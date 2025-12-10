Pilne! W tych dzielnicach Warszawy nie będzie prądu. Sprawdź, czy dotyczy to Twojej ulicy
Mieszkańcy stolicy muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Operator energetyczny zapowiada planowane wyłączenia prądu aż w kilkunastu lokalizacjach Warszawy. Powodem są prace konserwacyjne i modernizacyjne przy sieci.
Wyłączenia rozpoczną się już 9 grudnia 2025 roku, a potrwają do co najmniej 15 grudnia. W wielu miejscach prądu nie będzie przez kilka godzin.
Gdzie i kiedy zabraknie prądu?
Poniżej przedstawiamy pełną listę ulic, na których zaplanowano przerwy w dostawie energii elektrycznej:
Poniedziałek, 9 grudnia 2025:
-
ul. Chorągwi Pancernej 70 (godz. 10:00–16:00)
Środa, 11 grudnia 2025:
-
ul. Szczęśliwicka 56 (godz. 9:00–15:00)
-
ul. Skarbka z Gór 41–41B, 51–51G (godz. 7:00–17:00)
Czwartek, 12 grudnia 2025:
-
ul. Katarynki 31–32, 34, 36, 44 (godz. 9:00–16:00)
-
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 1–1B (godz. 9:00–16:00)
-
ul. Skarbka z Gór 41–41B, 51–51G (ponownie – godz. 7:00–17:00)
Sobota, 14 grudnia 2025:
-
ul. Czerniakowska 231
-
ul. Książęca 3
-
ul. Okrąg 1A i 3
-
ul. Szara 10A
(godz. 10:00–14:00 oraz 7:00–11:00 w zależności od adresu)
Poniedziałek, 15 grudnia 2025:
-
ul. Żołny 42D (godz. 9:00–15:00)
-
ul. Chełmżyńska 7–7A (uwaga! już od 5:00 do 6:00 rano)
Co to oznacza dla mieszkańców?
-
Brak światła, ogrzewania elektrycznego i internetu w godzinach wyłączenia
-
Przerwy w działaniu wind i urządzeń AGD
-
Zalecane wcześniejsze naładowanie telefonów i laptopów
-
Warto przygotować się na ewentualne zakłócenia pracy zdalnej i szkolnej
Nie daj się zaskoczyć! Sprawdź adres i przygotuj się na ciemność
Planowane wyłączenia mogą ulec przesunięciu ze względu na warunki pogodowe lub postęp prac. Warto wcześniej przygotować świece, powerbanki i baterie.
