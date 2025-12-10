Pilne! W tych dzielnicach Warszawy nie będzie prądu. Sprawdź, czy dotyczy to Twojej ulicy

10 grudnia 2025 18:04 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy stolicy muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Operator energetyczny zapowiada planowane wyłączenia prądu aż w kilkunastu lokalizacjach Warszawy. Powodem są prace konserwacyjne i modernizacyjne przy sieci.

Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce

Wyłączenia rozpoczną się już 9 grudnia 2025 roku, a potrwają do co najmniej 15 grudnia. W wielu miejscach prądu nie będzie przez kilka godzin.

Gdzie i kiedy zabraknie prądu?

Poniżej przedstawiamy pełną listę ulic, na których zaplanowano przerwy w dostawie energii elektrycznej:

Poniedziałek, 9 grudnia 2025:

  • ul. Chorągwi Pancernej 70 (godz. 10:00–16:00)

Środa, 11 grudnia 2025:

  • ul. Szczęśliwicka 56 (godz. 9:00–15:00)

  • ul. Skarbka z Gór 41–41B, 51–51G (godz. 7:00–17:00)

Czwartek, 12 grudnia 2025:

  • ul. Katarynki 31–32, 34, 36, 44 (godz. 9:00–16:00)

  • ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 1–1B (godz. 9:00–16:00)

  • ul. Skarbka z Gór 41–41B, 51–51G (ponownie – godz. 7:00–17:00)

Sobota, 14 grudnia 2025:

  • ul. Czerniakowska 231

  • ul. Książęca 3

  • ul. Okrąg 1A i 3

  • ul. Szara 10A
    (godz. 10:00–14:00 oraz 7:00–11:00 w zależności od adresu)

Poniedziałek, 15 grudnia 2025:

  • ul. Żołny 42D (godz. 9:00–15:00)

  • ul. Chełmżyńska 7–7A (uwaga! już od 5:00 do 6:00 rano)

Co to oznacza dla mieszkańców?

  • Brak światła, ogrzewania elektrycznego i internetu w godzinach wyłączenia

  • Przerwy w działaniu wind i urządzeń AGD

  • Zalecane wcześniejsze naładowanie telefonów i laptopów

  • Warto przygotować się na ewentualne zakłócenia pracy zdalnej i szkolnej

 

Nie daj się zaskoczyć! Sprawdź adres i przygotuj się na ciemność

Planowane wyłączenia mogą ulec przesunięciu ze względu na warunki pogodowe lub postęp prac. Warto wcześniej przygotować świece, powerbanki i baterie.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl