierzą się służby. Bez dodatkowych informacji nie należy przypisywać jej zamiarów ani spekulować o powodach zachowania.
Nie ma także potwierdzonych informacji wskazujących na związek tej interwencji ze strzelaniną w centrum Krakowa. Oba zdarzenia należy opisywać oddzielnie.
Osoby znajdujące się w pobliżu powinny pozostawić służbom przestrzeń do działania i stosować się do poleceń funkcjonariuszy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.