Pilne! Osoba na dachu kościoła Mariackiego w Krakowie. Na miejscu interweniują służby

7 listopada 2026 21:19 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Na dachu kościoła Mariackiego w Krakowie znajduje się osoba — wynika z relacji przekazanej redakcji. Na miejscu trwa interwencja służb. Nie wiadomo jeszcze, jak osoba dostała się na dach i dlaczego tam weszła.

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Fot. Warszawa w Pigułce.

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Interwencja przy zabytkowej świątyni

Informacja o zdarzeniu pojawiła się w mediach społecznościowych wraz z nagraniem wykonanym w pobliżu kościoła. Według przekazanej relacji osoba porusza się po dachu zabytkowej świątyni.

Na razie nie ma potwierdzonych szczegółów dotyczących jej tożsamości, stanu ani okoliczności wejścia na budynek. Nie jest również znany wynik interwencji.

Przyczyny zdarzenia pozostają nieznane

Obecność osoby na dachu nie wyjaśnia, z jaką sytuacją mierzą się służby. Bez dodatkowych informacji nie należy przypisywać jej zamiarów ani spekulować o powodach zachowania.

Nie ma także potwierdzonych informacji wskazujących na związek tej interwencji ze strzelaniną w centrum Krakowa. Oba zdarzenia należy opisywać oddzielnie.

Osoby znajdujące się w pobliżu powinny pozostawić służbom przestrzeń do działania i stosować się do poleceń funkcjonariuszy.

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